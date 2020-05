UGLEDNI LIJEČNIK IZNIO SVOJIH ’10 ISTINA O PANDEMIJI KORONAVIRUSA’: ‘Neće vam se ovo svidjeti, ali nalazimo se tek na početku…’

‘I vlada i industrija moraju surađivati ​​kako bi što prije napravili masivna ulaganja u testiranje i distribuciju cjepiva’

Bivši ravnatelj Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dr. Tom Frieden, jučer je javno iznio “10 jasnih istina o koronavirusu”. Te teme se dotaknuo tijekom govora pred Odborom za raspodjelu saveznih financijskih sredstava američkog Kongresa i odgovoru SAD-a na pandemiju, prenosi CNN.

“U svojih 30 godina globalnog javnog zdravlja nikad nisam vidio nešto takvo. To je zastrašujuće i bez presedana”, rekao je dr. Frieden, koji sada obnaša dužnost predsjednika i izvršnog direktora Resolve to Save Lives.

Ovo je 10 istina o novom koronavirusu prema Tomu Friedenu:

#1: ‘U New Yorku je stvarno loše’

“Čak i ako se broj umrlih znatno smanji, u New Yorku je dva puta više smrtnih slučajeva nego što je ukupan broj smrti od svih drugih uzroka zajedno nekog uobičajenog dana'”, rekao je Frieden.

New York ima najviše potvrđenih slučajeva koronavirusa od bilo koje od Saveznih država. Broji čak 321.192 ukupno slučajeva i 25.231 smrtnim slučajevima, pokazuju podaci sa sveučilišta Johns Hopkins. Samo u New Yorku ima 173.288 slučajeva s 43.676 hospitaliziranih i 13.938 potvrđenih smrti.

#2: ‘To je samo početak’

Dr. Frieden smatra, premda se sada to čini lošim, da se još uvijek nalazimo u početnim fazama pandemije. Stručnjaci John Barry i Marc Lipsitch napisali su novo izvješće koje predviđa da bi koronavirusna pandemija mogla potrajati još dvije godine, a oni upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati “znatno gore nego što smo vidjeli dosad”.

#3: ‘Podaci su vrlo moćno oružje protiv ovog virusa’

Frieden je objasnio da podaci koji se koriste za praćenje trendova mogu pomoći u zaustavljanju žarišta prije nego što se pretvore u epidemiju. Podaci, rekao je, mogu pomoći u zaustavljanju epidemije koja bi se pretvorila u epidemije.

Epidemiolog sa sveučilišta Stanford, dr. John Ioannidis, otkrio je sve nove podatke da su koronavirusne infekcije češće nego što su stručnjaci u početku smatrali, a rizik od umiranja za prosječnu osobu manji je nego što se prvo predviđalo.

#4: ‘Virus se mora zauzdati’

Premda su naredbe “ostani doma” usporile širenje virusa te umanjile krivulju u državama poput New Yorka i Kalifornije, virus se nastavlja širiti po cijelom SAD-u s oko 30.000 novi slučajeva zaraze što traje svaki dan posljednjih mjesec dana.

S državama diljem SAD-a koje razmatraju ublažavanje ograničenja, zemlja se otvara povećanju zaraze. Zato, rekao je Frieden, moramo zauzdati koronavirus kada se krivulja počne pljoštiti.

#5: ‘Moramo pronaći ravnotežu’

Gospodarstvo ne mora podnijeti štetu javnog zdravlja. Doktor Frieden rekao je da je potrebno pronaći ravnotežu između ponovnog pokretanja gospodarstva i puštanja virusa da “vlada”.

Model Instituta za zdravstvenu metriku i procjenu Sveučilišta Washington objavio je revidiranu graf koji sugerira da bi 134.000 Amerikanaca moglo umrijeti do kolovoza, vjerojatno uzimajući u obzir utjecaj otvaranja granica unutar države. Nacrt internog izvještaja američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti koji je dobio The New York Times utvrdio je da bi dnevni broj smrtnih slučajeva mogao do 3. lipnja doseći 3.000.

#6: ‘Zaštitimo heroje na prvoj liniji obrane’

“Moramo zaštititi zdravstvene radnike i ostalo bolničko osoblje, odnosno heroje ovog rata”, rekao je Frieden.

Prema procjeni CDC-a, više od 9.200 zdravstvenih radnika zaraženo je koronavirusom. Zdravstveni radnici i osnovno osoblje izloženi su najvećem riziku, a bolnice su se suočile sa nedostatkom osnovnih zaštitnih sredstava poput N95 maski kako bi ih zaštitile.

#7: ‘Trebamo zaštititi najugroženije’

Osam od 10 smrtnih slučajeva prijavljenih u SAD-u bile su osobe starije od 65 godina i više, prema CDC-u. A ljudi sa slabim imunološkim sustavom i s njim povezanim stanjima poput astme, srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka ili dijabetesa izloženi su većem riziku.

“U svakodnevnom životu uvijek se borite protiv patogena”, rekla je glavna medicinska dopisnica CNN-a dr. Sanjay Gupta. “Većinu vremena to uopće ne shvaćate. Ako imate neko osnovno stanje, postaje izazovnije boriti se protiv virusa poput ovog. Možete razviti temperaturu, kratkoću daha ili kašalj lakše nego nekoga tko nema bolest koja već postoji.”

#8: ‘Vlade i privatne tvrtke trebaju raditi zajedno’

I vlada i industrija moraju surađivati ​​kako bi što prije napravili “masivna ulaganja u testiranje i distribuciju cjepiva”, rekao je Frieden.

Dr. Anthony Fauci, čelnik Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, rekao je u ožujku da bi cjepivo moglo biti dostupno za godinu do 18 mjeseci. Međutim, stručnjaci su skeptični.

“Mislim da to nikada nije učinjeno u industrijskim razmjerima u 18 mjeseci”, rekao je dr. Amesh Adalja, znanstvenik koji se usredotočio na nastajanje zaraznih bolesti u Centru za zdravstvenu sigurnost na Sveučilištu Johns Hopkins.

“Razvoj cjepiva obično se mjeri godinama, a ne mjesecima.” U Velikoj Britaniji je pokrenuto ispitivanje cjepiva protiv koronavirusa na ljudima.

#9: ‘Ne smijemo zanemariti druge bolesti’

Dok je pandemija koronavirusa pacijentima preplavila bolnice širom svijeta, ljudi više nisu iznenada imuni na druge bolesti i viruse. Mnogi su zahvati otkazani ili odgođeni, a pacijenti s drugim bolestima čekaju u strahu dok im se liječnik ne javi.. Mnogi se previše boje posjetiti bolnice iz straha da ne zaraze virusom.

#10: ‘Pripremljenost je najvažnija’

“Nikad više”, rekao je Frieden. “Neizbježno je da budu buduće epidemije. Nije neizbježno da ćemo i dalje biti nedovoljno pripremljeni.”

