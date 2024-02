Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Foto: Vlada RH Foto: Vlada RH

Nove cijene iznosit će:

1,45 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)

1,48 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)

0,94 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)

1,18 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)

1,75 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

1,57 EUR/l za benzinsko gorivo

1,63 EUR/l za dizelsko gorivo

1,03 EUR/l za plavi dizel

1,43 EUR/kg UNP za spremnike

2,06 EUR/kg UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i dva navrata.

Foto: Vlada RH Foto: Vlada RH

S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 13.veljače do 26. veljače 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Habijan: I dalje su te cijene manje nego što su bile

Na pitanje hoće li rast cijena goriva utjecati na sve ostale cijene kao što je to bilo u prošlosti, ministar gospodarstva Damir Habijan je u razgovoru za RTL Danas rekao da misli da Vlada i dalje ima mehanizama ako će biti potrebno u tom dijelu intervenirati.

"Ali mislim da je Vlada do sada pokazivala da je i kroz onih pet paketa mjera pomoći vodila računa o tome".

Rekao je da u ovom trenutku doista nema potrebe za eventualnim poskupljenjem cijena.

"Ako pogledamo cijene naftnih derivata pa i s ovim manjim povećanjem od utorka, i dalje su te cijene manje nego što su bile prilikom ruske agresije na Ukrajinu", zaključio je ministar Damir Habijan u razgovoru za RTL Danas.