Predsjednik Zoran Milanović u utorak je u Ludbregu komentirao aktualne političke teme.

Osvrnuo se na odluku Ustavnog suda da on kao predsjednik ne može na izbore:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zabranjuje se govor, destabilizacijom Ustava se proglašava običan pokušaj da se izađe na parlamentarne izbore. Uvijek postoji mogućnost, sad se to neće desiti, to je prijetnja demokraciji. Taj isti Ustavni sud oglasio se nekoliko puta da postoji problem izbornih jedinica, smatrali su da je to toliko akutno i pozvali su da nešto naprave jer izbori neće biti valjani. To Sabor nije napravio nego iz 15-og pokušaja. Svatko bi zaključio da je težina tog problema tolika, čim se Ustavni sud time išao raditi spontano, da bi to trebao biti razlog za poništenje izbora. Ti tipovi se prijete da će ako ih krivo pogledamo poništiti izbore, a oni mogu napraviti sve. To će biti prva proljetna rezidba Treće republike, da takve stvari ne budu moguće. Nisu poništili izbore zbog disproporcija na koje su sami ukazivali, kada se Predsjednik Republike koji se mogu kandidirati na europskim izborima, koji je isti vrag kao ovi. To što taj mucavi.. ispričavam se... nekoherentni neartikulirani nepismeni vođa družine govori da to nema veze jedno s drugima jer ja nisam vrhovni zapovjednik Europske unije. Taj čovjek dobit će Nobelovu nagradu iz logike za one s posebnim potrebama. To je isto. Ali Bagić, Mlakar Šumanovac, Jelušić, ima tu još pet imena jel' vam govore što ta imena? Totalni anonimci, ljudi iz prljave hladne sjene imaju ovlasti veće od Boga", kaoa je Milanović.

Komentirao je i rektore:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ukrasti, osvojiti utjecaj, tamo su prozvali rektoricu riječkog sveučilišta Samardžiju, lagali su da je tamo rektorica - em što nije bila, em što ih je poslala do Đavola na pristojan način. A Split i Osijek su se krotko odazvali, ne znam zašto šuti Zagrebačko sveučilište. Tko god je bio tamo pozabavit ću se njima u političkom smislu. To su javna sveučilišta neovisna tijela prostor kreativne umjetničke intelektualne slobode, to su u stvari obični prodana petparački bezveznjaci - to je Hrvatska. Mi nemamo skoro privatna učilišta."

O tome hoće li podnijeti ostavku i ići na izbore:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jučer sam rekao da ne dam bandi. Rekao je da će leć' sa svih svojih 130 kg, izdržao bih to ali s posljedicama, ne dolazi u obzir! Tko će prispati na moje mjesto? Jandroković bi i dao ostavku isti čas jer nije lud. Bit će predsjednik na jedan dan. A tko onda dolazi - odlučuje HDZ ili Ustavni sud. Opasno je to. I to će biti dijuvilarno otplavljeno."

Komentirao je i Plenkovićeveve riječi da će lijeva oporba izgubiti na izborima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Nije to lijeva oporba nego seljačka buna u odijelima. Buna traje. Kakva lijeva oporba. Čovjek iz komunističke režimske obitelji. Nulta točka. Moj prethodnik Ivica Račan je nakon hrvatskog proljeća došao na vlast. Račan i stotine takvih nikad nisu govorili ono što nisu. Bili su za Hrvatsku ali su bili komunisti, isto kao Plenkovići. Ti stanovi na Ksaveru, koji novci, pa to je partija dala. To su bili režimski miljenici. I on kaže da sam ja primitivac. Ja sam njegova zla kob”, dodao je.

O Habijanovom 'outanj'u: "Krivo mi je jer to nije bila namjera ali ne mogu se čovjeku ispričat jer nemam na čemu. Što rekao - da je defektan? Nije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O reakciji bivše predsjednice Ustavnog suda Jasne Omejec: "Ona je bila prijateljica jednog političara. Zbog nje je mijenjan zakon da bi ona postala sutkinja Ustavnog suda. Zašto da se ja njoj javljam? Jednom me zvala. Valjda je mislila da će se razvaliti prijateljstvo. Nije..."

Osvrnuo se i na njihov odnos: "Ona mi nije bila mentor. Možda moji mentori nisu zadovoljni monstrumom kojeg su stvorili, ali mentor mi nije bila Omejec."