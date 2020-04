VEĆINA SE SLAŽE, ALI NE I MOST: Je li pravo vrijeme za potvrditi ugovore o pravnoj pomoći i izručenju sa SAD-om?

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić naglasio je da se o dva ugovora pregovaralo 11 godina

Saborski klubovi nisu u četvrtak sporili da treba potvrditi ugovore između hrvatske i vlade Sjedinjenih Država o uzajamnoj pravnoj pomoći i o izručenju, no Most propituje je li baš sad pravo vrijeme za to, odnosno ne bi li u fokusu Sabora trebale biti teme vezane za koronavirus.

Snažnu potporu potvrđivanju ugovora dao je HDZ.

Bilo je krajnje vrijeme da se dokument (o izručenju) donese, zvuči nevjerojatno da se do sada djelovalo po dokumentu iz 1901. godine koji nije pokrivao moderna kaznena djela niti je bio usklađen sa suvremenom pravnom stečevinom, naglasila je Irena Petrijevčanin Vuksanović.

HRVATSKA I SAD POTPISALE UGOVORE O IZRUČENJU I UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Bošnjaković: ‘To je veliki iskorak!’

Predloženim ugovorom regulirana su sva bitna pitanja, hrvatski državljani su potpuno zaštićeni od izručivanja, nema ni traga kontroverze u ovim dokumentima, kazala je zastupnica.

I SDP smatra da dva ugovora treba potvrditi, a Peđa Grbin naglašava da pravna pomoć neće funkcionirati ako pravosudni sustav u Hrvatskoj ne funkcionira. Moramo čim prije poduzeti mjere za redovno funkcioniranje pravosudnog aparata, naglasio je, apelirajući na Ministarstvo pravosuđa da čim prije izradi zakon koji će regulirati sudske rokove i način rada sudova u doba korone.

Popravit će se investicijska klima

Vesna Pusić (Glas) kaže da se ni s jednim od dva ugovora neće dogoditi “dramatične” promjene, no napominje da se njihovom ratifikacijom popravlja “neka vrsta investicijske klime” kako za američke tvrtke u Hrvatskoj, tako i obrnuto, jer se standardizira pravna regulativa.

Što se tiče sporazuma iz 1901., ne treba ga omalovažavati, jer je ekvivalent takvog sporazuma bio temelj za izručenje notornog kapetana Dragana, naglasila je Pusić.

Sjedinjene Države naš su prirodni saveznik, kaže Hrvoje Zekanović (Suverenisti) koji također pozdravlja ratifikaciju, ali i upozorava s čim bi se Hrvatska “sutra” mogla susresti i na što treba biti spremna.

Imamo aferu Wikileaks i Juliana Assangea, imamo primjer Turske i Fetulaha Gulena, dogode li nam se “Assange ili Gulen”, nemamo što razmišljati, takve ćemo ljude morati izručiti našem savezniku, a isto će on nama napraviti, izručit će nam kapetane Dragane i slične, kazao je Zekanović.

Pregovori dugi 11 godina

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić naglasio je da se o dva ugovora pregovaralo 11 godina, pregovarale su različite vlade i ministri, pregovori su završeni u studenom 2019., ugovori potpisani u prosincu.

Tako se dugo pregovaralo jer se radi o dva potpuno drugačija pravna sustava, instituti koje imaju Amerikanci, hrvatski sustav ne poznaje, odgovorio je Marinu Škiboli (NLM). Vodili smo brigu da posebno zaštitimo hrvatske državljane od izručenja koja nisu potrebna, a radi se o postupcima koje Hrvatska može provesti u svom pravosudnom sustavu, rekao je Salapić.

SVE VIŠE ZARAŽENIH U HRVATSKOJ, POJAVIO SE PROBLEM? Od 11 novooboljelih u Osijeku, dvoje nema pojma gdje su se zarazili

Zastupnicima je odgovorio i kako hrvatsko pravosuđe funkcionira i u ovim teškim vremenima, te kako ni jedan građanin neće biti oštećen zbog krize izazvane koronavirusom.