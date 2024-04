Influencerica Nina Skočak, jedna od najpraćenijih Tiktokerica okupila je 12 profesionalaca između 19 i 30 godina na Nezavisnoj listi za Europski parlament. U utorak je krenula s prikupljanjem potpisa.

Na Instagramu je objavila da će građani moći doći potpisati u dva kafića u Zagrebu. Pitali smo je kako je došla na tu ideju.

"Kafići su mjesta okupljanja, i mladih i starijih, te su vrlo opušten i prisan način za stupiti u kontakt s biračima, što je meni važno. S biračima možemo popiti kavu i popričati u puno prirodnijoj atmosferi nego na štandovima koji su sada već staromodna metoda. Čak vidim tendenciju ljudi, pogotovo mladih, da ih planski izbjegavaju. Osim toga, kafići Tres Chic i Filteraj su kafići s društvenom misijom koja se poklapa s našom vizijom i stajalištima. Filteraj je zero waste kafić, a Tres Chic već dugo potiče mlade na društveni angažman kroz mnoge evente i debate, što apsolutno podržavamo!", kaže Nina za Danas.hr. O ljudima koje je okupila na svojoj listi kaže:

"To je skupina mladih, ambicioznih ljudi koji su već godinama društveno angažirani kroz razne organizacije mladih, udruge, međunarodne organizacije i slično. Svi imamo između 19 do 30 godina i imamo zajednički pogled na naše društvo. Želimo održivu, inkluzivnu i modernu Europu koja drži do najviših standarda zaštite ljudskih prava. Ja sam već godinama aktivna u ovom području, znam koje su prednosti i nedostaci europske politike i mislim da zajedno možemo pridonijeti boljitku i osigurati drugačiju, mladenačku perspektivu politici koja je trenutno izdominirana sredovječnim muškarcima."

Za Danas.hr objasnila je i za što će se zalagati u EU parlamentu:

"Odlučila sam se kandidirati sa svojom nezavisnom listom jer smatram da mladih nema dovoljno u politici, odnosno ne da ih nema dovoljno, nego ih gotovo nema uopće. Zašto političari stalno govore da su im prioritet mladi, a ne žele nas staviti za stol na kojem se donose odluke? U Europskom parlamentu ima samo šest mladih od 705 zastupnika, u Saboru niti jedan. Zato smatramo da mlade treba poticati da sudjeluju u političkim procesima i otvoriti raspravu o uvođenju glasovanja od 16. godine po uzoru na mnoge druge zemlje te kvote za mlade na europskim izborima. Zalažemo se da Europa napokon donese strategiju dostupnog stanovanja i da pomogne članicama regulirati stambenu krizu. U interesu nam je i ekologija – želimo regulirati najveće zagađivače okoliša, brzu modu, luksuz koji šteti okolišu i poticati održive projekte. Želimo strogu provedbu europske povelje o ženskim pravima jer u EU više nego jedna od pet žena doživi nasilje (bivšeg) partnera, a bar dvije tjedno su ubijene. Također, jedan od naših glavnih ciljeva je popularizirati politiku među mladima te potaknuti druge mlade ljude, a posebice mlade žene da se i same aktiviraju u svojim zajednicama."

Nina odskače od svih političkih stereotipa. Trenutno radi s Europskom komisijom u Bruxellesu, završila je dva fakulteta, a po struci je politologinja i novinarka. Magistrirala je europske politike na prestižnom Sveučilištu u Bruxellesu te novinarstvo na FPZG-u kao studentica generacije. Odradila je i staž u Europskom parlamentu te bila prva ambasadorica Europske komisije.

Društvene mreže, na kojima je prati više od 200 tisuća ljudi, hobi su joj koji ponajviše koristi za širenje svijesti o održivoj modi i približavanje politike mladima.

