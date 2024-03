Na kopnu se prekinuo niz od četrdesetak iznadprosječno toplih dana, ali ta će se svježina zadržati još samo dana i sutra ujutro. Naime, za vikend izražena južina kako nam se približava novi ciklonalni vrtlog sa zapada kontinenta.

PETAK

Sutra ujutro i prijepodne na kopnu većinom oblačno, osobito na istoku i u gorju gdje može biti još mjestimice slabe kiše, na vrhovima planina i koje snježne pahulje. Na Jadranu dulja sunčana razdoblja, na sjevernom dijelu uz slabu do umjerenu, pod Velebitom u početku pojačanu buru. No, prema jugu postoji još mogućnost za kakav kraći pljusak, ali uglavnom će se zadržati na otvorenome moru, možda otocima. Jutro hladno, u unutrašnjosti od -1 do 3 °C, moguće je pri tlu i slab mraz. Duž obale oko 6-7 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, stanjivanje zaostalih oblaka, bit će ponegdje i sunčanih razdoblja, ali ne previše. Uglavnom suho, a temperatura slična današnjoj, oko 9-10 °C. Na istoku smanjenje naoblake u Posavini, koja kap kiše možda još može pasti oko slavonskog gorja, a krajem dana kreće razvedravanje. Temperatura slična ili malo samo viša, bit će 11 °C.

U Dalmaciji sunčanije poslijepodne, osobito na moru, dok uz razvoj oblaka postoji mogućnost za malo kiše ili kraći pljusak u zaleđu, uglavnom uz granicu s BiH. Bit će oko 13-14 °C uz slabo do umjereno jugo, koje krajem dana jača na jako. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, a sunce će proviriti i ponegdje u gorskim područjima. No, u dijelu gorskog kotara i na krajnjem sjeveru Istre sporadično još može biti koje kapi kiše. Bura slabi i okreće na jugo, navečer sve izraženije. Uz more između 11 i 14 °C, a u gorju između 5 i 8 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na kopnu opet promjenjivije u znaku južine, danju opet toplije. Samo još u subotu hladno jutro, zatim viša temperatura, ali u povremenu kišu. No, najkišovitije na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak uz lokalno obilniju oborinu. Od utorka češća i dulja sunčana razdoblja.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu i uz njega oblačnije po jakom i olujnom jugu. Pljuskovi već u subotu, a onda nakon kraćeg predaha pravi izraženi kišni val očekuje nas od nedjelje poslijepodne do ponedjeljka prijepodne, moguće uz grmljavinsko nevrijeme. Smirivanje u utorak uz sve više sunca, ali ne još sasvim stabilno i suho