UHVAĆEN: Muškarac iz BiH slao gnjusne poruke fejs profilu za kojeg je mislio da pripada djevojčici (13). No, prevario se…

Muškarac iz Zenice upao je u zamku jedne neprofitne udruge na Facebooku

S.P iz Zenice upao je u zamku koju su mu građani priredili na Facebooku. Stariji muškarac gnjusno se dopisivao sa izmišljenom 13-godišnjom djevojčicom iza koje je stajao tim srpske neprofitne udruge “Stop pedofiliji SP”.

Oni su se na početku predomišljali i negodovali pred predatorom kako bi izgledali uvjerljivije, a onda je pristala kako bi pedofil upao u igru. Napisao je da dolazi iz Zenice, ima 30 godina i trenutno radi u Zagrebu.

Tražio eksplicitne fotografije

Ovaj je Zeničanin od 13-godišnjakinje tražio eksplicitne fotografije, a a ona mu je na to rekla da ima samo 13 godina. No, nije mu to zasmetalo te joj je u jednom trenutku poslao fotografije spolnog organa i od nje tražio iste takve.

“Kako si ti ljepotice? Možemo li se upoznati? Mogu li te vidjeti? Voliš li starije, ja volim mlađe. De sliku svoju”, slao joj je.

Morbidne poruke

Djevojčica ga je pitala šalju li mu druge maloljetnice svoje fotografije, a on je potvrdio. ” Šalju mi one stvari. Grudi, mace, p…. Pošalji i ti, šta ima veze, neće niko saznati ni vidjeti. Samo ja. Poslat ću i ja tebi polni organ, hoćeš li? Da ga vidiš?”, pisao je.

Nije odustajao, a ove morbidne fotografije objavljene su na Facebook stranici “Stop pedofiliji u SP”. Kako pišu bosanskohercegovački mediji u policiji Zeničko-dobojskog kantona nisu imali podatke o ovom slučaju.