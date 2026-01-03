Užas kod Zagreba! Žene bacile sedam psića i pustile ih da uginu: Objavljena snimka

Traje potraga za dvije nepoznate žene koje su na Novu godinu u Lukavcu kod Zagreba izbacile sedam štenaca.

Udruga za pravnu zaštitu životinja ANIMALEX na Facebooku je podijelila objavu u kojoj se navodi da se stravičan čin odvio oko 15.00 sati kod vatrogasnog doma. Psići su idući dan pronađeni mrtvi.

U objavi je priložena i snimka na kojoj se vide žene koje izlaze iz taksija i na podu ostavljaju vrećicu. Ljude koji ih prepoznaju mole da informacije proslijede policiji, koja je također obaviještena o slučaju.

'Odvratno i nehumano'

"Molim javite ako znate o kome se radi jer ovakvo odvratno i nehumano ponašanje ne bi trebalo proći nekažnjeno", ističe se u objavi.

Podsjetimo, osoba koja usmrti životinju bez opravdanog razloga može dobiti zatvorsku kaznu u trajanju i do dvije godine.

