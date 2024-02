Ciklona nam je donijela obilnu kišu koje je najviše bilo na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima - lokalno i preko 100 mm u 12 sati... Utjecaj te ciklone pomalo slabi kako ona odmiče prema istoku - pa slijedi djelomična stabilizacija u poslijepodnevnim satima. No ujutro i prijepodne još pretežno oblačno uz povremenu kišu, u Dalmaciji lokalno moguće praćenu grmljavinom. Prolazno u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu na sjevernom dijelu ponegdje umjerena bura, na srednjem sjeverozapadnjak, a na jugu jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjiva naoblaka, ponegdje uz malu vjerojatnost za slabu kišu, uglavnom istočnije. Vjetar većinom slab. Sutra malo svježije nego danas, ali i dalje iznadprosječno toplo za doba godine - temperatura do 11 ili 12 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije uz tek ponegdje malo slabe kiše, izglednije u Posavini i Podunavlju. Svježije nego danas uz slab do ponegdje umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak i temperaturu oko 11 °C.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka uz još ponegdje malo kiše, a uz obalu će biti i češćih sunčanih razdoblja. Slabo do umjereno jugo tek još na krajnjem jugu dok će sjevernije puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura slična današnjoj ili tek koji stupanj niža... između 13 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima poslijepodne će postupno biti sve manje oblaka, a tek tu i tamo može pasti vrlo malo kiše, uglavnom u gorju. Temperature će sutra biti malo niže, a hladnije će se činiti uz slabu do umjerenu, na udare i jaku buru.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu stabilnije i sunčanije. Dnevne temperature bez veće promjene, ali će zato jutra biti malo hladnija, a sredinom tjedna moguć je i mraz. Još u utorak mala vjerojatnost za oborinu i slab do umjeren sjeverozapadnjak, a potom sve više sunca i uglavnom bez vjetra sve do vikenda kada raste vjerojatnost za kišu.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu i uz njega sve do pretka pretežno sunčano uz umjerenu, u utorak i jaku buru s kojom će se činiti svježije, ujutro i uz nižu temperaturu. U petak postupno okreće na jugo koja donosi više oblaka i veću vjerojatnost za kišu.

