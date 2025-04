Identitet zapaljenog tijela u Solinu ostaje misterij: Slaže se mozaik svirepog ubojstva

Šokantno otkriće šetača jučer na predjelu Blace, iznad Solina - zapaljeno tijelo u napuštenom objektu. Od jučer na terenu jake policijske snage i dronovi, dva dana tragaju za dokazima na slabo naseljenom području iznad Solina.

Zapaljeno tijelo pronašli su slučajni prolaznici u napuštenom objektu. Je li žrtva ubijena negdje drugdje, pa su ovdje došli uništiti dokaze – sve je to dio kriminalističke istrage. U potrazi za dokazima, dignut je i dron, a očevid se obavljao dva dana.

Mladen Leko iz Splita zatekao se tu u šetnji: "Policija nas nije zaustavila, vidio sam mnoštvo policije s tim da smo i rekli da idemo brati trave i to je sve , ništa sumnjivo vidjeli nismo. Nisam ni znao za ovo, ne bi dolazio da sam znao. Ima i drugih terena." Slobodan iz Rupotina nije iznenađen: „A bogati po logici je zgodno jer je pustoš gore, nitko ne ide i šta god ide.. idu gore drogeraši i svi idu goreee.“

Pitanja su brojna, a da bi se doznalo što se dogodilo, policija prvo mora otkriti identitet žrtve.

Tonći Prodan, profesor na Studiju forenzike Sveučilišta u Splitu objašnjava: 'Dakle treba utvrditi tko je žrtva, a onda se može dolaziti do određenih motiva. Radi li se tu o osveti, o određenim obračunima unutra krim skupina. Radi li se o nekoj osveti iz nekih drugih pobuda. U svakom slučaju ukoliko se radi o ubojstvu i kasnije da je tijelo zapaljeno onda je to na osobito svirep način. I onda je to na neki način poruka koja treba biti odaslana'.

S obzirom na stanje tijela, u otkrivanju identiteta žrtve pomoći će i DNK analiza. A čiji je ovo potpis - policija još slaže mozaik ubojstva.

