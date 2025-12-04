Hrvatica tvrdi da je dobila otkaz zbog Thompsonovog koncerta: 'Bili smo kao obitelj kad je šefovima odgovaralo'

Društvenim mrežama se ovih dana proširila priča Hrvatice koja tvrdi da je ostala bez posla u obiteljskom restoranu u Njemačkoj jer je vlasnicima smetalo što je bila na koncertima Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju ovoga ljeta.

Svoju je priču podijelila na TikToku gdje navodi da u restoranu, gdje je bila zaposlena godinu dana, nikada nije imala poteškoća sve dok nadređeni nisu saznali za koncerte.

"Storytime! Kako sam dobila otkaz zbog Thompsonovog koncerta. Odnosno, ne zbog koncerta već svog inata, više-manje", započela je priču u podužem videu u kojem opisuje da su vlasnici restorana rođeni u Njemačkoj, ali su druge vjeroispovijesti.

Prema njezinim riječima, vlasnici restorana su joj otvoreno rekli da joj smeta odlazak na Thompsonov koncert.

Sve je, kaže, bilo normalno do koncerta, a onda je krenulo nizbrdo. "Imali smo jako dobar odnos i super smo se slagali, barem sam ja to mislila", istaknula je.

U ispovijesti navodi da je tražila slobodno za prvi koncert u srpnju na Hipodromu, na što su vlasnici pristali. Kada su je pitali kakav je koncert, ona im je rekla da se radi o poznatom hrvatskom pjevaču, ne objašnjavajući im previše.

Izbacili je iz grupe i s rasporeda

No, vlasnici su, navodno, čuli druge stvari o Thompsonu.

Djevojka tvrdi da je na odluku o otkazu utjecala nevjesta vlasnika restorana, rođena u Njemačkoj, ali srpskog podrijetla koja im je, prema tvrdnjama djevojke iz objave, govorila da je to koncert na kojem se pjeva protiv Srba i poziva na ustaštvo. Hrvatica smatra da je upravo ona najviše inzistirala na otkazu.

Nakon prvog koncerta, poslodavci su joj rekli da ne podržavaju što ide na koncerte s nacionalističkom osnovom i molili je da se to ne ponavlja. No, ona je otišla na koncert u Sinju što su također saznali.

Nakon povratka s godišnjeg, maknuli su je iz poslovne grupe i s rasporeda.

"Najviše mi je žao izgubljene godine jer me uopće nisu prijavili, pa mi je cijeli taj period staža propao. Za njih sam bila 'kao obitelj' samo kad im je to odgovaralo", ispričala je u svom videu.

Njezina je objava izazvala lavinu komentara, od onih koji ju podržavaju i smatraju da se poslodavac ne treba miješati u privatni život radnika, do drugih koji ističu da su neke zemlje otvoreno zabranile Thompsonove koncerte.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko se sve pjevaču pridružio u 'ratu' protiv zabrana? 'Smeta im sve što je hrvatsko, a ne Lepa Brena'