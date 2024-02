Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u srijedu su sa suradnicima obišli gradilište buduće zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda na adresi Klaićeva 13 - Hochmanova b.b. Nakon obilaska premijer se obratio medijima.

"Obnova ove zgrade koja je bivša tvornica duhana, koja je bila zapuštena već 40 godina, košta oko 36 milijuna eura. Ona će omogućiti integraciju svih lokacija Hrvatskog restauratorskog zavoda na jednom mjestu gdje će raditi 180 zaposlenika", istaknuo je Plenković. Nakon uvoda je odgovarao na pitanja novinara.

O koeficijentima za izračun plaća: 'Imamo cijelu veljaču'

Na upit o pregovorima sa sindikatama kojima ističe rok od dva tjedna koji su imali za očitovanje o predloženoj uredbi o koeficijentima za izračun plaća, Plenković je rekao da su svi nadležni ministri cijelo vrijeme u dijalogu sa sindikatima.

"Kada dobijemo povratne informacije od sindikata, razgovarat ćemo na razini Vlade. Imamo cijelu veljaču", istaknuo je premijer koji se nada da će na kraju svi biti zadovoljni.

"Razumijemo sve osjetljivosti", rekao je i dodao da se Vlada trudi da nađe balans između različitih profesija.

"Ja vjerujem da svi naši partneri razumiju da je ovo napor svih zaposlenika, ne garantiramo da je nacrt perfektan, zato su tu konzultacije", naveo je. Hoće li biti nekih prosvjeda, "ne bih prejudicirao", kaže Plenković.

Ironično o SMS porukama: 'Nepoznat netko je hrabro i anonimno...'

Plenković je jučer prozvao DORH da su otamo procurile poruke između Josipe Pleslić (bivše Rimac) i Ivana Turudić. Na pitanje jesu li iz DORH-a procurile i prethodne poruke Rimac i Gabrijele Žalac u kojima se i on spominje, Plenković je odgovorio da ne zna i da je to nebitno.

"Ono što je bitno je sljedeće. Dakle, ovaj proces izbora glavnog državnog odvjetnika pokrenut je koncem studenog od strane Državnoodvjetničkoga vijeća sukladno odredbama zakona. Dakle, nije Vlada politički arbitrarno rekla baš sad ćemo krenuti u taj izbor", naglasio je Plenković. Dodao je da se mjesec dana na natječaj mogao javiti tko god je htio, a da ima uvjete. Istaknuo je da je proces trajao dva mjeseca i da je tek sada "nepoznat netko hrabro i anonimno dostavio medijskoj kući isprintane poruke".

Ponovno se osvrnuo na vrijeme puštanja poruka. Naglasio je da se sada pita kako to da netko tko ima te podatke već četiri godine, ako radi u Državnom odvjetništvu, što Plenković pretpostavlja, nije poduzeo formalnu mjeru.

'Ovdje nije bit Turudić nego tajming'

"Meni je problematično što netko tko je dio države to ima, ako je imao dobru namjeru da upozori Hrvatski Sabor, nije formalnim putem problem signalizirao Vladi".

"Ovdje nije bit Turudić, nego tajming puštanja tih poruka ne bi li se učinila politička šteta Vladi", jasno je rekao premijer.

"To je pravosudni vojaerizam. Ne mislim na sud jer sud to nema. To može biti policija ili DORH, nema trećega. Sigurno nema interes gospođa o kojoj se radi. To je pušteno iz sustava. Tko je mogao imati dobronamjeran kut? Onaj tko je odmah trebao javno reći kad je vidio da se taj gospodin kandidirao… Nego je taj netko lukavo i perfidno čekao vikend pred glasanje da to baci jednoj medijskoj novini", ističe.

Ivan Turudić je u srijedu u Saboru izglasan za novog glavnog državnog odvjetnika sa 78 glasova ZA, 60 PROTIV uz dva suzdržana.

