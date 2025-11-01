Svaki mjesec pojedemo plastiku veličine kartice! 'Evo što možemo napraviti još danas'

"Mi tjedno pojedemo jednu kreditnu karticu plastike."

"Veliki koraljni greben više nije šareno podmorje koje pamtimo."

"Od Jadrana nije ostalo ništa."

Ove rečenice izgovorila je Petra Bojić-Petrač iz WWF-a, svjetske organizacije za zaštitu prirode, gostujući u podcastu portala net.hr Ideje na stolu. A ako vam već sada zvuče kao fikcija i plašenje vješticama – nažalost, riječ je o stvarnosti.

Populacije divljih vrsta pale za 73 posto

WWF svake dvije godine objavljuje Izvještaj o stanju planeta, globalni "inventar" života na Zemlji. Posljednje izdanje, objavljeno u listopadu prošle godine, otkrilo je da su se populacije divljih vrsta u proteklih 50 godina smanjile za čak 73 posto.

"To ne znači da smo ostali bez dvije trećine divljeg svijeta, ali realno – situacija je kritična", upozorava Petra Bojić-Petrač i potvrđuje da su podaci zaista šokantni.

Znanstvenici su potvrdili da je prva točka preokreta već nastupila – riječ je o Velikom koraljnom grebenu u Australiji, koji zbog zagrijavanja mora i klimatskih promjena više nije ono raskošno podmorje iz dokumentaraca.

"Govori se o 14 ili 15 stupnjeva zatopljenja u tom području, iako globalno upozoravamo da ne smijemo prijeći 1,5. Europa je već prešla 2. U ozbiljnim smo problemima, ali se ponašamo kao da nas se to ne tiče", dodaje.

adran u alarmantnom stanju: “Od mora nije ostalo ništa”

Posebno zabrinjava stanje Jadranskog mora.

"Naš kolega je prije desetak godina na tržnici Dolac pronašao malog morskog psa – sklata – za kojeg se mislilo da ga više nema u Jadranu. To je strogo zaštićena vrsta, indikator zdravlja mora", kaže Bojić-Petrač. Bio je to povod za veselje jer pojava te vrste možda znači da stvari idu na bolje.

Kako bi istražili situaciju, WWF je u Jadran doveo stručnjake sa Šri Lanke koji se bave turizmom vezanim uz istu vrstu. Njihova reakcija bila je šokantna: "Rekli su nam – od Jadrana nije ostalo ništa. Zaronili su i nisu vidjeli ni jednu živu vrstu." Naime, isti ljudi su ronili u Jadranu prije 25 godina i naša sugovornica kaže da su ostali frapirani promjenom koju su vidjeli u Jadranu.

Istraživanja WWF-ova broda Blue Panda u Jadranu potvrdila su njihove riječi: izlov, betonizacija obale, plastika i zagrijavanje mora uništavaju naš ekosustav.

Kao glavne probleme navela je izlov, zatopljavanje mora i betonizaciju.

Svaki tjedan pojedemo jednu kreditnu karticu plastike

Jedan od najstrašnijih podataka koje WWF iznosi jest da svaka osoba tjedno unese oko 5 grama plastike, što je otprilike težina jedne kreditne kartice.

"Mi smo, doslovno, postali plastični ljudi – udišemo mikroplastiku kroz zrak, pijemo je kroz vodu i pivo, unosimo je morskom hranom i nosimo kroz novu odjeću. Zato apeliram: prestanimo koristiti jednokratnu plastiku", kaže Bojić-Petrać.

Iako priznaje da je plastika u medicini spasila milijune života, naglašava da "ne moramo baš svaki dan uzimati plastičnu vrećicu u trgovini".

Znanstvenici su znali još 70-ih – ali nitko nije reagirao

Još 1970. američka naftna kompanija ExxonMobil naručila je istraživanje o posljedicama fosilnih goriva.

"Rezultati su predvidjeli upravo ono što danas živimo – klimatske promjene, zagrijavanje mora, nestanak šuma. Znali su, ali su nastavili raditi po starom", govori Bojić-Petrač.



Danas je jasno – djelovati smo trebali prije 50 godina. No, još nije kasno.

"Moramo djelovati sada, svi mi", dodaje.

Mladi žele promjene – ali ne žele odustati od komocije

WWF je u Hrvatskoj proveo istraživanje među mladima o klimatskim promjenama. Rezultat? Mladi su izrazito zabrinuti, ali nisu spremni odreći se komfora.

"Svi kažu da su svjesni problema, ali kad ih pitate – jeste li spremni ne mijenjati mobitel svake godine, ne kupovati stalno novo – odgovor je: nismo", kaže Petra koja potvrđuje da bi svi na prvu glumili Gretu Thunberg, ali na konretan korak teško se odlučuju. Taj raskorak između želje i djelovanja naziva "greenwashing među obećanjima".

Što svaka obitelj može učiniti već danas

Petra Bojić-Petrać poručuje da ne moramo drastično promijeniti život, ali moramo biti svjesni svojih odluka.

Evo tri jednostavna koraka koja, kaže, svaka obitelj može primijeniti odmah: "Ne idite gladni u trgovinu. Kupit ćete previše hrane, a velik dio završit će u smeću. Smanjite plastiku. Odbijte jednokratne vrećice i boce – možemo bez njih. Reciklirajte. I plastiku i otpad od hrane." Ukazuje i da svatko od nas u smeće baci 70 kg hrane i da je to ogroman problem.

Nije sve izgubljeno: bizoni se vraćaju

Iako je situacija teška, nije bez nade. "U našem izvještaju ima i pozitivnih vijesti. Bizon se vratio u Europu, populacija gorila raste, priroda se može oporaviti ako joj damo šansu", kaže Petra optimistično.

U epizodi koja je izazvala snažne reakcije javnosti, WWF-ova predstavnica otvoreno govori o točkama preokreta planeta, "plastičnoj" prehrani i odgovornosti svakoga od nas.

