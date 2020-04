U ZAGREBU 24 NOVOZARAŽENA, BANDIĆ KOMENTIRAO STANJE U DOMU: ‘Ne znam koliko će pozitivnih biti na ostale dvije lokacije’

Bandić je poručio kako će ‘svi dobiti svoje domove’, pa i ako se treba neki smještaj iznajmiti, a da će djeca normalno u školu

U Zagrebu ima 24 nova pozitivna građana, potvrdili su iz Stožera.

“U privatnom domu koji ima 28 korisnika, pozitivno je 19 štićenika, od 11 djelatnika pozitivna su četiri. Tri korisnika premještena su Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, u četvrtak će još pet, ostalih 11 ići će u Dubravu”, kazao je Vjekoslav Jeleč, pročelnik za zdravstvo.

Zamjenik načelnika PU zagrebačke Dubravko Teur objavio je da su u protekla 24 sata utvrđena četiri slučaja kršenja mjera samoizolacije, a jedan trgovački obrt radio je izvan dopuštenog radnog vremena dok su nevažeće propusnice se pokušale iskoristiti 15 puta.

Bandić komentirao proboj virusa u Dom

Situaciju je komentirao i aktualni gradonačelnik.

“Od jučer sam jako tužan. Došli smo u situaciju da možemo konstatirati da stvari možemo držati pod kontrolom, da postotak pozitivnih među testiranima dođe do dva posto, posljednjih tjedan dana između dva i pet posto, kad ono jučer provala u privatnom domu, 19 pozitivnih i sve pada u vodu.

Ne znam koliko će pozitivnih biti na ostale dvije lokacije, dao Bog da ne bude kao u ovom. U vlasništvu Grada Zagreba je 11 domova na 17 lokacija, gdje za sada nemamo provalu Covida-19.

Molio bih vas, neće nama to puno pomoći, ali je u vezi fer i korektnosti odnosa, zbog ljudi koji posljednjih mjesec upiru zadnje atome snage, da ih ne povrijedimo kada izvještavamo. Njih je 1383, od sestara do kuharica. Kada titlamo ovaj upad, onda istaknite da je to privatni dom. To mene ne amnestira jer gradonačelnik mora biti dobrohotan prema svakom sugrađaninu ovog grada, ali ogroman trud se ulaže u našim domovima i prije naputaka stožera smo krenuli s edukacijom i nadzorom.

Molim samo da se objavi puna istina”, kazao je gradonačelnik Milan Bandić.

Rekao je i kako će djeca ići “u vrtiće i škole u devetom mjesecu”, a na pitanje što će biti s onima kojima je u potresu uništen dom i koji se nalaze u Studentskom domu – Bandić je poručio kako će “svi dobiti svoje domove”, pa i ako se treba neki smještaj iznajmiti, a da će djeca normalno u školu.

