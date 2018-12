PROSVJED U ZADRU ZA BRUTALNO PRETUČENU CURU: Stotine ljudi pred sudom; ‘Jučer ona, a sutra može biti bilo koja od nas’

U Zadru se održava prosvjed u znak podrške brutalno pretučenoj djevojci

Članovi Facebook grupe “Protiv pravosuđa koje štiti kriminalce” organizirali su novi prosvjed i skup podrške 18-godišnjoj djevojci koju je burtalno pretukao Darko Kovačević Daruvarac koji je pušten da se brani sa slobode.

Kako javlja N1, okupilo se 300-tinjak građana koji su stigli pred sud. Na prosvjed su došli majka, brat i sestra pretučene djevojke. “Jučer je bila Lorena. Danas može biti bilo koja od nas”, poručili su prosvjednici.

‘Želim vam reći hvala’

“Počinitelj pije kavu na Kalelargi, a ona je zatvorena u kući. Dijete prisiljavaju da odustane od iskaza. Želim vam reći hvala jer ste podigli moje dijete svojom podrškom i spasili ste je od smrti”, rekla je kroz suze majka djevojke, piše N1.

“Ona je imala suicidalne misli, pomogli ste joj. To je bio pokušaj ubojstva, on je moje dijete pola sata mrcvario na podu. Podigli ste joj raspoloženje, sve poruke podrške. Ona nije mogla biti s nama, boji se jako, sad je policija čuva. Još je nateknuta, ne smije izlaziti iz kuće. Stalno dobivamo prijetnje. Očekujem da se promijeni zakon, i da se stane na kraj nasilju nad ženama, da nema izuzeća suca i ovoga i onoga, neka se kazni odmah! Ne može to tako, da on hoda po Zadru, a njegove se žrtve stišću doma”, izjavila je majka, prenosi 24sata.

PROGOVORILA MAJKA PRETUČENE CURE IZ ZADRA: ‘Kćeri mi prijete da će ići na moj sprovod, a Daruvarac šeta ulicom’

Prekvalifikacija djela

Organizatori se nadaju da će DORH promijeniti kvalifikaciju za kazneno djelo koje se stavlja na teret Darku Kovačeviću u pokušaj ubojstva, jer bi tada on u istražnom zatvoru proveo godinu dana.

Organizatori su prije prosvjeda objavili upute za sve one koji planiraju doći, te su zamolili građane da ne donose pirotehniku na prosvjed i da ne pozivaju na nasilje.

MAJSTOR BORILAČKIH VJEŠTINA POSTAO ZAŠTITNIK ŽRTVE DARUVARCA: ‘Čuvat ću je kao što čuvam i svoju obitelj’