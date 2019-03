UGINUO JEŽ KOJEG SU MALTRETIRALI KLINCI U SPLITU: ‘Jedan ga je gazio nogama, a dvojica su navijala’

“Počeo sam vikati dječacima: ‘Što vi to radite?’. Kad su me vidjeli, preskočili su ogradu i pobjegli. Jež nije mogao hodati, prevrtao se”, rekao je 11-godišnji Raul

Nakon dva dana liječenja antibioticima uginuo je jež Ježurko kojeg su u ponedjeljak mučili učenici Osnovne škole Bol u Splitu i nanijeli mu teške ozljede šutiranjem, piše 24sata.

Ježurka spasila su dva dječaka, učenici 4. razreda te škole, Jan Ćurin i Raul Mohamed Elmustafa koji su ježa vidjeli ispred škole prije početka nastave. Ježa su sklonili u zelenilo, a na velikom odmoru još su ga dublje pogurnuli u zelenilo.

Liječio se dva dana u veterinarskoj ordinaciji

Međutim, nakon nastave Ježurka su vidjela tri starija učenika te su ga stali maltretirati.

“Pola sata nakon što je završila nastava, vratio sam se ispred škole vidjeti kako je jež. Vidio sam trojicu dječaka. Jedan ga je gazio nogama, a dvojica su navijala. Počeo sam vikati: ‘Što vi to radite?’. Kad su me vidjeli, preskočili su ogradu i pobjegli. Jež nije mogao hodati, prevrtao se”, rekao je 11-godišnji Raul, koji se odmah sjetio svog prijatelja Jana znajući da će zajedno lakše smisliti što učiniti s ježom.

Unatoč naporima veterinara, preminuo je

“Raul je vidio da je jež loše pa ga je uzeo i donio ga do mene. Pitao me što ćemo s njim. Predložio sam mu mjesto blizu moje kuće na kojem ima mnogo zelenila i nema puno ljudi. Tad je naišla jedna žena, koja nas je pitala što to imamo. Mi smo joj ispričali što se dogodilo ježu, a ona je rekla da ga treba odvesti kod veterinara. Onda ga je ona vjerojatno odvela dalje na liječenje”, prepričao je za 24sata 10-godišnji Jan 10.

Ježurko je u ponedjeljak oko 18 sati dobio infuziju, vitamine i antibiotike u veterinarskoj ambulanti, a vitaminskim koktelom liječio se i iduća dva dana. Usprkos tome, mali jež je uginuo.

