Aklea Neon: „Ponekad se uplašim snage prirode, ali važno mi je pronaći ljepotu unutar te snage“

Ova umjetnica je valove petrinjskog potresa pretvorila u umjetničko djelo koje možete preuzeti kao ring tone. Prihod se donira obnovi Srednjoj školi u Petrinji

Glazbenica Aklea Neon domaću je scenu oživjela zvukovima biljaka, a svojim je talentom i pristupom glazbenom stvaralaštvu pokazala kako možemo pronaći ljepotu i u razornim zvukovima prirode. U ovom konkretnom slučaju, zvukovima potresa. Seizmološki zapis potresa u Petrinji pretvorila je u umirujuću melodiju koju možete preuzeti na svoj mobilni telefon i koristiti umjesto zvuka vibracije, a istovremeno sudjelujete u humanitarnoj akciji za obnovu područja koja su u potresu najviše stradala.

Popričali smo s Akleon Meon o tome kako se rodila ideja o uglazbljivanju potresa te zašto nam je svima važna solidarnost i humanitarno djelovanje.

„Moja je glazba od početka prožeta prirodom. Priroda komunicira s nama, treba je slušati. Naravno, kao i sve druge, i mene povremeno uplaši njezina snaga i destruktivna moć, ali mislim da je jako važno prepoznati ljepotu koja se nalazi unutar te snage. To je bilo polazišna točka za stvaranje ove melodije“, objašnjava.

„Tako smo odlučili uzeti snimku vibracije potresa, preraditi ga u melodiju stvorenu na bazi te vibracije i tako pretvoriti snagu potresa u nešto lijepo i humanitarno – pomoć pogođenom području“, kaže Aklea. „U suradnji s tvrtkom A1 i Zakladom Solidarna, napravljen je ringtone koji svi možemo preuzeti na svoj telefon, a cjelokupan prihod iskoristit će se za izgradnju Srednje škole u Petrinji, razrušene u potresu“, dodaje.

„Preciznije, seizmološki zapis potresa isprepleten je s drugim zvukovima prirode, poput zvukova travki i borova, koje na sve nas djeluju umirujuće. Pritom sam se koristila uređajem Bamboo koji pretvara električne impulse biljaka u glazbu pa je na temelju toga nastala melodija koja kombinira zvukove travki, borova i samog potresa. Stvarajući ritam sekciju pjesme na bazi tog zapisa istraživala sam i kako priroda ublažava utjecaj potresa. U jednom članku bilo je istaknuto kako bi red borova ili šuma koja izrasta ispred nekog naselja uvelike ublažila razorne seizmološke valove. Taj sam princip preslikala u skladanju Smirilice i impulse drveta prevela u glazbu. Impulsi bora tako su postali bas linija jer on ima najniže frekvencije i na taj sam načina ublažila utjecaj potresa unutar ringtonea baš kako bi to i šuma učinila u stvarnosti“, kaže Aklea o samom procesu stvaranja.

Svi se sjećamo gdje smo se nalazili tog utorka, 29. prosinca 2020. godine u 12:19 sati. Snažno podrhtavanje tla, ljuljanje domova, pucketanje zidova, udarci i lom stakla urezali su nam se u kolektivnu memoriju. Trenutak potresa s epicentrom u blizini Petrinje podsjetio nas je koliko smo nemoćni pred snagom prirode. Podsjetio nas je i kako se djelić minute u isto vrijeme može činiti kao djelić sekunde, trenutak u kojem se nemoguće snaći, a istovremeno djeluje kao vječnost.

Mnogima su se životi u tom trenutku zauvijek promijenili. Pretrpljeni strah i stres, ogromna materijalna šteta, razrušeni domovi, neprospavane noći… Kroz sve to, potres je ostavio trajne posljedice na pogođenom području i ljudima koji tamo žive. U međuvremenu, tlo se zatreslo još tisuću puta. Ponekad jače, ponekad slabije, ali svi smo već počeli osluškivati i strepiti na svaki zvuk. „Je li se ovo maloprije ponovno zatreslo?“ I dalje nas to prati pa i mjesecima kasnije reagiramo i na one obične, bezopasne zvukove, poput vibracije mobilnog telefona. Jedan od načina kako u tome svemu pomoći sebi ali i drugima, upravo je uključivanje u humanitarnu akciju Ugasi vibru, upali Smirilicu. Umjesto vibracije, Smirilica jedinstvena melodija zvona za mobilne telefone koja prevodi uznemirujući zvuk potresa u ugodan ton koji nam neće izazivati nervozu. Preuzimanjem Smirilice na platformi Činim pravu stvar doniraš novac koji će Zaklada Solidarna preusmjeriti za obnovu potresom pogođenog područja, u ovom konkretnom slučaju, za izgradnju nove srednje škole u Petrinji, a cilj je prikupiti 250.000 kuna. Zaklada Solidarna kroz javne kampanje i programe doniranja pomaže ljudima u potrebi i pridonosi napretku zajednice i društva, a svojim su angažmanom, neumornim radom i humanitarnim aktivnostima pomogli mnogim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije.

„Solidarnost je izuzetno važna. Empatija i suosjećanje urođeno ljudima i dobro se osjećamo kada pomažemo drugima. Nakon potresa otišla sam volontirati u Glinu tjedan dana i tamo se sjajno vidjela snaga solidarnosti i energija koja se stvara kada pružite ruku ljudima u nevolji. Pomaganje je dvosmjeran proces, davanje i primanje su neraskidivo povezani i tek ako damo nešto od sebe možemo i primiti. To na neki način znači i da pomažući drugima pomažemo sami sebi. Jako mi je drago što mi se ukazala prilika da pomažem kroz svoju glazbu“, istaknula je Aklea.

Sjajna glazbenica Aklea Neon cijeli svoj život se bavi glazbom, u početku kao članica zbora Zumbići te Vokalnog ansambla Brevis. Prije nekoliko godina, odlučila se na samostalnu karijeru kao one women bend koja svoju glazbu pronalazi u igranju i nadograđivanju afro beata i soula te primjesu šansonijerskog glazbenog izričaja. Obrade pjesama u njenoj režiji objavljene su na YouTubeu pod naslovom NeonOn Session i postigle su zapaženi uspjeh kod publike, a prošle se godine široj publici predstavila na Dori, domaćem izboru za pjesmu Eurovizije.

Njezin prvi album stiže na proljeće, bit će gotov kroz dva mjeseca, a završni tonovi snimat će se na Tenerifima. „S obzirom na to da ja jesam putujuća glazbenica, nekako mi se učinilo prirodno da krenemo na put i proces snimanja albuma dovršimo na putu i s putovanjem“, kaže Aklea. Pet singlova s prvog albuma već je objavljeno, a pjesme Da mi je, Zovi ju mama, Riba iz kade, Shika shika već su se udomaćile i na radio postajama. Ali Aklea se osobito veseli ponovnom početku nastupa koji se zbog mjera nisu duže vrijeme mogli održavati.

„Jedva čekam povratak na livade i gradove, ne moraju biti ni koncertne sale, mislim da nam svima nedostaje svirke uživo nakon ovog teškog razdoblja pa se neizmjerno veselim proljeću. Promociju novog albuma također smo planirali kao putovanje, s pozornicom na kotačima u svakom gradu, pa se nadam da će se taj naš plan s dolaskom toplijih dana i smirivanja epidemiološke situacije moći realizirati“, zaključuje naša sugovornica.