[VIDEO] INCIDENT NA MISI U SPLITU: Napadnuta novinarka: ‘Crkvenim vratima su joj prikliještili ruku, oduzet joj je mobitel’

Župnik Josip Delaš održao je misu unatoč svim upozorenjima i prekršajnoj prijavi koju je ranije zarazio

Unatoč upozorenjima iz Splitsko-makarke nadbiskupije i prekršajnoj prijavi policije don Josip Delaš. župnik Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića na splitskoj Sirobuji jutros je ponovno održao misu.

Došlo je i do incidenta, kada je napadnuta novinarka Dalmatinskog portala. Na snimci se vidi kako novinarka snima misu, a u jednom trenutku joj netko pristupa i grubo joj oduzima mobitel.

Kako piše Dalmatinski portal, novinarka je grubo odgurnuta i oduzet joj je mobitel. Također pišu kako su joj crkvenim vratima prikliještili ruku.

Župnik Delaš je prekršajnu prijavu zaradio kada je održao misu na Cvjetnicu i pozivao vjernike da uđu u crkvu. Na Uskrs je ponovno održao misu, unatoč zabrani okupljanja uslijed pandemije koronavirusa.

Svećenik se ranije sukobio s policajcem

Župnik Delaš je ovih dana u razgovoru s novinarima ovako komentirao pandemiju koja je paralizirala svijet:

“A šta je to korona? To je opet proizvod posebni. To nije božji, božji, božji stvor, nego je to proizvod tamo… američki, čiji. Pa ja se ne bojim, ako i umrem, nije me briga. ‘Ko ima onu, onu masku vrata su mu otvorena, neka izvoli doć’, to mene ne zanima. Ničim ja ne pozivam. Nego vrata su otvorena, misa je tada, ‘ko kako nek’ dođe i to je to”

Kada mu je policija početkom travnja došla ispred Crkve, svećenik je prijeteći prstom mahao policajcu: “Ako postoji, a postoji, kaznit će te!”. opravdati vjernici.