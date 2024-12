Primorac u Saboru predstavlja porez na nekretnine: 'Oporezivat ćemo i nekretnine u vlasništvu RH'

Saborski zastupnici danas raspravljaju o paketu izmjena poreznih zakona koje bi na snagu trebale stupiti početkom iduće godine.

Dosadašnji porez na kuće za odmor će biti zamijenjen porezom na nekretnine. Prema prijedlogu, on bi iznosio od 0,6 do osam eura po metru četvornom, pri čemu jedinice lokalne samouprave same mogu određivati visinu tog poreza. U odnosu na prvo čitanje, dodana je odredba prema kojoj se porez neće plaćati na nekretnine koje domaćinu, prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, služe za stalno stanovanje.

Izmjenama porezna na dohodak predloženo je povećanje osnovnog osobnog odbitka s 560 na 600 eura.

Kada je riječ o poticanju povratka iseljenika, predložena je mjera oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak po osnovi plaća u razdoblju od pet godina za sve porezne obveznike koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine.

Kod poreza na dodanu vrijednost, podiže se prag za ulazak u sustav poreza s 40 na 60 tisuća eura.

Primorac: 'Stvorila se toliko negativna percepcija da smo morali čekati 2024.'

Ministar financija Marko Primorac uvodno je rekao da je prethodnih godina bilo pokušaja uvođenja poreza na nekretnine, ali se stvorilo ideološko pitanje zbog čega su nastale tenzije.

"I danas smo mogli čuti da se uvodi harač i nastoji nekome nešto oteti, kako se uvodi nešto što nema nitko na svijetu. S takvim narativom se stvara negativna percepcija i zabluda u javnosti, građani se plaše, bespotrebno, a to ne bi trebao biti posao saborskih zastupnika", rekao je Primorac. Rekao je da su zastupnici i mediji plašili javnost.

"Stvorila se toliko negativna percepcija da smo morali čekati 2024. godinu i jamčiti da ovo ni na koji način neće utjecati na one koji imaju nekretninu u kojoj žive i nekretninu koja je u dugoročnom najmu. Nema ih uopće u obuhvatu oporezivanja, komunalna naknada ostaje. A porez na nekretnine 'niče' iz postojećeg poreza na kuće za odmor koji u Hrvatskoj postoji od početka 90-ih godina, nema ničeg histeričnog, novog koliko se građanima nastoji predstaviti", rekao je Primorac.

Rekao je da se porez na nekretnine neće naplaćivati na nekretnine namijenjene stalnom stanovanju ili dugoročnom najmu, ako traje najmanje 10 mjeseci kako bi se spriječile zloupotrebe na način da netko prijavi dugoročni najam, a zatim ga nakon tri mjeseca raskine.

"Želimo mladim obiteljima omogućiti priuštivo stanovanje kroz prušitivu cijenu ili najam. Povlašteni tretman nekretnine, jako velik dio dionika je bio zainteresiran ulagati u nekretnine, a kada netko u nešto ulaže, pa i oni koji su iz inozemstva, to povećava potražnju i cijenu tih nekretnina. Nadamo se kako će uvođenje poreza na nekretnine rezultirati zaustavljanjem rasta cijena nekretnina i pozitivno se odraziti na visinu najma i kako će poslužiti kao korektivni čimbenik u smislu motiva određenih građana i investitora - koji su čak iz postojećih poduzeća izdvajali sredstva ulažući u nekretnine i tako stvorili dodatnu potražnju", rekao je Primorac.

Naglasio je da porez na nekretnine plaćaju svi. "To znači, hoće li to plaćati tvrtke, banke - da, tko god ima u potrfelju nekretnine, taj će plaćati porez na nekretnine", rekao je Primorac naglasivši da postoje određene tehničke specifikacije.

Rekao je da je odlučeno da će se oporezivati i nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. Dodao je kako nisu vidjeli razloge za to, ali da nema ni razloga da tako ne bude.

"Odlučili smo oporezivati nekretnine i u vlasništvu Republike Hrvatske i nadam se da će svima sada biti lakše i da će sada moći podržati ovaj prijedlog", rekao je Primorac.

"Ukoliko netko živi u nekretnini koju tijekom ljeta iznajmljuje, smatrat će se domaćinom", rekao je Primorac.

"I dalje postoje socijalni kriteriji. Jedinice lokalne samouprave mogu propisati kriterije kojima mogu u potpunosti osloboditi nekoga poreza za nekretnine, ako to nekome predstavlja porezno opterećenje koje bi znatno utjecalo na njegov budžet", rekao je ministar.

Tko mora predati dokumentaciju za svoju nekretninu?

Osvrnuo se i na tehnički dio.

"Postupak će biti u potpunosti automatiziran. Porezna uprava će utvrditi da li se netko nalazi na toj adresi, je li nekretnina u dugoročnom najmu, ne treba donositi nikakve papire jer Porezna ima ugovore, osim ako netko - nedaj bože - ilegalno iznajmljuje. Ukoliko netko zna da ima nekretninu na koju plaća naknadu i da će ući u stambeni fond, ali nije pogodna za život, tada je potrebno podnijeti materijale jer, ukoliko plaća komunalnu naknadu, to je potencijalni obveznik poreza na nekretnine - samo u takvim slučajevima je potrebno informirati Poreznu upravu", pojasnio je Primorac.

Pojasnio je da i županije sudjeluju u kreiranju stambene politike, pa se prihod koji bi 'uzela' država prebacuje na njih. Također, županija se pojavljuje kao tijelo ako jedinice lokalne samouprave ne prebace podatke na Poreznu upravu. Negirao je da država ovime ostvaruje prihode.

"Ovo je iskljućivo prihod jedinica lokalne samouprave, nitko ne lupa harač, ne otima, nego stvara uvjete za pravedniji porezni sustav", rekao je Primorac. "Naš je cilj da oni koji žive od svoga rada plaćaju što manje poreze. Omogućili smo veću autonomiju jedinica lokalne samouprave, a ne im prebacili vrući krumpir", dodao je.

"Ukidanjem odbitaka za uzdržavane članove povećala bi se pravednost, ukoliko bi se iznos isplaćivao fiksno, svakome u jednakom iznosu i na tome radimo", rekao je Primorac dodajući da je u pitanju kompleksno pitanje.

O stopama poreza na dohodak rekao je da izravno doprinose rasterećenju rada. "Apeliramo na čelnike jedinica lokalne samouprave da rasterete u još većoj mjeri. Imamo i mjeru koja će omogućiti povrat poreza na dohodak povratnicima iz inozemstva koji su proveli barem dvije godine u inozemstvu u razdoblju od pet godina", rekao je.

Povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s 40 na 60 tisuća eura trebala bi rasteretiti male poduzetnike, zaključio je Primorac.

'Vi ćete uskoro početi oporezivati zrak, a tafira će ovisiti o nadmorskoj visini'

Krenule su replike zastupnika.

Ante Babić rekao je da porez na nekretnine postaje obvezni lokalni porez i da su neki lokalni čelnici već najavili da taj porez neće uvesti. "Hoće li se samovoljom i populizmom lokalnih čelnika moći izbjeći porez na nekretnine?", upitao je.

"Naravno da neće", odgovorio je Primorac. Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne donesu porez, a imali su porez na kuće za odmor, porez na nekretnine odgovarat će iznosu tog poreza odnosno 0.6 eura po kvadratnom metru ako tog poreza do sada nije bilo.

"To što će država oporezivati svoje nekretnine, uzeti od sebe i vratiti sebi, u odnosu na uzimanje građanima kojima neće vratiti ništa. Bojim se da ćete vi uskoro početi oporezivati zrak, a da će tarifa ovisiti o nadmorskoj visini", rekao je Ante Kujundžić.

