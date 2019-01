URNEBESAN RAT NA FEJSU: Dalija Sinčiću objašnjavala da ga ne napada njena stranka, nego magazin Start, on se pravdao: ‘Potkapacitiran sam’

Čelnik Živog zida se obrušio na jedan novinarski tekst, prozvao i Daliju Orešković, a onda mu je ona odgovorila

Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić i predsjednica novoosnovane stranke Start Dalija Orešković zaratili su jučer poslijepodne na Facebooku.

Sinčić je na svom zidu podijelio tekst magazina Start o Živom zidu “Ivan Pernar usporedio novinare koji ih proganjaju s Hitlerom, Sinčić kazao: ‘koliko laži mogu ti novinari napisati’, a Orešković ukazala na licemjerje Živog zida” i napisao kako kada netko za političke obračune koristi slike tuđe djece, bez pitanja, to nikome ne smeta.

Nazvao je to novim dnom, a prozvao je i Daliju Orešković kazavši kako će “to prešutjeti, ne koristi joj ulaziti u rat s medijima”.

Ubrzo se javila i Orešković. “Stranka Start niti ja osobno, naravno, nikada ne bismo koristili fotografije vaše niti ičije druge djece, niti mislim da je u redu da bilo tko to radi bez vašeg dopuštenja”. Uz to, napisala mu je da se radi o magazinu Start, a ne stranci te kako je to vidljivo i iz URL-a startnews.hr i logotipa koji se razlikuje od onog njezine stranke.

Teško se oteti dojmu kako je u svom odgovoru Sinčić djelovao pomalo uvrijeđeno. “Draga Dalija, ne mogu shvatiti, potkapacitiran sam, to znate, vaše su riječi. Vjerojatno mi je zato i teško razumjeti da vam smeta slika novinarke i oglašavate se i vrijeđate, a ne smeta vam slika moje djece kraj vaše slike ni toliko da reagirate”.

Sinčić je potom kazao kako mu “ne smeta portal Start” jer mu je jasno kako rade mediji.

“Razumijem da sve vi najbolja, najčestitija, najinteligentnija. Smetaju mi dvostruki standardi i lažna empatija”, zaključio je šef Živog zida.

Orešković se ranije jučer na svom Facebooku obrušila na Živi zid. U postu naslova “Sad barem znamo što znači antisistemski”, pisala je o napadima živozidaša na novinarku Jutarnjeg lista koja je pisala o nalazu Državne revizije u toj stranci.