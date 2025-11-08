Pogledajte u kojim trgovinama danas možete obaviti kupovinu, donosimo detaljan popis
Provjerili smo kako trgovine, pekare i trgovački centri rade ove nedjelje
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi, osim trgovine Osijek Retfala, Svilajska ulica 37.
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
ZAGREB
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će otvorene ove nedjelje.
CITY CENTAR ONE - Ove nedjelje trgovine City Centra One East bit će zatvorene, dok će trgovine City Centar One West biti otvorene.
SPLIT
JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.
MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.
OSIJEK
MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru će ove nedjelje biti otvorene.
RIJEKA
TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi ove nedjelje.
