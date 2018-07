PREOKRET U ISTRAZI ZA PRANJE 57 MILIJUNA KN: Među osumnjičenima Mamićeva nećakinja, bivši glasnogovornik RTL-a…

U istrazi za pranje 57 milijuna kuna, USKOK više ne istražuje Danijela Artenjaka nego je istragu usmjerio na HDZ-ov tim za web promociju koji su radili na njihovim kampanjama 2014. i 2015.

U USKOK-ovoj istrazi oko pranja 57 milijuna kuna izvučenih iz niza poznatih tvrtki, a u kojoj je među ostalim bilo inkriminirano i izvlačenje 697.000 kuna iz tvrtke koja je obavljala internetsku promociju HDZ-a na parlamentarnim izborima 2015. godine, nedavno je došlo do značajnoga zaokreta.

Obustavljena je istraga protiv osumnjičenog vlasnika tvrtke Napredni modeli Danijela Artenjaka, a pod istim optužbama istražuju se nećakinja Zdravka Mamića Sanda Mamić, Dinamov stručnjak za digitalni marketing i oglašavanje Matej Zadro te bivši glasnogovornik RTL-a Kristijan Gržetić i vlasnik tvrtke Usporedi Matko Pecotić.

Izuzev Pecotića, riječ je o cijelom PR timu HDZ-a koji je stranci osmišljao kampanju na društvenim mrežama tijekom predsjedničkih izbora Kolinde Grabar-Kitarović 2014. te parlamentarnih izbora 2015. godine.

Četverac se sumnjiči za vađenje novca preko Bossman tima pri čemu su utajili porez na novac zarađen od HDZ-a, piše Jutarnji list.

Iskazi koji se ne podudaraju

Podsjetimo, porezni USKOK i USKOK početkom 2017. dovršili su istragu protiv 21 osobe u kojoj su otkrili da je skupina “poduzetnika” predvođena vlasnikom tvrtke Bossman i Bossman Svetislavom Josimovićem u zamjenu za proviziju nizu hrvatskih poduzetnika “pomagala” izvlačiti novac iz njihovih tvrtki.

Isprva je zbog isplate Bossmanu od 697.000 kuna tvrtke Napredni modeli osumnjičen Artenjak, a tijekom istrage saslušani su i Mamić i Zadro i Gržetić kao podizvođači Naprednih modela u kampanju HDZ-a. Njihovi skazi tada su se jako razlikovali te su Gržetić i Sanda Mamić tvrdili su kako nikad nisu čuli za Bossman tim.

“Mogu reći da ja nikad u životu nisam čuo za Bossman tim, niti znam tko bi bile odgovorne osobe u tom društvu niti čime bi se Bossman tim bavio. Kategorički tvrdim da to društvo nikada sa mnom nije surađivalo, pa tako nije ni surađivalo u ovim promidžbenim kampanjama koje sam ja, zajedno sa Sandom Mamić, Matejom Zadrom i Danijelom Artenjakom, radio za HDZ. Apsolutno mi je nepoznata osoba Svetislav Josimović”, ispričao je Gržetić.

Slično je govorila i Sandra Mamić koja je u vrijeme kampanje zajedno sa Zadrom radila i u Dinamu, međutim Zadro je iznio drugačije informacije. “Tvrtku Bossman tim smo angažirali kao ispomoć na radu u HDZ-ovoj kampanji za parlamentarne izbore 2015. Naš tim, pritom mislim na Sandu Mamić, Artenjaka, Gržetića i mene, bio je iznenađen količinom posla koji smo morali odraditi tijekom te kampanje u digitalnim medijima… Ja sam se zbog toga obratio svojem prijatelju Matku Pecotiću, vlasniku agencije za digitalnu komunikaciju Usporedi.hr, kojem sam prvo ponudio da se on angažira na toj ispomoći. Zbog obima posla on je to odbio te mi je preporučio tvrtku Bossman tim”, ispričao je tad aZadro navodeći kako se potom čuo s Josimovićem i uključio ga u posao, a potom s njim upoznao i druge članove tima koji su s tim bili suglasni.

Potom je još dodao: “HDZ kao stranka nije znala da Josimovićev Bossman tim odrađuje poslove u kampanji”.

Josimović srušio Zadrin iskaz

No, Zadrinu priču srušio je sam Josimović koji je USKOK-u priznao da da on samo pere novac i da nikakav stvarni posao nije odradio. Također je rekao da Artenjaka nije upoznao već da je sve dogovorio s izvijesnim Matkom i Matejem, a da su mu Matko iz tvrtke Usporedi i Matej rekli da su dobili budžet od 3 do 4 milijuna kuna i da bi trebali 700.000 – 800.000 kuna.

“Poslije sam na podugovoru vidio da je, ovaj, oni koji jesu, za kaj je odrađivano za tu stranku”, ispričao je Josimović. Upravo je Josimovićev iskaz, u kojem je rekao kako su ga Matej i Matko tražili da ispostavi fakture Artenjakovim Naprednim modelima, bio jedan od ključnih razloga zbog čega se fokus USKOK-ove istrage s Artenjaka prebacio na druge osobe.

Glavni dokaz su pak činili e-mailovi koje je USKOK-u predao Artenjak i iz kojih je vidljivo da Sanda Mamić, Gržetić i Zadro traže da im novac koji je za njih dobio iz HDZ-a za njihove usluge u kampanji proslijedi na Josimovićev Bossman tim, piše Jutarnji.