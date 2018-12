VELIKI PREOKRET NA KRAJU GOSPODINA SAVRŠENOG: Sve je išlo prema tome da će izabrati Ivu, a onda se dogodio obrat…

Završila je ova sezona RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, a Goran je odabrao Hanu

Završila je prva sezona RTL-ovog showa Gospodin Savršeni. Goran Jurenec, odnosno savršeni se u posljednji trenutak predomislio pa je tako u velikom obratu izabrao Hanu, a ne Ivu.

“Proveli smo neko vrijeme zajedno i nekako smo se razišli, oboje nas je napao stvarni život i shvatila sam da bajke imaju rok trajanja. Kad je nešto pravo, onda sve ide glatko i ne postoje prepreke, ali kod nas je očito postojala zapreka”, rekla je Iva. I Gospodin Savršeni se na neki način složio.

“Nakon što smo izašli iz showa, sve se nekako brzo razišlo. Ja sam morao napustiti Hrvatsku zbog poslovnih obaveza i naš se odnos nije razvijao u onom intenzitetu koji sam doživio u kući. A kada nas je snašao normalan život, naša veza nije išla u onom smjeru u kojem sam želio da ide. Smatram da ona nije mogla biti sretna sa mnom i u meni vidjeti pravog muškarca jer to više nije bila ista kemija kao u showu. No siguran sam da će muškarac koji završi s njom biti jako sretan”, rekao je Goran koji je siguran da je odluka ispravna.

“Evo moram priznati da sam nedavno ponovno došao u kontakt s Hanom te da se polako upoznajemo i vidjet ćemo sada kamo će to voditi. Želim vidjeti kakva je ona kada je u drugačijoj i opuštenijoj okolini, gdje nema drugih cura i borbe među djevojkama.

Htio sam je upoznati i izvan showa i sviđa mi se, jako nam je lijepo kada se vidimo i super se slažemo, otkrio je Goran te priznao kako se stara kemija ponovno probudila kada su se vidjeli i da njihova veza ide polako, ali sigurno u željenom smjeru, a jednako mišljenje dijeli i nova odabranica”, rekao je Goran.

Hana je sretna. “Nije mi bilo lako kada me nije odabrao, no u međuvremenu smo se čuli, rekla sam sama sebi – zašto ne, možemo probati – i eto, viđamo se i sve to ide nekim dobrim putem. Sretna sam, a nadam se da je i Goran sretan” , rekla je Hana.