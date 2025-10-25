Božanstven, ali otrovan? Istražili smo je li jeftin nakit s interneta opasan

Doslovno su božanstvene – ružičasto zlato optočeno nizom cirkona, kolutovi naušnica na kojima se svjetlost presijava u tisuću nijansi. Elegantne, dostojne crvenog tepiha, fotografirane na purpurnoj pozadini. Tko bi im odolio?

Cijena – sitnica - jedan klik i stižu iz daleke Kine.

Izgledaju kao komad holivudskog glamura — ali ove naušnice kriju sastojak koji može oštetiti bubrege i izazvati rak. I ne stižu iz luksuzne zlatarnice, već s kineske aplikacije.

Zvuči kao scena iz trilera? Nažalost, nije. To je stvarnost svakog kupca koji je iz svog naslonjača, preko interneta, naručio ove naušnice s globalno popularne platforme za online kupovinu.

Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) službeno je objavio upozorenje: "Proizvod je opasan za zdravlje." Riječ je o naušnicama oznake 51362 Rose Gold V465E, pod robnom markom RONQIA JEWELRY. U opisu proizvoda stoji da su ukrašene kamenčićima, no nema naziva ni adrese proizvođača, kao ni uvoznika. Zemlja podrijetla je Kina.

Foto: Screenshot Dirh

Na službenim stranicama Državnog inspektorata navodi se: "Naušnice predstavljaju kemijski rizik zbog povećane koncentracije kadmija. Upozorenje korisnicima i uklanjanje proizvoda s internetske stranice."

Slijedilo je i ozbiljno upozorenje potrošačima u Hrvatskoj: "Prekinuti upotrebu proizvoda. Postoji mogućnost da je hrvatskim potrošačima proizvod bio dostupan putem platforme." Upozorenje je objavljeno 29. listopada prošle godine, no otada se nanizalo još zabrinjavajućih objava DIRH-a.

Kadmij oštećuje bubrege, uzrokuje rak

Ove naušnice našle su se i u Češkoj na crnoj listi gdje su objavili još više detalja na stranicama njihove potrošačke organizacije. Napisali su: "Proizvod sadrži prekomjernu koncentraciju kadmija i olova (izmjerene vrijednosti: do 40% odnosno 0,11% težinskog udjela). Kadmij je štetan za ljudsko zdravlje jer se nakuplja u tijelu, može oštetiti bubrege i kosti te uzrokovati rak. Olovo je štetno za ljudsko zdravlje jer se nakuplja u tijelu i može utjecati na dojenu ili nerođenu djecu." Detalji te objave mogu se vidjeti OVDJE.

Na opasne naušnice upozorili su i Francuzi na službenim državnim stranicama svoje države i dodatno upozorili da se rizik odnosi i na verzije u žutom zlatu te u srebru. Potrošačima su savjetovali da ih unište, a detalje objave možete vidjeti OVDJE.

Foto: Screenshot

U sklopu projekta RTL Detektor istražili smo koliko su zapravo opasni proizvodi koji svakodnevno stižu iz Kine u milijunima malih paketa, kako prolaze ispod radara europskih inspekcija i što su sve otkrili laboratorijski testovi u Hrvatskoj i drugim zemljama EU-a. Donosimo i nalaze iz EU te odgovore velikih internetskih platformi čija tregovina s EU sve više raste.

Naušnice se više ne prodaju

Godinu dana nakon objave u Hrvatskoj, pokušali smo sporne naušnice naći na intenetskoj platformi i nismo ih uspjeli naći. Pretražujući pod serijskim imenom tih naušnica, stranica je izbacivala druge proizvode, doduše i dalje uglavnom nakit optočenog cirkonima ili u verzijama koje podsjećaju na plemenite metale kao što je zlato.

No robna marka RONQIA JEWELRY i dalje se naveliko prodaje na popularnoj internetskoj trgovini - uglavnom naušnica i ogrlica.

Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je upozorenje na ove naušnice u okviru Safety Gate (ranije RAPEX), moćnog alata EU preko kojeg se sve države članice informiraju ako se u nekoj zemlji pronađe opasan proizvod.

Okrugle, crne i otrovne naušnice

Upravo preko te platforme stigla je obavijest i o opasnim i otrovnim okruglim crnim naušnicama pod oznakom ZE0067 iz Kine i ovog puta riječ je bila o ozbiljnom kemijskom riziku zbog povećane koncentracije kadmija. Prodavale su se preko još jedne popularne platforme za online trgovinu.

Foto: Državni Inspektorat

Pretragom stranice i poveznice na kojoj su ranije bile objavljene, utvrdili smo da je i ona sada nedostupna. Platforma je dobrovoljno uklonila proizvod sa svoje stranice nakon što je utvrđeno da su naušnice opasne.

Ima toga još što se pojavljivalo na stranicama Državnog inspektorata.

Ogrlica s motivom jednoroga iz Kine također je bila puna kadmija, a upozorenje je objavljeno 19. rujna ove godine. Dan ranije - DIRH je izbacio obavijest o šarenoj ogrlici s privjescima u obliku trešnje s platforme – pogađate – zbog kadmija. Ona se, pak, prodavala na trećoj vrlo popularnoj stranici za e-trgovinu iz Kine.

Isti dan DIRH je objavio da zbog kadmija potrošači trebaju prestati koristiti i mušku narukvicu sa privjescima u obliku djeteline, kao i set od niza prstena (vidi sliku gore).

Američki National Library of Medicine, koji je dio američkog federalnog sustava znanstvenih publikacija, kadmij je opisao kao toksični teški metal široko prisutan u okolišu. Kronična izloženost kadmiju povezauje se s bolestima bubrega, osteoporozom, kardiovaskularnim bolestima i rakom. Nadalje, objavili su da je kadmij toksičan na vrlo niskim razinama, a najopasnija karakteristika je da se akumulira tijekom cijelog života. Više možete pogledati OVDJE.

Obavijesti o opasnim proizvodima

DIRH nam je potvrdio da su lani objavili 17 obavijesti o opasnim proizvodima koji su se prodavali na tri najpopularnije globalne platforme za online kupovinu iz Kine, ove godine objavili su već 18 obavijesti.

Ovo je samo djelić problema s kojim se EU suočava s poplavom paketića male vrijednosti iz Trećih zemalja. I u Hrvatsku stiže na milijune njih.

Kontrola na granici

Iz Inspektorata su pojasnili da Granična sanitarna inspekcija kontrolira na uvozu predmete opće uporabe koje uvoze tvrtke ili obrtnici.

Foto: Marko Mrkonjic/pixsell

"Takva roba podliježe sanitarnom nadzoru pri uvozu gdje se kontrolira njena zdravstvena ispravnost i označavanje. Robe u vrijednosti do 150 eura na koje se ne plaća carina u pravilu su robe koje kupuju fizičke osobe za svoje potrebe i koje sukladno zakonu ne podliježu posebnim kontrolama sanitarne inspekcije. Tako i robe kupljene preko Internetskih platformi redovno ne podliježu sanitarnom nadzoru pri uvozu. Kako je Europska Komisija u travnju ove godine postigla sporazum s državama članicama - uključujući Hrvatsku - započele su pojačane aktivnosti kontrole i ovih tzv. 'malih' pošiljaka upravo zbog sumnji u njihovu sukladnost", navode iz DIRH-a.

Opasan 'ljigavac' prepun opasnog bora

No bilo je i ciljanih akcija DIRH-a u suradnji s Carinom. Tijekom travnja i svibnja kontrolirali su dječje igračke.

"Igračke su radi sastava štetnih kemijskih spojeva dane i na analizu, a prošle su i detaljni pregled označavanja. Za sve nesukladne igračke u bilo kom pogledu nije dano odobrenje za stavljanje na tržište. Dvije igračke su bile nesukladne u pogledu pregleda dokumentacije ili označavanja dok je samo u jednom uzorku (kategorija ljigavci) analizom kemijskih parametara utvrđena izrazito visoka koncentracija bora od 3180 mg/kg (dozvoljeno je 300 mg/kg). Nesukladni uzorak u pogledu kemijskih parametara objavljen je javno putem Safety gate sustava, a platforma je isti stavila van ponude", naveli su iz DIRH-a.

Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da su još prije nekoliko godina popularni ljigavci bili predmet mnogih inspekcija, čak i u Hrvatskoj, te se tada utvrdilo da često u njima koncentracije bora premašuju dozvoljene razine. Inače za bor se smatra da može narušiti plodnost i potencijalno poremetiti hormone, a kako je objavio BEUC (europsko potrošačko udruženje), kratkoročno može uzrokovati povraćanje, proljev i iritaciju kože. Zato je EU postavila sigurne pragove za upotrebu u igračkama kako bi osigurala sigurnost djece.

Eksplozija online kupovine

Mnogi posegnu za jeftinim igračkama preko platformi iz dalele Kine koje su doslovno buknule, njihov strelovit rast pogurala je pandemija kad su se potrošači našli zatvoreni u kućama, a novac je stajao na računu. Kineske platforme iskoristile su trenutak i jakim marketinškim kampanjama počele snažno oglašavati.

Klik do jeftinog proizvoda postala je uobičajena praksa, a onda su isplivali i problemi te pitanja - što kupci dobivaju u tim paketićima, jesu li proizvodi sigurni, možda i opasni? Inače, prema podacima EU, dnevno u Uniju ulazi 12 milijuna predmeta niske vrijednosti.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Do zanimljivih saznanja došla je prošlog siječnja, već spomenuti BEUC, koji je pružio dokaze o ilegalnim i neusklađenim proizvodima koji se prodaju na jednoj od najpopularnijih kineskih platformi za online kupovinu.

Što je BEUC?

BEUC je inače ugledna potrošačka organizacija sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovani su još 1962. godine i okuplja 45 nacionalnih potrošačkih udruga u 30 zemalja Europe.

Testovi koji su proveli podigli su alarme, provele su ih njihove nacionalne članice, i njima su pokazale da su na spornoj online trgovini dostupne i igračke izrađene od otrovnih kemikalija ili s dijelovima koji bi lako mogli zadaviti ili ugušiti djecu.

BEUC je objavio veliko izvješće o testiranju proizvoda, ističući "mračne obrasce", odnosno "manipulativne dizajnerske obrasce i ovisnički dizajn kojim zadržavaju potrošače, te da tako omogućuju distribuciju velikog broja opasnih ili ilegalnih proizvoda koji krše europske propise o sigurnosti proizvoda i zakon o digitalnim uslugama."

'Vječne kemikalije' u jaknama

U svom testiranju ciljano su odabrali proizvode koji su izgledali "sumnjivi". Tako su testirali sedam komada vodootporne jakne kupljene na platformi koje su u sebi sadržale, kako je nazvao BEUC, "vječne kemikalije" (PFAS) koje su zabranjene u EU.

Foto: Screenshot Beuc

Dansko vijeće potrošača (Forbrugerrådet Tænk) u svibnju ove godine testiralo je sedam jakni. Test je palo 86 posto uzoraka.

Što je to opasno u tim jaknama?

Europska agencija za okoliš navela je da su PFAS ili perfluorirane i polifluorirane alkilirane tvari koje čine više od 4700 kemikalija.

"To je skupina umjetnih kemikalija u širokoj upotrebi koje se tijekom vremena nakupljaju u ljudima i okolišu. Poznate su kao 'vječne kemikalije' jer su iznimno postojane u našem okolišu i tijelima. Mogu uzrokovati zdravstvene probleme kao što su oštećenje jetre, bolesti štitnjače, pretilost, probleme s plodnošću i rak", objavili su na svojim stranicama, a detalje možete naći OVDJE.

Nakit s teškim metalima

I u prosincu prošle godine britanska potrošačka udruga Which? također je testirala dvije igračke i one su prošle analize, jedna od dvije igračke nije bila samo dobro označena.

Ipak, isti mjesec u Poljskoj je potrošačka organizacija Federacja Konsumentów provela detaljna laboratorijska testiranja odjeće, donjeg rublja i nakita dostupnih na istoj internetskoj platformi. Rezultati su zabrinjavajući – više od polovice testiranih proizvoda (57,6%) sadržavalo je opasne teške metale.

Foto: Pixabay

U 10 od ukupno 16 analiziranih artikala pronađene su povišene koncentracije kroma, nikla, olova, kobalta i antimona, koje su premašile dopuštene granice propisane europskim standardima. Posebno su se opasnima pokazali umjetno kamenje, metalni lanci i kopče koji su u izravnom dodiru s kožom i time predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje korisnika.

Osim u odjeći i donjem rublju, povišene razine kobalta, nikla, kroma i olova pronađene su i u nakitu, obući i torbicama.

Slime puni borata

U studenom 2024. u Danskoj je potrošačka organizacija Forbrugerrådet Tænk provela testiranje dječjih igračaka, s posebnim naglaskom na šarene već spomenute ljigavce (slime).

Rezultati su pokazali da te igračke otpuštaju nedozvoljene količine bora, kemijskih spojeva koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje djece. Inače, bor se dodaje kako bi slime (ili ljigavci) dobili na svojoj rastezljivosti.

Ukupno je testirano sedam proizvoda, a analizu je palo 43 posto uzoraka.

Ista je potrošačka organizacija u rujnu 2024. testirala jeftine plastične igračke kupljene na istoj platforme, a rezultati su otkrili ozbiljne nepravilnosti.

Igračke s ftalatima

Analize su pokazale da neke od tih igračaka sadrže ftalate – kemikalije koje ometaju rad hormona – u količinama koje su i do 240 puta više od zakonom dopuštenih granica. Ftalati se koriste za omekšavanje plastike, ali su poznati po tome što mogu negativno utjecati na hormonalni sustav, osobito kod djece, te uzrokovati probleme s razvojem i plodnošću.

U okviru istraživanja testirano je 16 različitih proizvoda, 56 posto nije bilo u skladu s EU standardima.

Isti mjesec testirali su i 14 igračaka za djecu, pa i za bebe. Pojedine igračke i artikli za dojenčad sadržavali su male dijelove koji se lako mogu odvojiti pa se djeca mogu ugušiti. Kao primjer dali su maleno oko gusjenice koje se može lako odvojiti u igri.

Foto: Screenshot Beuc

Osim toga, otkrivene su i preduge vezice duda varalica, koje mogu izazvati gušenje ili davljenje djeteta, te nosiljke za bebe iz kojih dijete može ispasti zbog nestabilne konstrukcije.

potpune rezultate BEUC-ova istraživanja vezana uz proizvode s popularne platforme možete naći OVDJE.

Europski povjerenik 'šokiran'

O ovim nalazima naveliko se pisalo u europskim medijima. Povele su se rasprave o tome kakva je kontrola proizvoda koji se prodaju na popularnim e trgovinama.

Britanski The Guardian u srpnju je objavio je kako je europski povjerenik za pravosuđe Michael McGrath izrazio šokiranost zbog toksičnosti i opasnosti nekih proizvoda koje prodaju na online trgovinama.

Foto: Andbz/abaca/abaca Press/profimedia

S obzirom na to da svaki dan u EU stiže 12 milijuna paketa male vrijednosti od online trgovaca izvan EU, McGrath obećao je da će se "obračunati" s prodajom robe koja krši zakon.

Među najgorim primjerima na koje je McGrath naišao, piše The Guardian, bile su dječje dude varalice s perlicama koje lako otpadaju, što predstavlja opasnost od gušenja.

Među ostalim proizvodima koje su zastupnici Europskog parlamenta naveli u izvješću nalaze se dječje kabanice s otrovnim kemikalijama, sunčane naočale bez UV filtera i dječje kratke hlače s vezicama duljim od propisanih, koje mogu uzrokovati opasnost od spoticanja.

"Šokiran sam time i mislim da imamo dužnost zaštititi europske potrošače", rekao je McGrath za The Guardian.

Rekordan broj upozorenja na Safety Gateu

Inače, već spomenuti Safety Gate - koji služi kao platforma za žurno uzbunjivanje o opasnim proizvodima - lani je primio rekordnih 4137 upozorenja, od kojih se više od trećine odnosilo na kozmetiku, a slijede igračke, električne uređaje, automobile i kemijske proizvode.

McGrath je također zabrinut da platforme, koje su u posljednje dvije godine doživjele eksploziju popularnosti, štete lokalnim poduzećima nelojalnom konkurencijom.

"Rast je izvanredan i izvršio je ogroman pritisak na sustave na razini država članica", rekao je i dodao:

"Odlučan sam da pojačamo provedbu zakona o sigurnosti proizvoda i pravila o zaštiti potrošača. Ne radi se samo o zaštiti potrošača, već postoji vrlo ozbiljan problem jednakih uvjeta za europska poduzeća, jer se od njih očekuje da se natječu s prodavačima koji se ne pridržavaju naših pravila. Oni u Europi snose značajne troškove kako bi ispunili naše zahtjeve i ne bi se trebalo očekivati ​​da se natječu s onima koji ne čine isto."

Milijuni paketića svaki dan

A podaci za EU pokazuju da je u Uniju u 2024. godine ušlo 4,6 milijardi pošiljki ispod 150 eura – dvostruko više nego u 2023. i tri puta više nego u 2022.

Među potezima koje EU razmatra je ukidanje praga od 150 eura za oslobođenje od carine i uvođenje naknade za rukovanje svakim paketom.

Istraga Europske komisije

Na temelju pritužbi potrošačkih udruga iz 17 zemalja, sigurnost proizvoda koji stižu iz Kine u Europu u malim paketićima postali su i važno političko pitanje kojim se sada bavi i Europska komisija koja je pokrenula istragu.

Foto: Dejan Rakita/pixsell

"Dana 31. listopada 2024. Komisija je pokrenula postupak protiv tvrtke Temu. Istraga Komisije provodi se u suradnji s nacionalnim koordinatorima za digitalne usluge, carinskim tijelima, tijelima za nadzor tržišta i drugim relevantnim trećim stranama, u skladu s načelima navedenima u Komunikaciji o e-trgovini, a odvija se paralelno s odvojenom istragom Mreže za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) i prvom provjerom sigurnosti proizvoda, osiguravajući sveobuhvatan i koordiniran pristup rješavanju zabrinutosti oko Temuuovih praksi", objavila je Europska komisija na svojim stranicama.

Dodatno su pojasnili zašto pokreću istragu: "Stalni porast količine proizvoda koji se prodaju putem interneta u EU prati porast nesigurnih, krivotvorenih ili neusklađenih proizvoda, koji bi mogli biti štetni za zdravlje i sigurnost potrošača, okoliš i poštenu konkurenciju na jedinstvenom digitalnom tržištu."

Istraga otkrila ilegalne i opasne proizvode

Istraga Europske komisije dala je prve rezultate, tako su 28. srpnja objavili: "Komisija je preliminarno utvrdila da je Temu prekršio obvezu iz Zakona o digitalnim uslugama (DSA) da pravilno procijeni rizike širenja ilegalnih proizvoda na svom tržištu. Dokazi su pokazali da postoji visok rizik da potrošači u EU naiđu na ilegalne proizvode na platformi. Konkretno, analiza tajne kupovine koju je provela Komisija otkrila je da će potrošači koji kupuju na Temuu vrlo vjerojatno pronaći neusklađene proizvode među ponudom, poput igračaka za bebe i male elektronike. Prema analizi Komisije, Temuova procjena rizika iz listopada 2024. bila je netočna i oslanjala se na opće informacije iz industrije, a ne na specifične detalje o vlastitom tržištu. To je stoga moglo dovesti do neadekvatnih mjera ublažavanja širenja ilegalnih proizvoda."

Komisija je najavila nastavak istrage, ona još traje.

"Preliminarni nalazi koje je Komisija poslala ne dovode u pitanje konačni ishod istrage, budući da Temu sada ima mogućnost ostvariti svoja prava na obranu ispitivanjem istražnog spisa Komisije i pisanim odgovorom na preliminarne nalaze Komisije. Usporedno će se konzultirati i Europski odbor za digitalne usluge."

Ako bi se preliminarni stavovi Komisije u konačnici potvrdili, ovom kineskom divu prijeti ogromna novčana kazna u visini do 6 posto ukupnog svjetskog godišnjeg prometa.

Odgovor Temua

Reagirao je i Temu te najavio da će surađivati s EU.

"Temu namjerava u potpunosti surađivati ​​s regulatorima", rekao je kratko glasnogovornik Temua nakon ove objave Europske komisije i dodao: "Temu ozbiljno shvaća svoje obveze prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), kontinuirano ulaže u jačanje našeg sustava usklađenosti i zaštitu interesa potrošača na našoj platformi."

Otprilike u isto vrijeme kada je objavljena istraga, glasnogovornik tvrtke Temu rekao je da tvrtka pregovara s Europskom komisijom o pridruživanju "Memorandumu o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu", dobrovoljnom sporazumu koji je posredovala Komisija radi sprječavanja krivotvorene robe na online tržištima. Među potpisnicima su, između ostalih, Amazon, Alibaba Group i Vestiaire Collective.

Krvotvorenje je izazov

"Krivotvorenje je izazov za cijelu industriju i vjerujemo da su zajednički napori ključni za napredak naših zajedničkih ciljeva zaštite potrošača i nositelja prava", rekao je Temuov glasnogovornik.

Pod lupom Komisije našao se i drugi kineski online div - Shein.

Europska komisija i mreža nacionalnih tijela za zaštitu potrošača (CPC) službeno su obavijestili internetsku trgovinu Shein da je utvrđeno više praksi na njezinoj platformi koje krše europske propise o zaštiti potrošača, objavila je Europska komisija još u svibnju.

Shein je dobio rok od mjesec dana da odgovori na nalaze istrage i predloži mjere kojima će uskladiti svoje poslovanje s europskim zakonodavstvom.

CPC Network utvrdio je čitav niz nepravilnosti na platformi Shein - to su lažni popusti, potom prodajni pritisak koji koristi taktike koje kupce tjeraju da požure s kupnjom, primjerice lažni rokovi ponuda. To se odnosi i na netočne ili nepotpune informacije koje pogrešno informiranje potrošača o pravima na povrat robe i novca te nepravilna obrada tih zahtjeva, a onda i na zavaravajuće oznake proizvoda, potom i na lažne tvrdnje o održivosti te skriveni kontakt-podaci.

Brza reakcija Sheina

Shein je brzo reagirao i u svom odgovoru Europskoj komisiji naveo da će ove godine povećati testiranje proizvoda, nakon što je Europska unija upozorila na kazne ako ne odgovori na zabrinutost bloka zbog nesigurnih i opasnih proizvoda koji se prodaju na njegovoj web stranici.

Iako istraga o online platformama još traje, cure pojedine informacije o čemu smo razgovarali s europarlamentarkom Biljanom Borzan koja godinama prati potrošačku problematiku.

"Riječ je o proizvodima koji nisu usklađeni s našim europskim standardima. Europska komisija pokrenula je istragu i prema informacijama koje su dosad procurile, čini se da je utvrđeno kako su platforme doista odgovorne za kršenje propisa. Međutim, službenih dokumenata još uvijek nema", objašnjava Borzan.

Dodaje kako su uz Temu, na meti inspekcija i druge kineske platforme poput Sheina, protiv kojih su stigle brojne pritužbe zbog lažnih popusta i obmanjujućih marketinških taktika.

Foto: Neva Zganec/pixsell

"Ljudi vide da je nešto sniženo 50 posto i odmah pomisle da su uštedjeli, a zapravo se cijena uopće nije mijenjala. To je psihološka igra na koju mnogi nasjednu", kaže Borzan i dodaje da je nemoguće nadzirati milijune malih pošiljki iz Kine.

Borzan upozorava da europske inspekcije ne mogu fizički kontrolirati sve proizvode koji svakodnevno pristižu iz Azije.

Borzan: 'Ne moguće je kontrolirati sve paketiće'

"Dnevno u EU ulazi golema količina malih paketa, ponajviše iz Kine, i praktički je nemoguće sve to imati pod nadzorom. Sustavi inspekcijskog nadzora jednostavno nisu osmišljeni za takav obujam", ističe. Dodaje kako mnogi proizvodi završavaju neiskorišteni ili u otpadu, jer se naručuju impulzivno. "Ljudi klikaju jer misle da je povoljno, a kasnije shvate da im ne treba. To je postao potrošački obrazac koji vrijedi i za Hrvatsku i za ostatak Europe".

Borzan podsjeća da su europski zakoni postroženi te da se za nepravilnosti sada mogu izreći kazne do 6 posto globalnog prometa tvrtke, što su ogromni iznosi. "To bi trebalo biti dovoljno odvraćajuće, ali pitanje je koliko ih zapravo možemo naplatiti. Temu je relativno nova platforma, ali za druge slične slučajeve kazne su već bile izrečene", napominje.

'Građani moraju biti svjesni rizika'

Borzan smatra da je ključ u edukaciji potrošača. "Ako nešto izgleda predobro da bi bilo istinito – najčešće i jest. Ljudi moraju biti svjesni rizika kad kupuju na tim platformama. Cijena obično odražava kvalitetu. I zato uvijek kažem – kad kupujete fizički proizvod, provjerite ima li oznaku CE. Kod internetske kupnje to je, nažalost, puno teže", poručuje.

Zaključno dodaje: "Dok se ne skupi kritična masa nezadovoljnih potrošača, ništa se neće promijeniti. Do tada ćemo, nažalost, i dalje zatrpavati Europu smećem i riskirati vlastito zdravlje zbog nekoliko eura uštede."

Inače, i u Hrvatskoj mnogi kupuju na velikim online trgovinama, a među najvećima su Temu, Shein te AliExpress.

Prema podacima Hrvatske pošte, lani su isporučili gotovo 18 milijuna paketa od čega je većina vrijednosti do 150 eura. To predstavlja rast od 2,5 milijuna paketa u odnosu na 2023. godinu.

"I ove godine broj paketa nastavlja rasti, i to za 18 posto u prva tri kvartala u odnosu na prošlu godinu, a vrhunac paketnog prometa očekujemo od sredine studenog do kraja godine", naveli su iz Hrvatske pošte. No oni nisu jedina kurirksa služba koja dostavlja pakete pa je jasno da je su brojevi daleko veći od ovog.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Nekoliko je platformi koje su globalno najjače i s kojih i mnogi u Hrvatskoj naručuju proizvode koji stižu paketima male vrijednosti.

Što je Temu?

Temu je globalna internetska platforma za online kupnju, poznata je po iznimno izuzetno niskim cijenama, proizvodi dolaze iz Kine i na platformi se može naći skoro sve što zamislite - od lampica za Božić do cipela, jakni, kuhinjskog pribora, olovki, nakita, kućica protiv puževa... Cijene su toliko niske da je mnogima teško ignorirati nego jednostavno kliknu, a Temu u roku od nekoliko dana šalje paket.

Temu je pokrenut 2022. u SAD-u kao međunarodni projekt tvrtke PDD Holdings (iste grupe koja stoji iza kineske platforme Pinduoduo). Brzo se proširio na Europu, Australiju, Latinsku Ameriku i druge tržišta.

Zašto je na Temu sve jeftino?

Njihov model poslovanja omogućuje dobavljačima trećih strana da prodaju izravno kupcima.

Temu pripisuje svoje niske cijene modelu izravne otpreme. "Otprema robe izravno s izvora eliminira potrebu za višestrukim fazama prijevoza i skladištenja, rješavajući ono što je često najznačajniji trošak i neučinkovitost u konvencionalnim maloprodajnim operacijama", rekao je glasnogovornik Temua za Nacionalni javni radio (NPR) 2024. godine.

Godinu dana od lansiranja, Temu je ostvario procijenjeni prihod od 16 milijardi dolara, a aplikacija je često bila na vrhu ljestvica Apple App Storea tijekom tog razdoblja.

Osnivač PDD-a, koji stoji iza Temua, je Colin Huang (45). Prema podacima Forbesa, Colin Hunag težak je 46,1 milijardi dolara. Često za Huanga navode da je lansirao Temu kako bi konkurirao također kineskom Sheinu - trgovini koja se uglavnom orijentirala na odjeću. Ima magisterij iz računalnih znanosti sa Sveučilišta u Wisconsinu, stažirao je u Microsoftu u Pekingu i Seattleu prije nego što je započeo karijeru u Googleu u SAD-u 2004. godine.

Prema podacima Britanice Money od 13. listopada ove godine, godišnji prihod Temua sada je 409,62 milijardi dolara.

Što je Shein?

Shein je kineska modno orijentirano trgovačko društvo poznat po haljinama za 10 dolara i tenisicama za 15 dolara. Specijaliziran je za ultrabrzu modu i online prodaju diljem svijeta. Također ima vrlo snažan marketing, serije proizvodnje su male i vrlo brzo reagira na trendove.

Osnivač je Chris Xu (Xu Yangtian) i 2008. tvrtku je pokrenuo u Kini.

Portal The Atlantic je u rujnu 2024. naveo, pozivajući se na podatke Financial Timesa da je Shein izvijestio da je njegova godišnja dobit dosegla oko 2 milijarde dolara i da je njegova procjena vrijednosti veća od 60 milijardi dolara. Ipak, kao privatna tvrtka Shein ne otkriva svoje financijske podatke u cijelosti.

Što je AliExpress

AliExpress je globalna internetska maloprodajna platforma lansirana 2010. Za razliku od drugih, ona ne prodaje direktno, nego djeluje kao posrednik za druge prodavače. U vlasništvu je kineske grupacije Alibaba Group Jack Maa i drugih partnera. Jack Ma bivši je profesor engleskoj jezika, a s mjesta izvršnog direktora odstupio je 2019. godine. No mnogi u tvrtki i dalje visoko cijene karizmatičnog suosnivača, navodi Forbes, i on ostaje jedan od njezinih najvećih pojedinačnih dioničara.

Foto: Rtl

"Europski parlament ne snosi nikakvu odgovornost za stavove i sadržaj objavljen u okviru projekta koji sufinancira Europska unija, jer su oni isključivo u nadležnosti autora."

POGLEDAJTE VIDEO Biograd postao prijestolnica luksuza: Stigli brodovi vrijedni stotine milijuna eura