Novi Zakon o porezu na nekretnine na snagu bi trebao stupiti od 1. siječnja, a već sama njegova najava izazvala je val negodovanja, ali i strah među malim iznajmljivačima. Iako iz Vlade tvrde da se novim Zakonom uvodi red i da njime štiti male iznajmljivača, oni to opovrgavaju. Žale se i upozoravaju na mnoge točke zakona koje će ih 'uništiti'.

Jedna od tih malih iznajmljivača je i Klaudija Kapural koja ima četiri obiteljska apartmana. Novi porez ju brine jer će morati povisiti cijene, a onda je pitanje hoće li popuniti kapacitete.

"Osobno sam i spremačica, krojačica, oglašivač, vodoinstalater, moler, keramičar, sve u apartmanima radim sama. Novi zakon za nas predstavlja i je novi namet koji će dignuti cijene apartmanima. Domaći gosti većinom nemaju financijsku mogućnost odsjesti u hotelima. Do sada su apartmani bili povoljnija opcija, ali s ovim nametima neće im biti dostupni niti apartmani", zabrinuta je Klaudija.

Pogoduje se hotelima i stvaraju kapaciteti za smještaj stranih radnika

Smatra da se novim nametima pogduje hotelima i stvara klima za uvoz strane radne snage.

"Naši objekti su u funkciji i služe široj zajednici - bolje rade restorani, kvartovske pekare, tržnice, OPG-ovi, kafići te se promovira destinacija. Nepotrebno se diže hajka na nas male iznajmljivače i rade se podjele, naziva nas se renterijerima. Mislim da smo svi koji turizmom doprinosimo reputaciji naše zemlje diskriminirani. Pogoduje se hotelskim lancima i stvara se negativna klima. U hotele se dovodi strana radna snaga pa je iz toga vidljivo da zakon ide u tom smjeru da se uništava naš mali čovjek, a stvaraju smještajni kapaciteti za strane radnike", ogorčena je gospođa Klaudija.

Sve uložili u apartmane

"Moja obitelj i ja, svi punimo proračun. Moje radno vrijeme je od 07.00 do 23.00 sata, a i nakon toga sam dostupna gostu za sve potrebno. Ja nisam renterijer! Ne očekujem nagradu za jako visoke ocjene na platformama za iznajmljivanje, ali smatram da ne treba đonom na male iznajmljivače. Apartmani su mi trebali služiti kao moja mirovina. Sve što smo suprug i ja cijeli život radili, uložili smo u to računajući da nam mirovina neće biti dovoljna da školujemo djecu. Sad smo poljuljani, nemamo više nikakvu sigurnost. nameće nam se da idemo u dugi najam, a on nimalo ne štiti najmodavca. S njime smo u još goroj poziciji, a uložili smo ogromna sredstva u objekt - sad žele da to damo u bescjenje", kaže Klaudija.

Pokrenuli inicijativu

Potaknuti time pokrenuli su Inicijativu 'Spasimo male obiteljske iznajmljivače'. Inicijativa se bori za interese više od 400.000 malih iznajmljivača u Hrvatskoj i njihovih obitelji. pokrenuli su i peticiju protiv poreza na nekretnine koja se može pozpisati na njihovoj platformi.

U svom priopćenju pozivaju građane da se probude i upozoravaju na točke koje nisu onakve kakvima ih Vlada predstavlja te detaljno objašnjavaju koju će štetu nanijeti malim iznajmljivačima.

Zakon o lokalnim porezima

"Ako ste mislili da vas se to ne tiče jer živite u nekretnini, varate se! Kategorizirani objekti, znači svi mi koji iznajmljujemo, plaćat ćemo taj porez na dio koji iznajmljujemo, bez obzira na to što možda živimo u tom stanu zimi. E, kad u 2025. stignu uplatnice, a vi pomislite: 'Pa ja živim u toj kući', nemojte se čuditi. Porezna obveza je vaša, apartman vam je kategoriziran i ne možete se sakriti prebivalištem ili računima za struju. Svi ćemo ga plaćati, nemojte se zavaravati. Ok, ako ste već nesvjesno klimnuli glavom i pomislili: "Ma dobro, to mi je jasno", idemo dalje", stoji u objavi.

Povećani paušal

"Minimalni paušal za većinu nas iznajmljivača bit će povećan na 150, a maksimalni čak 300 eura po krevetu. Zaboravite na male iznose – svi mali iznajmljivači platit će enormno veće paušale. Zbog toga, nemojte se iznenaditi kad shvatite da više nemate šanse iznajmljivati – brzo ste izbačeni iz igre jer je financijski nemoguće pokriti takve troškove", pišu iz Inicijative.

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada

"Novi iznajmljivači će morati tražiti suglasnost svih susjeda i to vam je valjda jasno. Ali ono što mnogi od vas možda ne znaju: i svi mi, koji već godinama legalno iznajmljujemo, morat ćemo u roku od pet godina skupiti tu suglasnost. Što? Mislili ste da se to ne odnosi na vas? Odnosi se. A odvjetnici, stomatolozi i ostali poslovnjaci u zgradama? E pa, oni neće trebati suglasnost", dodaju.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

"Od 1. siječnja 2025., dijele nas na domaćine i iznajmljivače 'rentijere'. I da se razumijemo, 'rentijerima' će proglasiti sve koji imaju apartmane u stambenim zgradama. Nije važno živite li u istoj županiji, svejedno ste rentijer jer iznajmljujete stan u zgradi. Sada smo u 2025., povećan paušal, plaćamo porez na nekretninu, ali i dalje smo na nogama, je l'’ da? E pa, niste. 'Rentijeri' će dobiti poseban status – krasan, obrtnika. To znači PDV na svako noćenje, 20 posto poreza na dobit, porez na nekretninu i vođenje knjiga. Kako vam to zvuči? Je l’ nas još uvijek ima? Ali nismo gotovi. Ako mislite da se sve ovo ne odnosi na vas jer iznajmljujete u kući i mislite 'Ok, platit ću porez na nekretnine, povećan paušal, ali još uvijek sam domaćin, nije to tako strašno', varate se", nastavljaju dalje iz inicijative.

EU direktiva

"Nova direktiva nalaže svim platformama kao što su Booking i Airbnb da vam direktno naplate porez na noćenje kako bi hoteli bili konkurentniji. Nestalo vam je s isplate još 13 posto. Naše ministarstvo misli da smo mi toliko napredni, pa su odlučili to uvesti najkasnije do 2028. Ako sve ovo do sada nije dovoljan razlog da dignemo svoj glas, onda stvarno zaslužujemo da nas nema", zaključuju.

