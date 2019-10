ŠUICA IPAK DOBILA ZELENO SVJETLO: EU zastupnici je pitali otkud joj silna imovina, ali čini se da je to bilo samo reda radi

Kao kandidatkinju za potpredsjednicu Komisije za demokraciju i demografiju saslušao ju je Odbor za ustavna pitanja, pojačan članovima Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova, te Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

Odbor za ustavna pitanja, pojačan članovima Odbora za rad i socijalna pitanja te Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova, saslušao je u četvrtak navečer Dubravku Šuicu, kandidatkinju za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju.

ŠUICA ‘ZARATILA’ S GONGOM: Nakon njihova odgovora objavila je fotografiju starog ‘dvorca’ u Cavtatu

Tijekom rasprave koja je trajala nešto kraće od tri sata, dominirala su u pitanja u vezi s Konferencijom o budućnosti Europe i demografiji, što spada u njezin resor te neka svjetonazorska pitanja. Postavljeno je pitanje o njezinoj imovini.

KĆI DUBRAVKE ŠUICE USRED RECESIJE KUPILA LUKSUZAN STAN U ZAGREBU: Koštao je više od 200.000 eura, ali mlada pravnica nije trebala kredit

U uvodnom govoru Dubravka Šuica obvezala se zalagati za veće sudjelovanje građana u demokratskim procesima te se uhvatiti u koštac s demografskim promjenama u Europi. Dodala je da će se zdušno posvetiti organizaciji Konferencije o budućnosti Europe.

Šuica će kao potpredsjednica biti u ime Komisije zadužena za organizaciju Konferencije o budućnosti Europe koja bi trebala početi 2020. i trajati dvije godine. Zamišljena je kao forum za povezivanje europskih građana, civilnog društva i europskih institucija, a cilj joj je da Europljani kažu kakvu Uniju žele i kako njome upravljati.

U vezi s tim bila su pitanja svih sedam koordinatora političkih skupina.

Podsjetimo, Šuica je kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije, a ovih se dana našla pod povećalom javnosti zbog svoje imovine.

Kao kandidatkinju za potpredsjednicu Komisije za demokraciju i demografiju saslušava je Odbor za ustavna pitanja, pojačan članovima Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova, te Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja.

TIJEK OBRAĆANJA

19:25

Dubravki Šuici je postavljeno pitanje o imovini. Predsjedavajući Antonio Tajani je zaustavio to pitanje i kazao kako to nije pitanje koje se tiče ovog odbora. Upitana je također i hoće li time metodama pomoći siromašnim građanima.

“Vi ste prije 20 godina bili učiteljica sa stanom od 60 kvadrata, a sada vam ide jako dobro. Imate automobile, puno rezidencija, hoćete li tim metodama pomoći i siromašnim građanima”, upitana je.

“Hvala na ovom pitanju. Kao prvo, vi ne spominjete činjenice. Ovo nisu činjenice. Vi ste čitali neke članke koji naprosto nisu istiniti. Ja ću dati sve od sebe da ovaj portfelj bude jedna priča o uspjehu, kao što sam rekla. Neću sada ulaziti u detalje, iz poštovanja prema ovom domu neću govoriti o tome. Prije 20 godina živjela sam u obiteljskoj kući sa svojim mužem koji je radio kao kapetan i imao je pristojnu plaću. Moj je iskaz financijske situacije uvijek bio jasan, transparentan i sve je bilo jasno i pravilno. Sve je kokretno, istinito i sve je sukladno zakonu”, kazala je Šuica.

18.30

Početak saslušanja malo kasni, Šuica je ušla u dvoranu, ali dok se čeka još neke zastupnike prišla je predsjedniku Odbora za ustavna pitanja Antoniju Tajaniju i s njime razgovara.

18.40

U Europskom parlamentu osjećam se kao kod kuće. Prije šest godina izabrana sam za članicu EP-a i imala sam čast biti ponovno izabrana i 2014. i 2019., ali ovaj put sam s ove strane. Još veća mi je čast tražiti vaše povjerenje za ovaj portfelj koji se tiče toliko puno tema o kojima smo raspravljali proteklih šest godina, počela je Šuica svoj uvodni govor.

18.50

Šuica govori o frustraciji građana, koji gube povjerenje u demokratske institucije, i dotiče se demografije:

”Vidjela sam i čula tu frustraciju. U njezinu temelju leži osjećaj da se zajednica, karijera i životni stilovi transformiraciju dinamikom koja je brža nego što oni mogu pratiti. To dovodi do gubitka povjerenja u institucije koje su tu zbog njih. Moramo sve više progovarati o jednoj od najduljih preobrazba u EU, a to su demografske promjene. One definiraju našu političku scenu, demokraicju i zajednicu. oni koji se osjećaju zaostavljeno zbog napretka i tranzicije su oni koji bi se najlakše mogli osjećati nezadovoljnima”, kaže.

18.54

Šuica govori o Konferenciji o budućnosti Europe, za čiju će organizaciju biti zadužena uime Komisije. Riječ je o konferenciji koja bi trebala započeti 2020., trajati dvije godine i rezultirati idejama za veliku reformu EU.

”Tri su načela na kojima će počivati moj pristup. Prvo, moramo doprijeti do svih Europljana. Novoizabrana predsjednica me zadužila da pronađem mogućnosti sudjelovanja građana u konzultacijama osobno ili na internetu. Druga ideja je da to radimo zajedno, konferenciju o budućnosti Europe ne može jedna osoba voditi, to mora biti timski rad. Treće, ova konferencija mora iznijeti rezultate. Moramo saslušati mišljenje građana, ali to nije samo sebi svrha, moramo provesti u djelo ono što dogovorimo, a to je uvijek problem u Europi”, govori Dubravka Šuica.

18.58

”Ja sa velikom odgovornošću ali i ponizno prihvaćam zadaću koja mi je povjerena. Neki prije nas su se žrtvovali da bi izgradili našu Uniju. Ako mi date povjerenje, odat ću počast tom nastojanju”, zaključila je Šuica uvodni govor.

19.02

Prvo pitanje postavila je Danuta Huebner uime Europske pučke stranke (EPP). Pitala je Šuicu kako će ostvariti suradnju s europarlamentarcima i još nekoliko sličnih, prilično blagih pitanja. Šuica odgovara da je upoznata sa svime što je ovaj Odbor za ustavna pitanja radio na temu koju pokriva Konferencija o budućnosti Europe. Želi s njima dogovoriti opseg konferencije i sve detalje.

19.05

Drugo pitanje postavlja Domènec Ruiz Devesa uime kluba socijalista i demokrata (S&D).

ŠUICI BAŠ I NIJE BILO DO PLESA PRIJE SASLUŠANJA: Matić: ‘Naša kandidatkinja nije nešto vrijedna, ali je vrijeđati ne damo’

”Mi socijaldemokrati smatramo da je Konferencija o budućnosti Europe važan prioritet jer će nam to omogućiti niz reformi EU. Na taj način donosit ćemo odluke na demokratskiji način. Ursula vond er Leyen je rekla da je spremna razmatrati i promjenu temeljnog ugovora EU. Mi smatramo da će bez reforme ugovora biti vrlo teško provesti njezin program, koji je i vaš. Slažete li se s time? U pisanim odgovorima kažete da će se reforma ugovora poduzeti ako to bude potrebno”, pita Ruiz Devesa.

”Vidjet ćemo što će reći građani tijekom te dvije godine i ako bude trebalo mijenjati ugovor, bit ću za to. Ali, prvo razgovarajmo s građanima i pogledajmo možemo li iskoristiti sve mogućnosti koje pruža postojeći ugovor. Ako ne, možemo razmatrati njegove promjene”, kaže Šuica.

19.17

Pascal Durand uime kluba Renew Europe (liberali) postavlja treće pitanje.

”Možda bi bilo dobro promijeniti metodu rada tako da 1. studenog saslušate mišljenje EP-a i posebno ovog odbora, dakle što mi namjeravamo učiniti s tom konferencijom. Vi ste spomenuli da se treba doprijeti do građana. Imamo inicijative s građanima već godinama. Možete li zamisliti da udruge građana imaju glas, kad bi postojao kolegij građana na toj konferenciji bi li imao jednake ovlasti kao i institucije”, pita Durand.

”Hvala, g. Durand, prvo ću vam čestitati rođendan. A što se pitanja tiče, budimo potpuno iskreni, svi znate da ne počinjemo od nule, imamo različite inicijative, alate, instrumente. Održano je 1800 različitih dijaloga s građanima, 200 tisuća građana sudjelovalo je u tom dijalogu, organiziranom na 635 različitih mjesta”, odgovara Šuica i dodaje da treba slušati građane.

”Spomenuli ste starenje stanovništva u Europi i to ste ilustrirali i ovom čestitkom. Šalu na stranu… Trenutno se u Europi pojavljuju pogrešni vjetrovi i javlja se jedna teorija koja ističe opasnost od velike zamjene europskog stanovništva. Što vi mislite o toj teoriji”, pita Durand dodatno pitanje.

”Ne vjerujem u tu teoriju. Ali, slušajte, istina je da smo prije 20 godina živjeli šest godina manje, a sada živimo šest godina dulje. Starenje je vrlo važno pitanje. Stopa nataliteta pada, a sada moramo uvesti i temu migracija. Zakonite migracije su prihvatljive, bez zakonitih migranata na našem tržištu rada 2070. nedostajat će 25 posto radne snage. To znači da moramo imati zajedničku viziju. Zbog toga ovaj portfelj demokracija i demografija, snažna je veza između ta dva pojma”, odgovara Šuica.

19.21

Četvrto pitanje uime zelenih postavlja Damian Boeselager.

”Kako ćete izbjeći neke greške iz prošlosti, kako osigurati smisleno sudjelovanje građana, kako osigurati konkretne izmjene ugovora”, pita.

Šuica odgovara da se možda može kopirati francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je imao seriju dijaloga s građanima po cijeloj Francuskoj. Konferencija o budućnosti Europe zapravo će biti niz događaja po cijeloj Europi.

”Definitivno će postojati savjetodavni odbor kojim ću ja predsjedati, a supredsjedatelj će biti netko iz ovog parlamenta. Visoki odaziv na europske izbore znači da građani žele imati riječ, žele sudjelovati, a to nije uvijek bio slučaj”, dodaje.

19.25

Gerolf Anenmans u ime krajnje desnog kluba zvanog Identitet i demokracija pita o nazivu resora grčkog kandidata za potpredsjednika Komisije zaduženog za zaštitu našeg europskog načina života.

”I vaš je titula žrtva tog nekog nejasnog fenomena. Imamo povjerenika za demografiju. Masovno useljavanje ima značajan utjecaj na demografiju kontinenta, a o tome se ne govori. Europska unija ima politiku otvorenih granica i omogućava tu divlju imigraciju”, govori Annemans.

”Ne želim se miješati u vaše političke opservacije. Ako vas zanima europski način života, to je saslušanje dva kata ispod nas. Ali što se tiče demokracije i demografije, ne bih rekla da sam žrtva titule, to je vrlo važna tema”, odgovara Šuica.

19.31

Geert Bourgeois je šesti na redu, u ime Europskih konzervativaca i reformista. Pita o supsidijarnosti.

”Ja sam definitivno za supsidijarnost, koja je definirana našim ugovorima i izuzetno je značajna. O malim stvarima trebaju odlučivati države članice, a o velikim pitanjima Europa”, odgovara Šuica.

19.33

Posljednji u prvoj rundi pitanja uime političkih skupina je Helmut Scholz u ime Europske ujedinjene ljevice (GUE). I on pita o Konferenciji o budućnosti Europe.

19.43

Vladimir Bilčik (EPP) pita Šuicu planira li u Konferenciju o budućnosti Europe uključiti i zemlje kandidatkinje za EU.

”Ne. Dolazim iz zemlje koja je itekako zainteresirana za proširenje EU, međutim za potrebe tog dijela postojat će jedna druga konferencija, drugi okvir, i oni neće biti uključeni u ovaj pothvat. Prvo mi moramo definirati svoju budućnost. To može zvučati arogantno od mene koja dolazim iz zemlje koja je posljednja ušla u EU, ali oni neće biti uključeni u ovu konferenciju, koja će se zaustaviti samo na 27 ili 28 država članica. Razgovarat ćemo i sa zemljama kandidatkinjama, ali u drugom formatu”, odgovara Šuica.

19.54

Chrysoula Zacharopoulou (RE) kaže kako joj je drago čudi da Šuica priča o novoj definiciji obitelji, ali spočitava Šuici što je kao europarlamentarka glasala protiv nekih rezolucija na temu seksualnih i reproduktivnih prava žena.

”Ako aludirate na to kako sam glasala, to nije bilo protiv rodnih prava, uvijek je bilo riječ o proračunskim sredstvima ili o nekim drugim stvarima koje nam u tom trenu nisu bile prihvatljive. To nema veze s rodnom ravnopravnošću. Ja sam žena, imam kći i dvije unuke, kako bih uopće mogla biti proitv nečega što je u skladu s rodnom ravnopravnošću”, odgovara Šuica na prvo neugodnije pitanje tijekom ovog saslušanja.

20:10

Daniel Freund iz grupacije Zelenih u Europskom parlamentu odnosilo se na klimatske promjene i smatra li da u tom smislu treba ići na izmjene postojećih sporazuma.

“Klimatske promjene su vrlo važne i portfelj gospodina Timmermansa je u tom smislu zaista važan. U ovom trenutku možemo djelovati bez izmjena ugovora, no ako proizađe da su potrebne promjene ugovora, onda ćemo to svakako i učiniti.

Digitalizacija je zaista bitna i tu možemo učiniti dosta s postojećom infrastrukturom i postojećim ugovorima”, istaknula je Šuica.

20:28

Uslijedilo je i pitanje o demokraciji. Upitana je o člancima 2 i 7 Ugovora u EU, posebice sedmom koji govori o vladavini prava. Zatražena je da prokomentira stanje u Mađarskoj s obzirom na članak 7.

Šuica je kazala da je to važno pitanje o kojima se treba raspraviti. Dodala je kako joj je jako važna vladavina prava te kako je u jednoj od zemalja došlo do ozbiljnih kršenja vladavine prava te kako se o tome treba razgovarati.

20:32

Dubravki Šuici je postavljeno pitanje o imovini.

Predsjedavajući Antonio Tajani je zaustavio to pitanje i kazao kako to nije pitanje koje se tiče ovog odbora.

Upitana je također i hoće li time metodama pomoći siromašnim građanima. ““Vi ste prije 20 godina bili učiteljica sa stanom od 60 kvadrata, a sada vam ide jako dobro. Imate automobile, puno rezidencija, hoćete li tim metodama pomoći i siromašnim građanima”, upitana je.

“Hvala na ovom pitanju. Kao prvo, vi ne spominjete činjenice. Ovo nisu činjenice. Vi ste čitali neke članke koji naprosto nisu istiniti. Ja ću dati sve od sebe da ovaj portfelj bude jedna priča o uspjehu, kao što sam rekla.

Neću sada ulaziti u detalje, iz poštovanja prema ovom domu neću govoriti o tome. Prije 20 godina živjela sam u obiteljskoj kući sa svojim mužem koji je radio kao kapetan i imao je pristojnu plaću.

Moj je iskaz financijske situacije uvijek bio jasan, transparentan i sve je bilo jasno i pravilno.

Sve je kokretno, istinito i sve je sukladno zakonu”, kazala je Šuica.

20:49

Postavljeno joj je i pitanje o kontracepciji te pobačaju. Upitana je kako će osigurati da se ispoštuju prava žena i da se zaštite žene te pravo na kontarcepciju, kao i da se zaštite djeca na kojima se izvode nepotrebne genitalne operacije.

Kazala je kako ta pitanja nisu u njezinoj nadležnosti, ali kako će surađivati s kolegama u čijoj nadležnosti su ta pitanja.

20:56

Iduće pitanje bilo je o pravima žena i ravnopravnosti spolova. “Glasali ste protiv prava žena i protiv njihovih prava. Slobodni pristup pobačaju je ljudsko pravo. Možete li obećati da ćete se zalagati i promicati pravo žena da odlučuju o vlastitom tijelu i seksualnosti?”, upitana je Šuica.

“Da razjasnim način na koji sam glasovala. Ja sam bila protiv, ali ne zato što se protivim pravima žena i ravnopravnosti spolovima, nego je u tim izvješćima uvijek bilo sadržano nešto što nije imalo veze s pravima ženama i ravnopravnosti spolova. U parlamentu nije došlo do konsenzusa da se podrže ta izvješća i iz tog razloga ih nisam podržala”, kazala je.

20:59

Pitali su ju i misli li raditi na smanjenju razlike u plaćama između žena i muškaraca te hoće li se boriti za prava LGBTIQ osoba.

Kazala je kako je već u odborima bila jako uključena u pitanje smanjenja razlike između muškaraca i žena te kako će se ona uvijek zalagati za smanjenje.

“50 je posto više žena koje su diplomirale nego muškaraca, ali ih je 16 posto manje na radnim mjestima. Razlika je velika tako da ću se pobrinuti za to”, kazala je.

“Kada govorirmo o LGBTQ osobama, nema razloga da ikoga diskriminiramo tako da je to u redu s moje strane”, zaključila je Šuica.

21:09

Završila su pitanja zastupnika. Dubravka Šuica sada ima pet minuta za završno obraćanje.

“Iako sam imala pripremljen ovaj završni govor, ja ga neću čitati. Obratit ću se članovima Odbora bez čitanja”, kazala je.

“Vidjela sam svu različitost među zastupnicima i Europljanima i ovo je bilo jako važno”, te je ponovila kako joj je važna demografija te je svima zahvalila na pitanjima.

“Ono što sam htjela na kraju reći je…znate da dolazim iz zemlje, za koju sam vidjela kako je došla do demokracije, neovisnosti i kako je postala EU članicom. To je proces koji je trajao gotovo 30 godina i sada smo dio ove obitelji. Zato ću raditi i sa zemljama koje su zemlje kandidati. Hvala vam na debati, radujem se vašoj evaluaciji. Vaša sam kolegica i to ću biti i dalje”, rekla je na kraju.

21:15

Završnu riječ sada ima predsjedavajući Antonio Tajani.

23:25

Reporterka N1 Matea Dominiković javila je kako je Dubravka Šuica dobila zeleno svjetlo Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta.

Za Dubravku Šuicu glasali su EPP, S/D, Renew Europe, ECR, a protiv su bili Zeleni, Left-Nordic Green Left i Identity and Democracy.