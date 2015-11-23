'On je ravnatelj Studentskog centra, supruga mu radi na Sveučilištu, kako su tekli ti natječaji?'

'Drago mi je što se Potrebica javio da priča o ovoj temi. Drago mi je što gospar Potrebica ima privatnu firmu i na taj način doprinosi razvoju Grada, Županije, Države kao ravnatelj Studentskog centra, dok mu supruga radi na Sveučilištu, a majka u Gradu Dubrovniku. Zanima me kad su bili natječaji za navedena radna mjesta i kako su tekli,' izjavio je Raguž.

Također je naglasio kako je za radno mjesto koje je dobila njegova supruga raspisan javni natječaj na koji se ona javila, ispunila potrebne uvjete i dobila posao. Više pročitajte OVDJE .