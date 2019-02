‘Sjedio je iza mene u klupi i nekakvim mi je vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opeklinu u obliku slova ‘U’. Imam još jednu na ruci jer me opekao više puta, te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je: ‘Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša’, opisala je učenica

U zadarskoj Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi na Puntamici u srijedu je je jedan učenik prvoga razreda užarenim predmetom u obliku slova ‘U’ opekao i doslovno žigosao školsku kolegicu i jednog kolegu. Sve se odigralo u razredu za vrijeme nastave, piše Zadarski list. Djevojčica je pretrpjela opekline na ruci, a dječak po vratu.

Žigosali je pa joj još i prijetili

“Sjedio je iza mene u klupi i nekakvim mi je vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opeklinu u obliku slova ‘U’. Imam još jednu na ruci jer me opekao više puta, te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je: ‘Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša'”, opisuje 15-godišnjakinja.

Nakon toga 15-godišnjoj učenici kolege su prijetile. “Isprva nisam smjela reći profesorici što se dogodilo jer mi je jedna cura iz razreda zaprijetila da će me ozlijediti i objesiti ako ikome kažem jer se to radi drukerima. No kad smo došli na sat tjelesnog odgoja, tamo sam bila u odjeći kratkih rukava i profesorica je primijetila kako imam opeklinu na ruci te me upitala što je bilo”, priča učenica navodeći kako je tek tada otkrila što se dogodilo te potom zajedno s drugima poslana pedagoginji koja joj je namazala ruku i sve javila razrednici.

‘Nije to tako veliki incident’

Otac 15-godišnjakinje Adem Shala revoltiran je zbog svega što se dogodilo i nije mu jasno zašto škola zbog svega nije pozvala ni Hitnu, ni policiju. Loših iskustava sa školom već ima, jer mu je, kako je rekao, i starija kći jednom kući došla sva krvava, a da u školi nisu reagirali kako treba.

Ravnatelj Jozo Dragić, koji je u vezi svega organizirao i sastanak, kazao je kako policiju nisu zvali jer “to nije bio tako veliki incident” te da su se djeca već idućeg jutra izmirila. Pritom se učenik koji je učinio nedjelo ispričao. Dodao je kako je na sastanak došla i policija te su i oni uzeli izjave svih uključenih u incident.

Također navodi kako bi učenik od razrednog vijeća mogao dobiti ukor pred isključenje.

Adem Shala, pak, nakon sastanka navodi kako će ipak podići kaznenu prijavu.