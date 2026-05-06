Ispovijest hrvatskog kapetana: 'Spriječio sam udar JNA, a završio kao žrtva namještaljke'

Hrvatski kapetan Marko Bekavac osuđen je u Turskoj na 30 godina zatvora, nakon što je na brodu Phoenician M kojim je zapovijedao pronađeno 137 kg kokaina. Dvije godine je proveo u turskom pritvoru i zatvoru, do 8. kolovoza prošle godine kada je neočekivano pušten te se odmah vratio u Hrvatsku.

Njegov put do slobode rezultat je intenzivnih diplomatskih napora hrvatske vlade. Iako je Bekavac na slobodi u Hrvatskoj, turski Vrhovni sud je u ožujku 2026. godine potvrdio osuđujuću presudu od 30 godina zatvora. Njegov prvi časnik, Ali Albokhari, i dalje služi kaznu u turskom zatvoru.

U razgovoru za Morski.hr, kapetan Bekavac je ispričao svoju potresnu životnu priču, gdje opisuje kako je kao dugogodišnji zapovjednik broda postao žrtva međunarodne namještaljke.

Treba krenuti od samog početka...

Kapetan Bekavac opisuje kako je u noći 25. siječnja 1991. godine samostalno spriječio pokušaj državnog udara JNA u Splitu, što smatra presudnim, ali neispričanim trenutkom za opstanak buduće hrvatske države. "Mora se napokon znati i saznati prava istina o "ratu prije rata", jer bez toga ne bi bilo ni rata niti slobodne hrvatske države, članice UN-a, pripadnice NATO-a, člana EU i slično", rekao je.

Ipak ga je život odveo u drugom smjeru, gdje je u početku djelovao kao hrvatski pomorski časnik na trgovačkom brod te je kasnije postao zapovjednik broda.

No, nakon svega toga ogorčeno prepričava: "S preko 30 brodova pod mojim zapovjedništvom - da bi skoro na kraju puta upao u namještenu predstavu, namještaljku, prevaru planiranu i pripremljenu od raznoraznih međunarodnih aktera iz pomorstva, ali puno i šire, što je milijun puta gore nego što itko normalan može i zamisliti."

"Sama činjenica kako je sve moguće govori da sam ja, hrvatski kapetan broda, u pripremljenoj namještenoj predstavi otet, zatvoren i osuđen na doživotni zatvor, potpuno nevin, u Turskoj od njihova korumpiranog diktatorskog režima, bez neovisnih pomorskih stručnjaka, stručnjaka za pomorsko pravo i slično. Proveo sam čak 22 mjeseca i 2 dana u najstrožem turskom zatvoru kod Ankare i pušten u nekakvoj razmjeni s nekim turskim bogatašem, rođakom od Erdogana", prepričava kapetan Bekavac.

"Da bi me hrvatska vlast 9. kolovoza 2025. istresla ispred kuće na Čiovu kao vreću krumpira i svjesno ostavila, zaboravila, prekrižila, bez imalo interesa da se porazgovara ili bilo što učini za mene", prepričava i naglašava svoju ogorčenost time da je "samo išao a brod raditi svoj posao i upao u nekakvu namještenu predstavu".

Nadodaje kako je svrha bila da se njega i sve njegovo uništi, "sve godine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, da ga izbrišu s lica zemlje kao da ne postojim, ostave potpuno nevinog kao što je uvijek bio, bez ikakvih sredstava za život".

'Ta kobna noć 25. siječnja...'

Kapetan Bekavac tvrdi da je još od 1990. sudjelovao u organiziranju obrane Splita i prikupljanju dobrovoljaca za rezervni sastav MUP-a Hrvatske. Prisjeća se kako su u vrijeme rastućih napetosti tajno čuvali RTV Split i druge objekte zbog straha od intervencije JNA i velikosrpskih struktura. "Postojao je stvaran strah da će pohapsiti rezervni sastav policije i hrvatski državni vrh", navodi. Tvrdi da je među prvima u Splitu dobio tzv. mađarski kalašnjikov sa 60 metaka te da je sudjelovao u osiguravanju važnih objekata.

Opisuje i služenje vojnog roka na Kosovu 1981. godine, gdje je prošao posebnu vojnu obuku u vodu za hitne intervencije prema albanskoj granici. Najdramatičniji dio odnosi se na, već spomenutu noć, s 25. na 26. siječnja 1991. godine u Drugoj policijskoj postaji u Splitu, prepričava za Morski.hr.

Prema njegovim riječima, svega nekoliko pripadnika rezervnog sastava MUP-a Hrvatske trebalo je braniti postaju dok su oko nje kružila vozila s niškim specijalcima JNA. "To je tada sve skupa izgledalo kao nemoguća misija", piše. Tvrdi da su se među ljudima širile priče o snajperistima na okolnim zgradama te da je u jednom trenutku gotovo ostao sam.

"Sigurno su već otkrili da su naši pobjegli i da sam ostao sam s tim mladićem koji ne zna što će, izgubljen i nervozan, potpuno beskoristan", navodi. Smatra da je upravo izbjegavanje sukoba te noći omogućilo kasnije organiziranje hrvatske obrane. "Sve je moglo nestati brže nego je došlo, ali nije", zaključuje. Tvrdi da je u ključnom trenutku odlučio reagirati dok su oko Druge policijske postaje u Splitu kružila vozila s niškim specijalcima JNA. Prisjeća se kako je iskustvo iz JNA i obuke na Kosovu iskoristio u sekundi odluke.

"Natjeralo me da izletim na cestu odmah iza zadnjeg terenskog vozila na 2-3 metra udaljenosti, odjednom brzo ispod sekunde stavljanje iz pasivnog položaja na ramenu pomicanjem desnog palca remen koji dovodi da automat pada u nivou lakta s kojim natežem remen i automat prelazi u aktivni položaj za upotrebu, nisam dobio odluku da ih previše zastrašujem ubacivanjem metka u cijev i prebacivanjem na rafalnu paljbu, odlučio sam se ipak zbog svega samo da usmjerim cijev u njih i to je bilo dovoljno da ta elita elite iz Niša, niški specijalci padobranci nisu znali gdje su i kamo će što prije pobjeći", tvrdi.

Nakon što su se vozila povukla, tvrdi da su se i ostali pripadnici rezervnog sastava počeli vraćati iz okolnih ulica gdje su se sklonili. Smatra da se o toj noći kasnije gotovo nije govorilo jer je tada prioritet bio kupiti vrijeme, nabaviti oružje i organizirati obranu. Kasnije se vratio pomorskom poslu i nastavio karijeru kao kapetan broda.

'Bilo mi je sumnjivo'

Kapetan Bekavac prepričava zatim kako se 20. lipnja 2023. ukrcao na brod preko njemačke crewing agencije. Tijekom boravka u Kolumbiji, tvrdi, posumnjao je na moguće nepravilnosti povezane s krijumčarenjem droge pa je kao kapetan broda tražio dodatne provjere i o svemu obavijestio lučke vlasti u Barranquilli. Iako je brod nakon toga dobio dozvolu za isplovljavanje, prema njegovim riječima nisu detaljno pregledana sva skladišta. Droga je kasnije pronađena u Turskoj, skrivena u jednom od brodskih skladišta na visini od oko pet metara.

Objašnjava kako droga nije mogla biti naknadno ukrcana tijekom plovidbe jer je pronađena na dva različita mjesta na brodu. Navodi kako su paketi, teški oko jednog kilograma, imali oznaku "KS Spor", za koju tvrdi da se odnosi na turski nogometni klub Kayserispor. Prema njegovim riječima, tek tri dana prije isplovljavanja iz Kolumbije saznao je da brod plovi prema Turskoj.

"Kako sam samo 3 dana prije ukrcaja u Kolumbiji za Tursku saznao da brod ide u Tursku, puno toga govori, kako je Kolumbija preskočena, da bi me dočekali u Turskoj, oteli, zatvorili i doživotno osudili", rekao je.

Iako je, kako navodi, neobično da se ni nakon više od tri desetljeća ozbiljno ne propituje što se zapravo događalo tijekom kobne noći s 25. na 26. siječnja 1991., mnogi i danas vjeruju kako je tada spriječen scenarij koji je mogao potpuno promijeniti tijek hrvatske povijesti.

U vrhu tadašnje JNA već su postojale snažne strukture koje su otvoreno zagovarale projekt Velike Srbije, a dio najtvrđe struje iz Generalštaba navodno je bio spreman i na izvanredne poteze kako bi preuzeo kontrolu nad državom. Posebno se spominjalo ime generala Blagoja Adžića, jednog od najutjecajnijih ljudi vojnog vrha.

"Kako je moguće da nema nikakvog traga zapisa o tom povijesnom događaju koji je utemeljio buduću Hrvatsku državu koju svi sada živite?", upitao je kapetan Bekavac.

'Ovaj svijet je toliko izopčen'

Nakon tih događaja život ga je, kaže, odveo na brod već nakon poziva 15. ožujka 1991. godine, zbog čega o svemu godinama nije javno govorio. Danas tvrdi kako je njegova osobna sudbina dodatno učvrstila uvjerenje da je svijet daleko okrutniji nego što većina želi priznati.

"Kidnapiran, zatvoren i doživotno osuđen u Turskoj – pokazuje koliko je ovaj svijet izopačen", govori Bekavac. Dodaje kako je iz Turske izbavljen 8. kolovoza 2025., a u Hrvatsku se vratio dan kasnije uz pomoć djelatnice hrvatskog veleposlanstva.

"Dovela me gospođa Jelena iz Hrvatske ambasade u Turskoj koja je iza toga otišla u mirovinu. Da se od tada do danas nitko od odgovornih nije pojavio", tvrdi. "Potpuno sam blokiran, čak i gore nego te noći s 25. na 26. siječnja 1991. godine", upozorava.

