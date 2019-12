U PROBLEMIMA SMO ZBOG KOLINDE? ‘Ne bi me čudilo da zbog laži o SOA-I Hrvatska bude kažnjena na Sudu. To je bezobzirna manipulacija’

O navodnoj korupciji u obavještajnim službama i optužbama koje iznosi Grabar-Kitarović, razgovarali smo s Ivom Josipovićem. Bivši predsjednik upozorava kako dužnosnici ne smiju komentirati sudske predmete u tijeku te kako se ne bi čudio da Hrvatska zbog aktualne predsjednice dobije još jednu osuđujuću presudu na Europskom sudu za ljudska prava

Dok se Dario Juričan ironično zalaže za “korupciju za sve”, aktualna predsjednica hvali se da je upravo ona pravi borac protiv korupcije. Ono što nismo znali, a otkrila nam je Kolinda Grabar-Kitarović na sučeljavanju predsjedničkih kandidata u utorak, jest da se ona bori i s korupcijom u tajnim službama. Prije te izjave, predsjednica u javnosti nije spominjala korupciju u SOA-i i VSOA-i pa nije bilo sasvim jasno je li tu izjavu izrekla slučajno ili s nekim ciljom.

“Već godinama se borim s korupcijom u samim službama. I u SOA-i i u VSOA-i i drugim službama. Mislim da je došlo vrijeme da se pomladi, da se zaposle mladi ljudi koji nisu korumpirani i koji će raditi profesionalno”, rekla je Grabar-Kitarović dodajući kako su djelatnosti tajne službe u ustavnim ovlastima predsjednice.

Za korupciju u SOA-i optužila Josipovića i Milanovića

Predsjednica je dan nakon sučeljavanja pokušala objasniti što je mislila pa je potvrdila svoju izjavu i ponovila da se godinama bori s korupcijom u sigurnosno-obavještajnom sustavu. Nakon toga je odgovornost za korupciju u tajnim službama svalila na bivšeg predsjednika Republike Ivu Josipovića i bivšeg premijera Zorana Milanovića, svog protukandidata na ovim izborima.

“Taj sam sustav naslijedila od Ive Josipovića i Zorana Milanovića opterećen jednim od najvećih korupcijskih skandala od samostalnosti Hrvatske. I danas je u tijeku drugostupanjski postupak protiv Darka Grdića i Ognjena Preosta, zbog nezapamćene korupcije i pronevjere milijunskih iznosa u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Ne očekujete valjda da je korupcijska hobotnica u kojoj je takav kriminal bio moguć istrijebljena preko noći. Do kuda je ta hobotnica dosezala pokazuje najbolje činjenica kako je Preost umirovljen samo tri dana nakon što je razriješen dužnosti zbog pokretanja istrage, a Darko Grdić je umirovljen jedan dan prije podizanja optužnice. Time je Milanovićev ministar obrane Kotromanović zaštitio Grdića i Preosta od zasluženog nečasnog otpusta i omogućio im da uživaju visoku generalsku mirovinu. To je korupcija najvišeg reda. I protiv takvog sustava se borim i borit ću se”, poručila je Grabar-Kitarović.

Ubrzo je reagirao i prozvani Kotromanović. “Ne znam što se događa s Grabar Kitarović. Ovo je bizarno. Po svemu sudeći, pokušava se izvaditi iz gafa iz sinoćnje debate”, kazao je Kotromanović jučer za Net.hr. “Nevjerojatno je da predsjednica ni nakon pet godina nije naučila propise, pravila i Zakon o službi Oružanih snaga RH. A svojim izjavama pokazala je upravo to”, tvrdi Kotromanović.

Objašnjava kako je, nakon što je preuzeo ministarsku dužnost na temelju anonimne prijave o događajima u VSOA-i, u suradnji s krim-policijom i DORH-om, pokrenuta procedura izvida i nadzora u VSOA-i. “Nakon nadzora otkriveno je da su određene osobe, pet godina prije nego što sam ja postao ministar, kršile Zakon o službi i na temelju toga sam pokrenuo postupak za njihovim razrješenjem”, rekao nam je jučer Kotromanović.

Josipović: ‘Kolinda je manipulatorica, lažljivica i kraljica hrvatskih kriminalaca’

O korupciji u obavještajnim službama i optužbama koje iznosi Grabar-Kitarović, razgovaramo s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem. Josipović kaže da je Grabar-Kitarović svojom izjavom potvrdila da je “bezobzirna manipulatorica i osoba koja je spremna ozbiljno lagati u kampanji”. Bivši predsjednik tvrdi da aktualna predsjednica u svojih pet godina mandata nije napravila ništa i da se u zadnji tren pokušava pokazati kao borkinja protiv korupcije. Poručuje kako je Kolinda Grabar Kitarović “kraljica hrvatskih kriminalaca”, a kako se on kao predsjednik borio protiv korupcije.

“To je groteska jer kada pogledamo njezino okruženje onda vidimo da je tu toliko likova koji spadaju u kriminalni milje da bismo lako mogli reći da je ona kraljica hrvatskih kriminalaca. Kada je riječ o ovom konkretnom slučaju o kojem Grabar-Kitarović govori, ona s tim nema ništa, niti se bori protiv korupcije. Radi se o ljudima koje ja još neću imenovati jer se postupak vodi pa možda budu, bez da nagađam, i oslobođeni pa ćemo im se i ispričati. Riječ je o visokim časnicima HV-a koje sam ja razriješio zbog sumnje u kriminal kao i još neke. Kao što sam i nekima osuđenima za druga teška kaznena djela oduzimao i činove i odlikovanja.

Neka gospođa Grabar-Kitarović kaže imena osoba koje je smijenila, kojima je oduzela čin ili kome je oduzela odličje. Rezultat će biti nula. Ako govorimo o tom konkretnom slučaju kao o borbi protiv korupcije i kriminala, to smo izborili vlada Zorana Milanovića i ja. Pod našom palicom je navodni kriminal pred sudom otkriven i predmet je predan pravosudnim tijelima kao i u nekim drugim slučajevima da se utvrdi je li zaista riječ o kriminalu ili ne. Ima li ijedan predmet koji je aktualna predsjednica predala pravosudnim tijelima tako? Nema! Radi se o jednoj gruboj i bezobzirnoj manipulaciji osobe koja nije ništa ostavila iza sebe osim sprdačine kojom sramoti sebe, funkciju i državu”, žestok je Josipović.

‘Nije smjela iznositi imena ljudi’

Josipović naglašava da se predsjednica poziva na predmet koji je riješen te navodi da to znači da ona ništa nije poduzela oko korupcije. Bivši predsjednik nam objašnjava da su posrijedi djela koja su se dogodila i prije njegova mandata te da su se otkrila dok je on bio na Pantovčaku i dok je Milanović bio u Banskim dvorima. Kaže da su oni reagirali istragom i kaznenim prijavama te da je zato postupak pred drugostupanjskim sudom. Nije htio ulaziti u to što će biti sa slučajem, no napominje da Grabar-Kitarović nije smjela otkrivati imena ljudi iz slučaja.

“Postoji još nešto, predsjednica i njezini ljudi su u pojašnjenjima iznosili imena osoba i govorili unaprijed dok postupak još traje. Takvim načinom i apostrofiranjem imena, RH se izlaže presudom Europskog suda za ljudska prava koji je rekao da visoki dužnosnici ne smiju komentirati predmete koji traju na sudovima. Ovo je jedan oblik utjecaja na sudove i ja se ne bih čudio da Hrvatska zbog gospođe Grabar-Kitarović dobije još jednu osuđujuću presudu”, komentira Josipović.

‘Povijest’ Grabar-Kitarović sa SOA-om

Inače, ovo nije prvi put da je Grabar-Kitarović upletena u neobične događaje vezane uz hrvatske tajne službe. Podsjećamo, predsjednica je 2016. potpisala smjenu šefa SOA-e, Dragana Lozančića. U javnosti se pojavila priča da je razlog za to njezino prijateljstvo s bjeguncem i bivšim čelnikom Dinama Zdravkom Mamićem. Naime, Mamić je navodno bio na udaru tajnih službi te su ga prisluškivali u trenucima kada je predsjednici navodno organizirao rođendan, a ona o tim mjerama navodno nije znala ništa.

“Oni su tada vjerojatno registrirali nešto što se gospođi Grabar-Kitarović nije svidjelo, ali ni tada se tu se nije radilo o korupciji. To je neprimjereno za predsjednika države, ali je i njezin cijeli mandat neprimjeren i bez zaista ikakvih rezultata pa i onih najmanjih. Kada sam ja bio predsjednik nikada nisam čuo da postoji korupcija u SOA-i, a kada sam saznao da se negdje odvija korupcija, odmah sam reagirao i sada se vode kazneni postupci”, kaže bivši predsjednik.

Josipovićev komentar na sučeljavanje

Nismo mogli ne pitati Josipovića kakvo mu je bilo sučeljavanje predsjedničkih kandidata i kako su to, prema njegovu mišljenju, odradili po anketama najpopularniji kandidati. Josipović misli da su se kandidati kretali u okviru parametara koji je takav format dopuštao te napominje da je format bio ograničavajući. Aktualnu predsjednicu ni ovoga puta nije štedio.

“Vjerojatno je predsjednica nakon onih svojih skandaloznih nastupa na kraju pristala sudjelovati u sučeljavanju da malo popegla svoj imidž. Impresija vjerojatno ovisi o afinitetima gledatelja. Ako ćemo komentirati gospođu Grabar-Kitarović, rekao bih da je ona bila u granicama nekog svog dosta jadnog prosjeka. Svakako je bila bolja nego u Osijeku gdje je imala skandalozan nastup. Mislim da je Milanović bio jako dobar, da je suvereno vladao i kako bi neki rekli, nadjačao svoj karakter. Bio je koncentriran i sabran.

Škoro nije ništa osobito pogrešno rekao, naravno osim što je iznio neke političke stavove ili vrijednosne koji meni nisu dragi, ali bez daljnjega imaju svoju publiku. Mislim da je bio iznenađen formatom i načinom kako su mu se drugi kandidati obraćali, a drugi su bili u granicama očekivanja. Juričan je s vrlo specifičnom kampanjom pobrao određene simpatije. To mu neće donijeti velik broj glasova, ali da je dao ozbiljan doprinos temi korupcije uz ironiju, uistinu jest”, zaključuje Josipović.

