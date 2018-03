‘Gledam ih šest godina i nikad nisam bio sigurniji!’

‘Promatrajući ove igrače posljednjih šest godina, pa čak i jučer za ručkom, nikad nisam bio sigurniji da ćemo uspjeti u svom naumu i iskoristiti prvu meč-loptu protiv Italije. Uvjeren sam da mi to možemo’, izjavio je Slaven Bilić.

Bilić nije imao previše vremena za pripremu okršaja s Azzurima, i sam je posljednjih dana ponavljao kako su cijele pripreme iskorištene za dobar start na EURU i dobar nastup protiv Irske.

“Jasno da smo zadovoljni s ukupnom igrom, ne samo rezultatom. Bilo je nekoliko pogrešaka kojih ovaj put ne smije biti. Imamo još malo vremena da se konsolidiramo i popravimo nedostatke”, rekao je izbornik na početku druženja s novinarima.

“Naravno da će biti teško protiv Talijana, puno teže neko protiv Iraca, ali moramo do tri boda. Moramo to napraviti jer nam to osigurava prolaz u drugi krug”, kazao je Ćorluka.

“Vjerujem u sebe i svoje suigrače, znamo da se možemo boriti s najboljima, a sutra ćemo to dokazati i protiv Italije”, rekao je Kranjčar.

“Ne razmišljamo tko će igrati protiv nas u talijanskom napadu, mislim da tko god istrči bit će težak za čuvanje. To je prednost Italije, koja ne može pogriješiti s napadačem”, rekao je Ćorluka.

“Ova generacija je neprocjenjiva, odiše zajedništvom i to je naše najjače oružje. Imamo tradiciju koja je na našoj strani, ali ovo je jedna nova Italija koja nema veze s onom od prije nekoliko godina. Naravno, ne uzdamo se u tradiciju nego u svoju snagu koja ima kvalitetu za suprostaviti se jednoj ovakvoj momčadi”, kaže Bilić.

“Italija je takav protivnik s kojim ne možete igrati na nulu. Kako sam već rekao, imamo dvije meč lopte. Jedna je protiv njih sutra i probat ćemo je odmah iskoristiti. Pokušat ćemo diktirati tempo tijekom cijele utakmice, ali znamo da to neće biti lako, jer isti plan ima i Prandelli”, rekao je izbornik te dodao:

“Promatrajući ove igrače posljednjih šest godina, pa sve do odlaska na Euro, pa čak i jučer za ručkom, nikad nisam bio sigurniji da ćemo uspjeti u ovom naumu. Uvjeren sam da mi to možemo. Balotelli je vrhunski igrač, ima fantastičan repertoar na terenu. Pomalo je lud, ali takvi su najbolji. Imamo i mi nekoliko takvih, ha-ha. Modrić i Pirlo su dva nositelja igre koja u sredini terena donose prevagu. Jedna njihova lopta može odlučiti cijeli susret. Iskreno ako već moram odgovoriti, ja bih rekao da je za mene Modrić ipak bolji, moderniji igrač”, uvjeren je Slaven.

“Psihološki je ova utakmica ista kao i ona protiv Irske, ali teža je u tom smislu što nas dodatno opterećuje ta veća kvaliteta talijanskih nogometaša. Još nisam odlučio kako ćemo točno igrati, postoje dvije opcije sa Srnom i obje su dobre. Protiv Irske smo igrali s njime na beku jer smo na taj način htjeli dobiti probojnost iz pozadine, što ne znači da će to biti i slučaj protiv Italije”, zaključio je Bilić.