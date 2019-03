UMRO ANDREJ BARBIERI: Vrhunski hrvatski chef tjednima se borio za život, preminuo je u 50. godini

View this post on Instagram

Medo moj predivni… Kako da kažem zbogom, kad sam ti rekla da će sve biti u redu? Kako da okrenem zemlju naopačke pa da bar još jednom naslonim glavu na tebe? Bar još jednom. Ono što me "danas" čini najsretnijom počelo je s tobom, gotovo sve što znam ti si me naučio, dao si mi krila, vjetar u leđa i čvrsto podupirao… sad te više nema i ja se osjećam kao da su mi slomljena krila. Boli me što te nema, toliko da opisati ne mogu. Samo bi htjela da se vratiš, da opet uđeš kroz naša vrata i baciš se na trosjed pored mene, da pijemo tvoj najdraži rum, smijemo se pa i plačemo, planiramo što i kako dalje. A toliko smo planova imali. Nismo dočekali onaj mali voziček koji si htio, al jesi li baš morao tako brzo otići? Nije fer. Nismo se tako dogovorili. Sad te više ništa ne boli iako mi to nije utjeha. Ne postoji utjeha. Bit ćeš uvijek sa mnom, u svakom potezu noža, u svakoj ribi, u svakoj tavi i u svakom komadiću mog srca, zauvijek. Volim te puno, medo moj. Sad počivaj u miru. Nek te čuvaju anđeli. 💔🙏🏼