FACEBOOK UPLETEN U OGROMAN SKANDAL: Podaci 50 milijuna ljudi ukradeni i iskorišteni u političke svrhe?

Britanska agencija za kontrolu informacija i osobnih podataka zatražila je dopuštenje da pretraži urede tvrtke Cambridge Analytica, koja je optužena da je ilegalno pribavila podatke korisnika Facebooka, čiji je vlasnik Mark Zuckerberg pozvan pred parlamentarno povjerenstvo.

“Tražimo dopuštenje da kao kontrolni organ pretražimo servere i provjerimo podatke”, objasnila je u utorak na BBC Radiju 4 Elizabeth Denham, koja vodi Information Commissionner’s Office (ICO), neovisnu agenciju zaduženu za kontrolu sektora i zaštitu osobnih podatka.

Britanski regulator je naveo da je od 7. ožujka tražio od Cambridge Analytice pristup njihovim predmetima i podacima ali da nije dobio odgovor. Denham je također precizirala da je tražila i postigla od društvene mreže Facebook da prekine vlastitu istragu kako ne bi kompromitirala njihovu.



ICO želi utvrditi je li postojalo dovoljno suglasnosti korisnika Facebooka u pogledu podjele njihovih podataka uz aplikaciju.

Britanija traži odgovore

Britansko parlamentarno povjerenstvo je u utorak tražilo od vlasnika Facebooka Marka Zuckerberga da se pred njima izjasni i ocijenilo da su njegova službena objašnjenja do sada stalno potcjenjivala opasnost prikupljanja osobnih podataka korisnika bez njihovog dopuštenja što se pokazalo neispravnim. Oni očekuju njegovo izjašnjavanje do ponedjeljka.

U ponedjeljak navečer je Cambridge Analytica (CA), tvrtka specijalizirana za stratešku komunikaciju, čvrsto zanijekala da je prikupila podatke o 50 milijuna korisnika Facebooka bez njihova dopuštenja kako bi ih koristila za izradu softvera koji bi omogućio predviđanje i utjecaj na glasanje birača.

Vodstvo CA je također optuženo da je namjeravalo pomoću prostitutki korumpirati političare.

Tv-kanal Channel 4 News je emitirao u ponedjeljak istragu u kojoj je generalni direktor CA Alexander Nix snimljen skrivenom kamerom govori o tehnikama onemogućavanja političkih suparnika.

Afera je povezana s Trumpovom kampanjom?

Službe zadužene za zaštitu podataka u EU su se u utorak bavile aferom Cambridge Analiytica, povezane s izbornom kampanjom Donalda Trumpa. Ta tema je bila na rasporedu sastanka tih službi u Bruxellesu, navela je Europska komisija čija predstavnica će u utorak u Washingtonu tražiti objašnjenja od Facebooka.

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani je najavio u ponedjeljak da će eurozastupnici temeljito ispitati to neprihvatljivo kršenje prava na povjerljivost podataka, koje su otkrili New York Times i The Observer.

Službe zadužene za zaštitu podatka u zemljama EU će razgovarati o toj temi na sastanku u utorak u Bruxellesu, navela je Komisija koja želi da ti organi pokrenu istragu kao što su već učinili u slučaju afere o Uberu.