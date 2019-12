U IDUĆIH PET GODINA ČAK 40 POSTO VIŠE NOVCA ZA VOJSKU: Nabavljaju se čuveni avioni, ali to je tek početak. Trump će biti sretan

Planirana modernizacija Hrvatske vojske donijet će korist, kako stranim, tako i domaćim proizvođačima oružja

Idućih pet godina će troškovi koje će Hrvatska izdvajati za obranu porasti na 40 posto, posebno zbog nabavljanja oružja i opreme koje sami ne proizvodimo, piše Novi list. Planirana modernizacija Hrvatske vojske donijet će korist, kako stranim, tako i domaćim proizvođačima. Razvoj hrvatske obrambene industrije trebao bi biti potaknut većim izdvajanjima za vojsku. Naime, domaća industrija na inozemnom i domaćem tržištu ima sve bolje rezultate.

Dugogodišnji pad troškova zaustavljen je Vladom premijera Andreja Plenkovića koja je poslušala američkog predsjednika Donalda Trumpa. On pak traži povećanje izdvajanja za vojsku tako da ona iznose dva posto bruto domaćeg proizvoda (BDP). No, da on to i nije tražio, morali bismo napraviti isto jer je to obveza koju su države članice NATO saveza preuzele još 2014. godine. Troškovi hrvatske obrane u 2019. iznosili su 6,7 milijardi kuna te će se u 2024. povećati na 9,4 milijarde, kada se planira dosezanje dva posto BDP-a.

Dio novca ide za nabavu borbenih zrakoplova i helikoptera Black Hawk

Iz Samostale službe za odnose s javnošću Ministarstva obrane za Novi list kažu da najveći dio povećanja obrambenog proračuna bit će usmjeren u opremanje i modernizaciju. Govoreći konkretnim brojkama, danas država izdvaja samo 6,7 posto obrambenog proračuna za opremanje i modernizaciju vojske. Do 2024. trebala bi izdvajati 20 posto, što je brojka od 1,88 milijardi kuna. To je iznos tri puta veći nego sada.

Ministarstvo obrane na čelu s ministrom Damirom Krstičevićem novinarima je potvrdilo da će dio tog novca biti osiguran za nabavu eskadrile borbenih zrakoplova te helikoptera Black Hawk. K tome, povećana sredstva će se potrošiti i za razvoj sposobnosti u području specijalnih operacija, nadogradnju vozila Patria s dodatnim oružnim sustavima i za nabavu vozila Bradley.

Stotinu domaćih tvrtki opskrbljuje vojsku

Čak 44 tvrtke domaće vojne industrije koje su udružene u Zajednicu proizvođača sredstava za posebne namjene pri Hrvatskoj gospodarskoj komori očekuju više posla. Ipak, stvarni broj domaćih tvrtki koje ponekad ili stalno opskrbljuju Hrvatsku vojsku je veći te iznosi oko stotinu. Vrijednost narudžbi vojne opreme za vojsku od 2015. do 2019. porasla je s 50 milijuna kuna na 314 milijun kuna, kažu podaci Sektora za komunikacije Hrvatske gospodarske komore (HGK). Istovremeno, broj hrvatskih proizvođača koji opremaju vojsku povećan je s 22 na 34.

“Ističemo kako je hrvatski vojnik danas u potpunosti opremljen proizvodima hrvatske obrambene industrije, s ponosom kažu u Ministarstvu obrane (MORH), koje se oslanja upravo na domaće tvrtke. Naime, obrambena industrija strateški je značajna za svaku zemlju, pa tako i za Republiku Hrvatsku, odnosno Ministarstvo obrane, koje je nerazdvojni dio te industrije i ima višegodišnju uspješnu suradnju s domaćim gospodarstvenicima”, kažu u MORH-u.

Početkom godine MORH je od 34 domaća proizvođača naručio oko 430 različitih vrsta roba i usluga poput kompleta borbenih odora, obuće, kapa i šešira, vojničkog donjeg rublja, kaciga i druge opreme. Premda se domaća industrija već godinama žali da državna tijela premalo kupuju od domaćih proizvođača, iz HGK kažu da su zadovoljni što suradnja s MORH-om raste.

Hrvatski proizvođači su konkurentni

U domaćoj obrambenoj industriji izravno je zaposleno oko 3.000 osoba, dok je iznos njezine godišnje proizvodnje iznosi oko 200 milijuna eura, odnosno jedan posto od ukupne vrijednosti hrvatske prerađivačke industrije, kako kažu podaci HGK. Ta industrija je orijentirana na izvoz te na inozemnim tržištima prodaje robu vrijednosti oko 100 milijuna eura te 90 posto komponenti njezinih proizvoda dolazi iz domaćih izvora. Izvoz domaće vojne industrije u 2018. godini iznosio je 135 milijuna eura.

MORH ne kupuje proizvode domaće vojne industrije zato što su hrvatski nego zato što su konkurentni i ravnopravni kada se usporede s proizvodima drugih međunarodnih kompanija, tvrde u MORH-u i objašnjavaju da su domaći proizvodi čak i bolji od stranih. Zbog svega navedenog, hrvatski proizvođači dobivaju reference i na stranom tržištu. Budući da su troškovi za vojsku skočili, domaći proizvođači od MORH-a očekuju i veće narudžbe vojničke opreme, za lako pješačko naoružanje i za naoružanje srednjeg kalibra.

Neki od domaćih proizvođača su Hemco, Varteks, Čateks, Krojostil, Štefičar, Kroko, Uriho, Konfeks, Borovo itd.

