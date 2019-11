UČITELJI OGORČENI: ‘Ponuda nema veze s našim zahtjevima. Vlada nije pokazala ni trunku razumijevanja. Štrajk će trajati koliko god treba!’

Ljudi žele da se njihov rad vrednuje na adekvatan način jer ih je većina zaposlenih s visokom stručnom spremom, a sramota je da su njihovi koeficijenti najniži u javnom sektoru s visokom stručnom spremom”, kaže Valjak Ilić

Hoće li učitelji prihvatiti Vladinu ponudu, te kada će se učenici vratiti u školske klupe govorili su ‘U mreži Prvog’ na HRT-u posebni savjetnik premijera i pregovarač sa sindikatima akademik Zvonko Kusić, učiteljica razredne nastave Nikolina Matovina Hajduk, te profesorica Ivana Valjak Ilić iz mreže ‘Nastavnici organizirano’.

O izjašnjavanju prosvjetara Matovina Hajduk kaže da je bilo svakakvih komentara, no u pregovorima nisu došli ni na pola puta, dobili su ponudu mimo onoga što zapravo žele. Pozdravlja sindikate koji nisu nametali svoje mišljenje već puštaju članove da sami odluče.

‘Ljudi su ogorčeni jer je na stolu ponuda koja nema veze s njihovim zahtjevima’

Valjak Ilić je rekla da je, nakon ponude, jučer atmosfera bila jednoglasno ‘ne’.

“Ljudi su ogorčeni jer je na stolu ponuda koja nema veze s njihovim zahtjevima, a to je povećanje od 6,11% kroz koeficijente. Time žele da se njihov rad vrednuje na adekvatan način jer ih je većina zaposlenih s visokom stručnom spremom, a sramota je da su njihovi koeficijenti najniži u javnom sektoru s visokom stručnom spremom”, kaže Valjak Ilić. Dodala je da vjeruje kako će se prosvjetari jednoglasno izjasniti sa ‘ne’.

Ne vidi zašto bi ponuda Vlade od 10,4% bolje za njih jer povećanje osnovice ionako ide svima.

Akademik Kusić se osvrnuo na prve reakcije, kazao je kako uvijek postoji ‘tiha većina’.

“Oni koji su glasni često mogu stvoriti pogrešnu sliku”, kazao je i naglasio kako je ovaj sektor desetljećima zanemarivan. Kusić smatra da je to počelo još u socijalizmu kada je padao ugled školstva i obrazovanja. Dodao je da su prosvjetari identificirali svoje dostojanstvo s koeficijentima.

Pojasnio je ponudu Vlade.

“Ona je premosnica dok se ne korigiraju koeficijenti, Vlada je pristala da se oni isprave jer nisu pravedni”, kazao je Kusić. Rekao je da shvaćaju emocije koje su snažne. Govorio je o tome zašto je obrazovanje loše tretirano u društvu: ‘Svaka Vlada kada dođe se na vlast se bavi tekućim problemima’.

Kusić ne vidi gdje je problem: Dobili su više nego što su tražili

Matovina Hajduk je govorila o plaćama i gubicima kroz koeficijente, smatra da se kod nas sustavno zanemaruje zaštita dostojanstva cijelog sektora. Pojasnila je da su pregovori teška i složena situacija i da svatko treba odstupiti od svog početnog stava. Također je rekla da svi koji su radili u eksperimentu “Škole za život” dobili povećanje na plaću, a sada su svi ušli frontalno u “Školu za život”, a nisu dobili ista materijalna sredstva. Dodaje da je sada trenutak da se traže koeficijenti za složenost posla.

Kusić kaže da su tražili 6,11%, a dobili su 10,4% i reviziju. On ne vidi gdje je problem jer su dobili više nego što su tražili, a razumije njihov revolt i shvaća koliko su profesori važni.

Nakon 34 dana štrajka postavlja se pitanje nadoknade, Valjak Ilić kaže da ministarstvo mora odlučiti kako će se to nadoknaditi. Naglasila je da više nikome ne vjeruju, očekuju da se u njih uloži kako bi im pokazali da im je stalo.

‘Ne želimo dodatan posao za isti posao, to nije u redu’

“Vlada nije pokazala ni trunku razumijevanja za naše zahtjeve i ne trebaju nikakve ogromne analize koeficijenata”, rekla je. Dodala je da ako Vlada želi reformu, neka im poveća koeficijente, a ako neće reformu, neka ostave koeficijente i neka ne nameću reformu.

“Ne želimo dodatan posao za isti posao, to nije u redu”, rekla je.

Radmila Miletić, povjerenica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama za Primorsko-goransku županiju se uključila u emisiju, rekla je da je izjašnjavanje tajno, većina će se danas izjašnjavati.

“Problem je u tome što se nama nude dodaci, a oni su nesigurna stvar, premijer nudi nekakav osigurač, a on nama ne treba, mi tražimo koeficijent”, rekla je Valjak Ilić. Dodala je da oni ne traže više novca već vrednovanje kroz koeficijent.

Kusić kaže da Vlada daje više nego što su prosvjetari tražili, kazao je da su oni svoje dostojanstvo identificirali s koeficijentima.

‘Štrajk će se nastaviti dok ne dobijemo 6,11%. Trajat će koliko treba trajati’

Na pitanje nastavlja li se štrajk ako odbiju ponudu, Kusić kaže da je to teško predvidjeti. Valjak Ilić je dodala da će se štrajk nastaviti dok ne dobiju 6,11%, trajat će koliko treba trajati. Smatra da ih javnost u potpunosti podržava.

Kusić kaže da razumije prosvjetare.

“Došlo je do takve degradacije u društvu, da su nastavnici i učitelji izloženi napadima i prijetnjama roditelja”, kazao je Kusić. Smatra da je to društveni fenomen, u Vladi su svjesni svega, znaju da se to treba promijeniti.

“Mi ne želimo više, mi želimo jednako”, rekla je Valjak Ilić.