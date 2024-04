Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović uručit će odličja i dodijeliti počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata te će se obratiti javnosti.

"Nisam imao okršaje s ministrom Butkovićem."

"Mi trebamo vjerovati lažovu nakon njegovih konzultacija s kravom ,nek se nastavi konzultirati s njom," odgovorio je Milanović na pitanje hoće li podnjeti ostavku.

Milanović je zatim nastavio o HDZ-ovoj krađi INA-e i još jednom zapitao "Kako je došlo do toga da je taj Škugor došao na tako visoku poziciju, gdje je DORH u tom slučaju?"

"Vidim da ga Plenković štiti, da se vratimo na plinsku aferu, tu je zamračeno preko 120 milijuna eura. Tu država ima veliki udeio i velike interese, ali ne upravlja INA-om, možda i nije loše da ne upravlja. Znamo kakva je situacija, to je išlo preko istočne Slavonije gdje HDZ ima kontorlu, prodano je dilerima koji su zaradili… To ih je na kraju raskrinkalo, mene ne zanima Škugor nego kako je došlo do toga da on postane menadžer s takvim ovlastima. Je li DORH to ikad ispitao, gdje su ljudi koji su radilina tom predmetu… Hoće li to Butković i Plenković objasniti, Butković s tim nema veze, Plenković i Ćorić…”, govori predsjednik.

Milanović kaže kako je, prema svemu što se zna, pritisak da se Škugora stavi na to mjestio vršio tadašnji ministar Ćorić, prema Plenkovićevom nalogu. Kaže i da za to postoje svjedoci.

"Netko ide u zatvor radi gluposti, a netko tko je u HDZ-u ne ide, netko tko razgovara s kravom ne ide", dodaje Milanović.

"Tko je gurao da baš taj trećepozivac dođe na to mjesto, bio je jasan plan tko bi to trebao istražiti Zvjezda pjevaju ili DORH, zato Turudić treba doći, ali ne samo zbog toga"

Na ponovljena pitanja o ostavci, koja bi bila prilično bitna stvar u političkom smislu, Milanović kaže da je rekao sve što je imao reći o tome.

"Odakle vam idja da ću ja dati ostavku, vi vjerujete čovjeku koji tvrdi da se ne sjeća poruka s Josipom Rimac, o ostavci smo sve rekli. Da imam posla s pristojnim ljudima onda bih možda postupio drugačije, ovako svjestan situacije idem ovako, moguće i na svoju štetu i štetu stranke."

"Debata je moguća, i meni je to u interesu, ali Plenković to izbjegava, ništa ne bi trebalo stajati kao prepreka našoj debati."

Govoreći o tome tko će mu dati mandat, kaže da će mu mandat dati onaj tko stupi na njegovo mjesto nakon njegove ostavku. "Ili da pitamo kravu?", ponovio je pitanje.

