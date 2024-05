Predsjednik Zoran Milanović u petak je sudjelovao na obilježavanju Dana grada Zagreba. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Na početku je odgovorio zašto nije obilježio Dan državnosti. "Kao što sam govorio da neću davati pomilovanja, tako se ponašam. Tad sam pomeo HDZ i kandidate. Ponašam se u skladu sa svojim najavama. Zašto? Zato jer to nije Dan državnosti. Nešto što je stranačka fešta i nešto čega smo se prije 20 godina, ne riješili, nego napravili pomak tako da smo Dan državnosti nazvali Danom referenduma. Naša državnost je iz devetog stoljeća. Ovo je bio dan Hrvatskog sabora. Ponašam se u skladu sa svojim najavama", kazao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je komentirao premijera Andreja Plenkovića. "Vidjeli smo kada se svira hrvatska himna, što se onda radi? Svi osim novinara, kamera i djelatnika osiguranja, svi su ukipljeni, tad se stoji mirno. Tko upada sa svojom svitom? Gospodin Plenković. Njemu to nije sveto. Izigrava protokol, upada sa Alibabinom družinom. To je krkanluk. Demokracija funkcionira tako da ja u izbornoj kampanji da se na to neću obazirati. Ponašat ću se kao da toga nema. Za mene je Dan državnosti pismo knezu Branimiru, ili nešto drugo. Dvadeset godina smo imali Dan državnosti koji je bio odabran kao Dan referenduma. I onda dođe ovaj i kaže to će biti Sabor kada je HDZ osvojio većinu. Nije to hrvatski konsenzus, to je jednog petka utjerano na jednom glasanju", rekao je Milanović.

"Neću doći mahati sa zastavom i kreveljiti se nekome što je baš na HDZ-ov datum došao na koncert u HNK. Ja neću i rekao sam da neću. Jako ćete se uzalud umoriti da nađete analogiju. Za mene postoje nacionalne svetinje - to je himna, možemo govoriti da je to pad Vukovar, Ovčara. Kad je Oluja u pitanju, jedno je Petrinja, jedno je Knin", nastavio je predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirao je i plaću u glavnom gradu. "Spomenuo sam prosječnu plaću u Zagrebu. S tim novcem se ne može kupiti puno. Ne samo da imamo inflaciju. Jedno je prosječna, a jedno medijalna plaća. Preko 70 posto ljudi prima manje od medijalnog iznosa. Ako si javna osoba, onda ne muljaš ljude. Lako to, čovjek, ne prvi puta na moje oči, ulazi, uvijek manipulativno, krkanski, kad se izvodi himna, on i njegova ekipa ulaze unutra. Zašto to radiš? To su svetinje, a ne neki datumi s kojima se HDZ igra i manipulira", rekao je Milanović.

"Obratio sam se gospodinu kao premijeru. Došao je tu prvi put u 3-4 godine. Sada je došao s 50 svojih na konjima, ili na magarcima. Pješice je došao? Otkud? S kata ispod? Toliko je potekao? Neće to biti dobro", kazao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je čovjek koji 10 godina nije radio ništa prije nego je postao predsjednik HDZ-a. Radio je 50 posto od ništa. Znači ništa. Ne mjerim ljude prema tome kada ustaju. Svatko mora spavati određen broj sati. Preporučujem umjeren san, a sad hoćeš li ustati u 5, to ovisi o nizu stvari. To su te folirantske manipulacije kada tko ustaje. Ja vjerojatno prije njega", nastavio je predsjednik.

"Čovjek koji prezire himnu, koji uzurpira ovlasti iz vanjske i sigurnosne politike, sad su izbori za koji dan pa neću sudjelovati u debati da mu ne dižem vidljivost. Godinama uzurpira ustavne ovlasti koje nalažu predsjedniku i Vladi da surađuju u vanjskoj politici. To znači dogovor oko ambasadora. Sabotira ga zato što može. On to može bez posljedica. Ustavni sud neće izdati priopćenje da je uzurpator", komentirao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo izmišljanje Ustava od do jučer drugorazrednog manipulatora, a sada uzurpatora Ustava. Stalno kao papagaj ponavlja da sam ja kršitelj Ustava. Nigdje, nikada protiv slova Ustava. Dapače, brana tome u Hrvatskoj, već dugo vremena, a on ide izričito protiv riječi i duha Ustava", kazao je Milanović.