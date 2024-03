Predsjendik Zoran Milanović daje izjavu za medije u kojoj je kritizirao Ustavne suce:

"Zabranjuje se govor, destabilizacijom Ustava se proglašavanja običan pokušaj da se izađe na parlamentarne izbore. Uvijek postoji mogućnost, sad se to neće desititi, to je prijetnja demokraciji. Taj isti Ustavni sud oglasio se nekoliko puta da postoji problem izvornih jedinica, smatrali u da je to toliko akutno pozvali su da nešto naprave jer izbori neće biti valjani. to sabor nije napravio nego iz 15 og pokušaja. Svatko bi zaključio daje težina tog problema tolika, čim se ustavni sud time išao raditi spontano, da bit o trebao biti razlog za poništenje izbora. ti tipovi se prijete da će ako krivo pogledamo poništiti izbore, a oni mogu napraviti sve.

To će biti prva proljetna rezidba Treće republike, da takve stvari ne budu moguće. Nisu poništili izbore zbog disproporcija na koje su sami ukazivali, kada se predsjednik republike koji se mogu kandidirati na europskim izborima, koji je isti vrag kao iv, to što taj kad se mucavi,, ispričavam se nekoherentni neartikulirani nepismeni vođa družine govori da to nema veze jedno s drugima jer ja nisam vrhovni zapovjednik Europske unije, Taj čovjek dobit će Nobelovu nagradu iz logike za one s posebnim potrebama. To je isto. Ali Bagić Mlakar Šumanovac, Jelušić, ima tu još pet imena-- jel vam govore što ta imena? Totalni anonimci, ljudi iz prljave hladne sjene imaju ovlasti veće od Boga"

Komentirao je i rektore:

"Ukrast osvojit utjecaj, tamos u prozvali rektoricu riječkog sveučilišta Samardžiju, lagali su da je tamo rektorica - em što nije bila, em što ih je poslala do đavola na pristojan način. A Split i Osijek su se krotko odazvali, ne znam zašto šuti zagrebačko. koje su aproprirali jer ako bude šutio ispast će da je bio tamo. Tko god je bio tamo pozabavit ću se njima u političkom smislu. To su javna sveučišta neovisna tijela prostor kreativne umjetničke intelektualne slobode, to su u stvari obišni prodana petparački bezveznjaci - to je Hrvatska. mi nemamo skoro privatna učilišta."

O tome hoće li podnijeti ostavku i ići na izbore:

"Jučer sam rekao da ne dam bandi. Rekao je da će leć sa svih svojih 130 kg, izdržao bih to ali s posljedicama, ne dolazi u obzir!Tko će prispit na moje mjesto? Jandroković i dao bi ostavku isti čas jer nije lud. Bit će predsjednik na jedan dan. A tko onda dolazi - odlučuje HDZ ili Ustavni sud. Opasno je to. I to će biti dijuvilarno otplavljeno."

