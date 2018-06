VARAŽDINSKI MATURANT OPRAO ČITAV SUSTAV: ‘Forsiramo prosječnost i gazimo izvrsnost… To što se događa su strahote’

‘U Srbiji se medalje na međunarodnim olimpijadama znanja nagrađuju i s 10.000 kn’, a kod nas imaš sreće ako društvo koje društvo koje te poslalo ima 1000, među ostalim je naveo peterostruki oskarovac.

Peterostruki oskarovac Ilija Srpak iz 1. gimnazije Varaždin u četvrtak je, na dodjeli priznanja “Oskar znanja”, jezgrovito u govoru kojeg je prenijela Srednja.hr ‘oprao’ čitav sustav, medije, ali prvenstveno državu koja se prema najboljim učenicima odnosi maćehinski.

‘Naše školstvo forsira prosječnost’

“Naše školstvo danas samo forsira prosječnost i gasi izvrsnost. Tek se zbog posebnog truda pojedinih profesora ili samostalnih inicijativa učenika netko uspije izdići”, kazao je Srpak. Istakno je kako se oko dostignuća ništa ne zna, upozoravajući kako su mediji mahom potpuno nezainteresirani za uspjehe učenika.

‘Obrazovanje je zadnja rupa na svirali’

“Koliko ljudi u Hrvatskoj zna da smo ove godine prvi put sudjelovali na Mendeljejevoj kemijskoj olimpijadi? Koliko ljudi zna da ćemo prvi puta sudjelovati na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi? Tko zna? Ah, nitko ništa ne zna, krhko je znanje”, kazao je Srpak i zaradio gromoglasan i dugi pljesak okupljenih.

“Mediji samo odražavaju opću situaciju u Hrvatskoj. Obrazovanje nije na prvom, drugom, petom ili desetom mjestu. U Hrvatskoj, to je zadnja rupa na svirali”, kazao je Srpak i podsjetio da je prije tri godine skoro bila odgođena dodjela nagrada Oskar znanja.

‘Po čemu se točno smatramo razvijenima?’

“To što se događa su strahote”, rekao je Srpak i dodao da nisu imali novca za nagraditi učenike koji nas predstavljaju na međunarodnim natjecanjima. “U Srbiji se nagrade za medalje osvojene na međunarodnim olimpijadama kreću od 8 do 12 tisuća kuna. Kod nas je to ili ništa ili možda do 1.000 kuna, ako je društvo koje je organiziralo natjecanje iz vašeg predmeta imalo da vam da išta”, rekao je Srpak i upitao se kako se onda smatramo razvijenijima od drugih država.

“Činjenica je da se u drugim zemljama puno više pažnje pridaje takvim stvarima nego kod nas. To je sramota. Svaka čast našim susjedima, imam puno prijatelja tamo, mogu reći da im imamo na čemu zavidjeti”, rekao je Srpak te je kritizirao i profesore riječima da se “njihov autoritet previše zlorabi”.

‘U znanosti nema autoriteta, nego činjenica’

“U znanosti nema autoriteta, važno je samo što je točno. Ne bih bio ovdje gdje sam sada da nisam imao tu karakternu crtu da se uvijek usprotivim i svađam s takvim profesorima. U tome nema popuštanja, ako znam da sam u pravu, neću odustati”, rekao je Srpak. “Biti profesor je puno više nego samo ispričati neko gradivo. Zato i to je tako teško”, kazao je Srpak.

“Za kraj nešto pozitivno”, kazao je Srpak i nasmijao dvoranu. “Nije mi cilj otjerati vas iz Hrvatske. Baš naprotiv, bitno je da već sada počnete razmišljati o budućnosti. Jednog dana bit ćete znanstvenici, profesori, akademici, ministri. Odgovornost za sve probleme koje sam naveo, ležat će na vama”, rekao je Srpak te dodao da ih želi potaknuti da se zauzmu za sebe i sve ostale.

‘Na vama leži odgovornost za promjene’

“Nije sve tako crno”, rekao je Srpak i istaknuo pozitivan primjer Varaždinske županije koja je 2016. godine postala Europska točka izvrsnosti. “Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu”, poručio je Srpak te dodao kako prije svega “moramo biti dobri i savjesni ljudi”. “Kao astronom želim reći da ništa nije zapisano u zvijezdama i da je sad posao na nama. Učinimo svijet i Hrvatsku ljepšima”, zaključio je Srpak.