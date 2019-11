UPOZORENJE UGLEDNOG KLIMATOLOGA: ‘Razmislite dvaput ako kupujete nekretnine prvi red do mora, zna se već koja su mjesta najrizičnija’

Hrvatska se još oporavlja od obilne kiše, orkanskog juga i podivljalog mora koje se podiglo na rekordne razine

Venecija je potopljena i proglasit će se stanje prirodne katastrofe. Tako je odlučila talijanska vlada kako bi što brže mogli početi sa sanacijom grada i nadoknadom štete. Dizanje razine mora uništilo je domove, trgovine, ali i povijesne znamenitosti. Podivljalo more nosilo je sve pred sobom, a turisti i građani probijali su se kroz vodu dublju od jednog metra.

Hrvatska se još oporavlja od obilne kiše, orkanskog juga i podivljalog mora koje se podiglo na rekordne razine. Što se zapravo dogodilo i trebamo li strahovati od još većih poplava na obali, odgovorio je meteo stručnjak RTL-a Nikola Vikić Topić koji je razgovarao s vodećim hrvatskim stručnjakom za tsunamije, klimatologom i oceanografom Mirkom Orlićem.

“Pa ja bih rekao da to jesu posljedica klimatskih promjena, kad je riječ o poplavama zbog podizanja razine mora. Imate 2 procesa: jedno je da se srednja razina mora podiže, a to znamo da je povezano s klimatskim promjenama. A drugo je da sve one meterološke prilike koje dovode do poplavljivanja, a to znači nizak tlak, jak južni vjetar su također povezani s klimatskim promjenama. S godinama će se oni mijenjati, bit će češći intenzivniji i dugotrajniji”, kazao je Orlić.

Dodao je i kako ne misli da su posljedice klimatskih promjena uranile, te da se ljudima možda čini daleko nešto što će se dogoditi 2050. i 2100. godine.

“Ne bih rekao da su uranile, samo se javlja povremeno ono što će se kasnije javljati češće. Znači i dalje se prognoze radi do 2050. najviše i do 2100. pa to možda ljude uljujka i čini im se da je daleko te da ne treba ništa raditi pa je možda ovo nekakav podsjetnik što se može dogoditi.”

More će se podići i do jednog metra

Projekcije za razine mora u budućnosti i u svijetu i u Hrvatskoj su slične. Očekuje se oko 30 do 60 centimetara podizanja morske razine, a možda i više.

“Projekcije se rade za različite scenarije, npr. jako smanjujete emisiju stakleničkih plinova, a onda se do kraja stoljeća očekuje, globalno gledajući 30 do 60 centimetara podizanja morske razine. Ako se ništa ne poduzme može biti i više od metar. U Hrvatskoj je vrlo slično kao i globalno. Imali smo od 60.-ih i 90.-ih godina dosta stabilni vodostaj, od onda imamo porast vodostaja od 10 centimetara, a to je puno”, objasnio je Orlić.

Pojasnio je i što on misli da nam nedostaje kako bismo krenuli naprijed s ovom borbom.

“Što se znanstvenika ne mogu raditi ništa više nego što rade. To znači jasno i glasno reći što se događa, no u percepciji je naravno drugačije jer tražite da se sad nešto napravite da bi za 100 godina bilo bolje. To najčešće nije popularno.”

Dobro razmislite o nekretninama

Italija ima predmet u školama o klimatskim promjenama. Orlić misli kako bi to trebalo uvesti i u Hrvatsku.

“Apsolutno bi to trebalo uvesti u Hrvatsku, ali da se kvalitetno napravi. Važno je da se mladi ljudi angažiraju. Ima jako puno pokreta koje mladi ljudi organiziraju ja mislim da je to sjajno”, zaključio je klimatolog i oceanograf.

Složio se i kako bi građani trebali dvaput razmisliti ako misle kupovati nekretnine prvi red do mora.

“Svakako bi trebali razmisliti. I Šibensko-kninska županija je počela raditi obalne planove u kojima označuje gdje je rizično, a gdje manje rizično kupiti nekretninu”, rekao je Orlić.