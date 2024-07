Ujutro očekujemo u kopnenim krajevima još nešto zaostalih oblaka, ali samo u početku dana rijetko je moguća koja kap kiše. Sunčanije, ali i vjetrovitije na moru uz umjerenu i jaku buru duž cijele obale. Pod Velebitom računajte na olujne udare. Jutarnje temperature na kopnu bit će uglavnom između 17 i 20 stupnjeva. Još jedno vrlo toplo i vruće prijepodne uz obalu i na otocima, uz najniže temperature od 22 do 27 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj očekujemo razvedravanje. Bit će sve sunčanije, ali uz sjeverac i sjeveroistočnjak osjetno svježije, odnosno znatno manje vruće. Bit će oko 28 ili 29 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na istoku većinom sunčano popodne uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će osjetno niža nego danas, bit će između 28 i 30 stupnjeva.

U Dalmaciji očekujemo još jedno pretežno sunčano i izrazito vruće popodne. Samo u zaobalju uz umjeren razvoj oblaka, a južnije od Knina postoji i manja mogućnost za poneki kraći pljusak praćen grmljavinom. Bura će malo oslabjeti, ponegdje nakratko i okrenuti na sjeverozapadnjak. No, fenirat će obalu pa će temperatura biti još malo viša i neugodnija, između 33 i 36 stupnjeva, lokalno moguće i 37 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano, ali vrlo vjetrovito popodne. Puhat će umjerena do jaka, pod Velebitom na udare i dalje olujna bura, tek će na otocima prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 31 do 33 stupnja, no u gorju svježije nego danas, od 23 do 27 stupnjeva.

I u nastavku tjedna će na kopnu curiti sa sjevera hladniji i svježiji zrak pa će noći biti osjetno ugodnije i svježije, dok će danju biti sve toplije. Vidimo da u petak i subotu raste vjerojatnost za nove nestabilnosti i osvježenje, a moguće su sad i na istoku zemlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Velika opasnost od vrućina na moru i u utorak. Naime, umjerena i jaka bura s olujnim udarima dodatno će fenirati i zagrijavati već vrlo vruću obalu. Oslabjet će bura u drugom dijelu tjedna, ali vrućine neće. Čini se da će i vikend biti nestabilan, ali o tome više u našim idućim analizama.