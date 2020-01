[VIDEO] NAPADNUTA NOVINARKA KOJA JE SNIMALA KUJUNDŽIĆEVU KUĆU: ‘Okružili su me, nisam imala kamo’; Divljaci su ministrovi rođaci?

Kada je pitala što od nje žele, samo su rekli kako će vidjeti što gazda kaže

Ministar zdravstva Milan Kujundžić nikako da se dogovori sam sa sobom koliko ima imovine pa je, između ostalog, naveo u imovinskoj kartici kako njegova kuća u rodnoj Ivanbegovini ima 100 kvadrata i nikakvu okućnicu.

No u zemljišnim knjigama piše kako kuća ima 184 kvadrata, dok parcela na kojoj se nalazi ima 1016 kvadrata. Isto tako kazao je kako je dvoetaža luksuzna kuća s bazenom i uređenom okućnicom vrijedna tek 533 eura po kvadratu, piše Slobodna Dalmacija.

Novinarka Slobodne Dalmacije Andrea Topić krenula je fotografirati baš tu kuću kada je doživjela nimalo ugodnu situaciju. Nakon što je parkirala i s ceste snimala kuću, prišao joj je muškarac koji je, kako novinarka navodi, ministrov bliski rođak kojeg poznaje od ranije.

TKO JE MILAN KUJUNDŽIĆ? Liječnik koji je radio na baušteli, otišao iz HDZ-a pa se vratio, a voli obilaziti i grob Ante Pavelića

“‘Ne’š ode snimat! Ko ti je da dozvolu, odakle ti nalog, ova je cesta od ministra, makni auto odavde! Miči se! Miči se’, urlao je, nasrtao i unosio mi se u lice”, prepričala je u današnjoj Slobodnoj Dalmaciji novinarka.

‘Okružili su me’

“Tada su došli i ostali radnici, njih četvorica, petorica. Svi uz viku i galamu. Svi uz dernjavu da se maknem jer da je cesta od njihova Milana. Okružili su me. Razmišljala sam da trčim, nisam imala kamo. Svaku rupu oko mene su zagradili. Sjela sam onda u automobil i zalupila vratima. U panici nisam mogla naći gdje se zaključavaju sve brave iznutra, iskreno, taj mi gumb nikad nije trebao”, nastavila je Topić.

Kazala je kako su neki od njih ministrovi rođaci te da su se i sami tako predstavili, a onda joj opkolili automobil.

HOĆE LI MILAN KUJUNDŽIĆ PREŽIVJETI AFERU SLIČNU KUŠČEVIĆEVOJ? ‘Ako Plenkoviću ne pojasni sve, imat će problem…’

“Jedan je sjeo na gepek, onaj prvi, kojeg se sjećam iz reportaže, i pamtim da se prezivao Kujundžić, stao je ispred haube. Treći je navukao kapuljaču i snimao me mobitelom, on je držao suvozačka vrata da ne mogu ni ondje izaći. Četvrti je stao do mojih vrata i skidao protezu da mi je pokaže kroz staklo. Vikali su, derali se, urlali, ljuljali automobil naslanjajući se na njega. Htjela sam pobjeći, otići. Vikala sam im da se maknu, spustila sam prozor i derala se da me puste na miru da odem. Nisu htjeli. Upalila sam automobil i pritisnula gas. Stali su pred haubu, svim osim onog koji je čuvao gepek da ne bih slučajno pomislila otići u rikverc”, piše novinarka koja je nazvala urednika, a on je onda pozvao policiju.

Objasnila je kako su ju željeli prestrašiti te da su joj pritom rasklimali kvaku na suvozačkim vratima te blokirali put.

Pitali su ‘gazdu’?

Kada je pitala što od nje žele, samo su rekli kako će vidjeti što gazda kaže.

“Evo dobila si dopuštenje za snimati, rekao je. Spasio me sam ministar. Koliko sam shvatila iz njihova međusobna razgovora, rekao je da me puste. Što bi bilo da je rekao da me zadrže?”, pita se novinarka Slobodne Dalmacije.

Muškarci su unatoč tome što postoji snimka sve negirali policiji.

Policija uhitila četvoricu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska oglasila se o napadu kratkim priopćenjem. Istaknuli su kako su uhićene četiri osobe.

“Jučer oko 11 sati u Ivanbegovini četvorica muškaraca verbalno su napala žensku osobu, a nakon toga su okružili osobno vozilo u koje je ušla kako bi se od njih sklonila. Dok se osoba nalazila u automobilu, pokušavajući krenuti njime s mjesta događaja, muškarci su joj zapriječili odlazak i tom prilikom oštetili vozilo.

Policijski službenici su po zaprimljenoj dojavi izišli na teren, uhitili četiri osobe u dobi od 42, 43, 66 i 68 godina. Nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega će danas protiv njih biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje da su počinili kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode i oštećenja tuđe stvari”, objavila je policija.