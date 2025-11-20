Tinejdžerica (14) nestala u Zagrebu, posljednji put viđena u Središću

Na stranici nestali.hr objavljeno je kako je tinejdžerica Vanessa Popara Virovkić nestala jučer, a posljednji put viđena je u Ulici Ivana Šibla u Zagrebu.

Vanessa je rođena 2011. godine, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Zagrebu. Visoka je 165 centimetara, vitke je tjelesne građe, a ima smeđu kosu i smeđe oči.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U trenutku nestanka nije navedeno koju je odjeću nosila, što dodatno otežava potragu.

Apel za pomoć objavila je majka nestale tinejdžerice. Moli sve za pomoć jer joj dijete boluje od depresije te majka kaže kako jučer nije uzela lijekove, pišu 24 sata. Djevojčici je isključen mobitel i bez jakne je vani.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj djevojci ili su je možda vidjeli da se odmah jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu 192. Informacije se mogu dostaviti i putem službene stranice nestali.gov.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija i dalje šuti, četiri dana prije nego je nestala žena objavila je: 'Tko te oteo od nas?'