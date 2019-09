[VIDEO] ‘SRPSKA ČAST’ ROMSKOM DJEČAKU ODUZELA KONJA: Iza priče o zaštiti životinja, krije se opasna ekipa bliska Dodiku i Rusima

View this post on Instagram

Gledam večeras emisiju “ŽIVOT PRIČA” o dobrovoljcima koji su ratovali na Kosovu i Metohiji 1999 god. I sećanja naviru sama , setio sam se kada sam na granici bio i ja i iskustva koje sam doživeo stekao 2007 godine… SLAVA SVIM VOJNICIMA KOJI SU ŽIVOT IZGUBILI BRANEĆI SRBIJU 🇷🇸🐺❗️☦️ 🇬🇧 Tonight I was watching TV show “ Life talks” about volunteers that participated in war on Kosovo and Metohija in 1999. Memories flowing by themselves remembering when I was on that border and all experiences I have been through in 2007. GLORY TO ALL WARRIORS THAT HAVE LOST THEIR LIFE DEFENDING SERBIA 🇸🇮 Gledam oddajo „življenje pripoveduje“ o dobrovoljcih, ki so se borili na Kosovem in Metohiki v letu 1999. Spomini privrejo na dan sami, ko sem tudi sam stal na meji v letu 2007. Slava vsem vojakom, ki so izgubili svoje zivljenje za Srbijo. 🇪🇸 Estoy viendo el programa "HISTORIA DE LA VIDA" esta noche sobre los voluntarios que lucharon en Kosovo y Metohija en 1999. Y los recuerdos surgieron por mi cuenta, recordé cuando estuve en la frontera y las experiencias que viví en 2007 … SUEÑO DE TODOS LOS SOLDADOS QUE PIERDEN DE LA PÉRDIDA DE VIDA EN SERBIA 🇩🇪 Ich schaue die Show "zivot priča" über freiwillige Helfer, die 1999 im Kosovo und in Metohija gekämpft haben. Dabei werden die Erinnerungen wach, wie ich an der grenze stand im Jahr 2007. Ruhm allen Soldaten, die für Serbien ihren Leben verloren haben.