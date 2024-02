Predsjednik Republike Zoran Milanović održava konferenciju za medije u Uredu predsjednika Republike.

"Plenković je izjavio jučer da ja komentiram situaciju jer mene nešto 'svrbi', a ne svrbi me. Peče me i žulja. Jučer je Plenkvoić spomenuo Mamića, ja nisam. I Turudića u kontekstu Mamića, ja nisam".

"Plenković je nekonzistentan, što to znači? Ništa nije u redu. Nije istina da je dokumente dobio od mene, laže, dobio ih je dan ranije iz SOA-e. To je prokletstvo Plenkovića i njegovih bufona. Ulagani su ogromni napori da Turudić napreduje, ali su ga zeznuli suci", poručuje.

"Velika većina sudaca su ljudi koji ne žele pozornost na sebi, a ovdje imamo bufona koji je stalno viđen, hoda po šatorima, daje mišljenja", govori o Turudiću.

"Pišući mu dopis povjerljive prirode, u kojem mu nisam dostavio neke svoje podatke nego dokumente SOA-e, očekivao sam da će me nazvati, ali nazvao je njega i pitao ga je li kriv. Pitao ga je je li kriv, on je rekao “ja sam super dečko” i to je bilo u redu. Tako otprilike to izgleda”, komentira.

"Još 2015. se Mamić htio približiti Kolindi, ona se probala od toga obraniti. Bio je predmet interesa DORH-a, DORH se obratio za suradnji SOA-i. Turudićev sud na zahtjev USKOK-a odobrava određene mjere. Uključuje se i SOA, ali nju ne zanima Turudić, nego Mamić. I tako prvi put Mamić biva uhićen 1. srpnja 2015. To je prvi put da je on uhićen i priveden. Ja sam bio premijer. On je uskoro pod istragom koju pokreće sud koji vodi Turudić. Mamić izlazi van, a već prije toga, na proljeće, SOA dolazi do saznanja da se gospoda sastaju i to pod čudnim okolnostima. DORH je sigurno bio u dilemi što da radi. Na čelo te ustanove treba doći čovjek koji će prekopati tamo sve dokumente. Gdje se Plenkoviću sad toliko žuri?", pita se.

Mamić je, iako je pušten iz pritvora, i dalje bio pod nadzorom. Turudić tu biva uočen.

"Ja vidim da se tu nešto događa, Turudić je skoro postao šef Vrhovnog suda. Ja pitam Plenkovića - kad će nazvati Mamića, hoće se i s njim posavjetovati? Turudić 2019. godine prolazi provjeru, a pitanje je kako?", govori.

Predsjednik odgovara na pitanja novinara.

"Ne postoji eksplicitno o čemu su razgovarali Turudić i Mamić, ta vrsta komunikacije ne dopustiva. Pitanje o čemu su oni razgovarali nije bitno, ovaj je u pritvoru, a ovaj predsjednik suda. Izbori su iza vrata, ovo se sve namješta dok se čovjeka imenovalo. I tad sam upozoravao da je to u najmanju ruku nemoralno. Biti državni odvjetnik nije pravo, nego teret, čast i dužnost. Ta osoba se bira, pita se je li osoba spremna", govori.

"2015. godine sam imao druge brige, gledao sam i nisam mogao vjerovati. Bio sam diskretan, računao sam proći će. Nema sudaca kao što je Turudić. Rade, guraju, ima korumpiranih, ali jako mali broj. Ti ljudi govore o svojim presudama. Ne govore svojim poganim jezikom u šatorima u Savskoj, kao predsjednik Županijskog suda. Toga nije bilo ni u vrijeme Tuđmana. I Tuđman se nakon jednog promašaja trudio da se osoba koju izabere barem prividno čini poštenom", govori.

"Ako moja Marica, Ivana ili Petar mogu dolaziti u doticaj s dokumentima koji su visoko klasificirani, te osobe imaju višu razinu provjere nego ustavni suci. A nama to prolazi ovako. Neću nikoga optužiti, ali vidi se da to baš i ne funkcionira. Ajde prvi put, ajde drugi put... Plenković je navrnuo ko 'luda Mara' i hoće ovo što prije riješiti. Treba mu se netko suprotstaviti, a to je problem", kaže predsjednik kad je upitan o korumpiranosti SOA-e.

"To je bio u 2015. posao DORH-a, ali DORH je bio zauzet slučajem Bandića i mamića. S kojim sredstvima sam ja to mogao riješiti tada? To nije moj posao bio,ja bi onda kršio svoje ovlasti", objašnjava zašto u 2015. nije reagirao.

"Nisam nikada vršio pritisak ni na koga. Ovi klošari koji se grebu za prvu ulaznicu u ložu... Vi me pitate što sam ja učinio. Ništa, jer bih kršio svoje ovlasti. Očekivao bih da institucije rade svoj posao. U jednoj mjeri su ga i radile. Ali sad sam tu. Sad sam predsjednik i ovlasti su mi još manje. Ako imate konkretan prijedlog, saslušat ću. Ali možete dati Plenkoviću, on je premijer, ja nisam. Nadam se da hrvatska javnost nije lobotomirana i da će se suprotstaviti ovome. Nema sanitarne inspekcije koja bi ovo raščistila", kaže Milanović.

Nakon što je Milanović u petak u Dubrovniku govorio o tome da Ivan Turudić ne smije biti glavni državni odvjetnik jer postoje ozbiljne sigurnosne zapreke” te dodao da će pričekati par dana i dati benefit sumnje premijeru, oglasio se i Andrej Plenković te je došlo do verbalnog rata. Plenković je potvrdio da je od Milanovića dobio neke informacije, ali nije im pridodao veliku važnost.

Plenković je, kako kaže, zatražio “neformalno izvješće SOA-e”. “On se referira na neke tada tajne izvide iz 2015. godine, uvijek je to vezano za pitanje njegovog poznanstva sa Zdravkom Mamićem, nema tu ništa spektakularno, nikakvih posebnih novih saznanja”, tvrdi Plenković.