TUŽIO SAM GRAD GLINU 40 PUTA: ‘Suočio sam se s problemom koji imaju mnogi u Hrvatskoj, ali šute. Našao sam se u nadrealističnom filmu’

Na Upravnom sudu u Zagrebu upravo je presudu za povratak na posao dobio Bojan Dadasović, bivši pročelnik Upravnog odjela u gradu Glini, kojem je posao ‘nestao’ usred reorganizacije koja se navodno dogodila na 2. sjednici Gradskog vijeća – za koju dio vijećnika tvrdi da se nikada nije dogodila i da za to imaju audiovizualne dokaze

Bojan Dadasović, mladi pravnik iz Siska, koji trenutačno pohađa postdiplomski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, do prije godinu i pol bio je zaposlenik u gradskoj upravi u Glini, na radnom mjestu pročelnika u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća.

Iako nije bio član niti jedne stranke, a svoj posao u gradskoj upravi Gline smatrao je stručnim angažmanom u kojem je bio na raspolaganju svim članovima Gradskog vijeća neovisno o pripadnosti stranci i ostalim kolegama na poslu, Dadasović smatra da je izbačen u klasičnoj političkoj čistki, nakon nevjerojatnih zahvata u reorganizaciji uprave.

‘Ne biraju sredstva’

Jednostavno zato jer je gradonačelnik Gline, Stjepan Kostanjević, odlučio ustrojiti gradsku upravu kako njemu osobno odgovara. “Mi smo se u Glini suočili s problemom koji se sigurno pojavljuje i drugdje u Hrvatskoj, a premalo se govori o tome. Lokalni šerif jednostavno odluči upravljati lokalnom upravom kao da je njegova osobna prćija, ili nešto kao ispostava njegove stranke. Pa se eliminira sve one koji ometaju procese.

I pri tome se ne bira sredstva. Odjednom se nađete u nadrealističnom filmu, povlače se potezi koji nemaju veze sa zakonom. I nađete se pred pitanjem: otići, maknuti se iz tog suludog filma, pobjeći u Zagreb, ili negdje dalje, kao stotine naših mladih sumještana, ili pokušati nešto promijeniti”, objašnjava Bojan Dadasović situaciju u kojoj se našao. On je, kaže, izabrao “borbu”.

Od lipnja 2017. do danas podnio je protiv gradske uprave Gline više od 40 različitih tužbi, zahtjeva za zaštitu zakonitosti, ustavnih tužbi, prijava upravnoj inspekciji itd. “Ne radi se ovdje ni o kakvom borbi za nekakvo uhljebničko mjesto. Radi se o tome da smatram kako se ne smije pognuti glavu kad se svjedoči sumnjivim potezima. Smatram svojom građanskom dužnošću upozoriti na sve što se događa u gradskoj upravi Gline i pozvati i sve druge koji svjedoče kojekakvim zloupotrebama po gradovima i općinama u Hrvatskoj da dignu svoj glas, da ne pristaju na to da lokalni šerifi poslože svoju ekipu i rade štogod im se prohtije”, obrazlaže svoju motivaciju Dadasović.

Lažirana sjednica?

A sada je dobio i novi podstrek: upravo je dobio prvu presudu Upravnog suda u Zagrebu oko slučaja “lažne sjednice Gradskog vijeća” i ukidanja njegova radnog mjesta. Upravni sud je prije nekoliko dana donio presudu kojom se poništava rješenje Grada Gline i gradonačelnika doneseno na 2. sjednici. Na ročištu se Dadasović branio osobno, a gradonačelnik Gline uopće nije došao. A gdje i kako je nestao odjel u kojem je on radio? “Nakon Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline, koja je donesena na nepostojećoj 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Gline”, objašnjava Dadasović.

Nakon posljednjih lokalnih izbora, u svibnju 2017., na kojima je u Glini premoćno pobijedio HDZ, a za gradonačelnika izabran Stjepan Kostanjević, kandidat HDZ-a, održana je prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća, izabran je predsjednik, a nakon stanke, nastavilo se s nadopunjenim dnevnim redom, te je većina izglasala i Odluku o unutarnjem ustroju. Dadasović i grupa oporbenih vijećnika smatraju da je to bilo protuzakonito, jer je takvoj Odluci, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, trebalo prethoditi javno savjetovanje.

O toj sjednici postoji i audio i videozapis. Lako je vidljivo da se radi o jednoj jedinoj sjednici. Dadasović i oporbeni vijećnici podnose tužbu Ministarstvu uprave RH, a nakon što je nadležno Ministarstvo zatražilo službeno očitovanje od Grada Gline, događa se neobičan obrat.

Iako je iz audio i video dokaznog materijala jasno kao dan da se radi o jednoj sjednici, da nitko nigdje ni u kojem trenutku ne spominje da se prešlo na “drugu sjednicu” ili sl. gradonačelnik Kostanjević i njegova pročelnica Jelena Fonović odlučuju proglasiti da se istog dana dogodila i – druga sjednica. To sve čine uz potporu i aktivno sudjelovanje predsjednika Gradskog vijeća Željka Šešerina, poznatog lokalnog HDZ-ovca, ravnatelja Kaznionice u Glini. Šešerin je potpisao sve dokumente vezane za lažiranu 2. sjednicu.

Kuščevićev obrat

Jedan do nezavisnih vijećnika Mario Božunić prisjeća se tog trenutka, kada mu je stigao poziv za 3. sjednicu, a stigli su i zapisnici s prve i druge sjednice. Em je očekivao poziv za drugu sjednicu, em se iznenadio da je stigao zapisnik sa sjednice za koju je bio posve pouzdano siguran da se nije dogodila. “U Gradu Glini dogodio se potom još jedan manevar koji je sigurno bez presedana u Hrvatskoj: poslovi većeg upravnog tijela pripojeni su manjem.

Pročelnik većeg tijela ostaje višak, a pročelnica manjeg tijela, bliska suradnika gradonačelnika i članica HDZ-a, Jelena Fonović ostaje. Podnio sam zahtjev za zaštitu zakonitosti na Visoki upravni sud, ali do danas nije ništa poduzeto po toj prijavi”, objašnjava Dadasović.

Podnio je prijavu i Upravnoj inspekciji sa svim dokazima, od audiovizualne snimke, do ovjerenih izjava vijećnika te popisom svjedoka koji bi potvrdili da se 2. sjednica Gradskog vijeća nikada nije održala, da nikada nije usvojen dnevni red, ili zapisnik. Dadasović je zatražio i mišljenje Ministarstva uprave. “Prvi odgovor dobivam 24. srpnja, imam dokumentiran odgovor s potpisom ministra Kuščevića, koji je apsolutno u moju korist, a onda šest mjeseci kasnije dolazi novi odgovor ministra Kuščevića s ocjenom da nisam u pravu.

Ministarstvo kaže da je sve OK

Saznao sam, međutim, da je u međuvremenu gradonačelnik Kostanjević u društvu s pročelnicom Fonović bio u Ministarstvu uprave. Pretpostavljam da se na tom sastanku dogodio obrat i kod ministra, da mu se nakon tog sastanka učinilo prihvatljivim legalizirati sjednicu koja se nije dogodila”. No, u Ministarstvu uprave odlučno demantiraju da se ministar susreo s gradonačelnikom Gline i naglašavaju da nisu promijenili stav, odnosno, da nemaju primjedbi na regularnost 1. i 2. sjednice Gradskog vijeća:

“Ministarstvo je u odnosu na sve navode Bojana Dadasovića i imenovane grupe članova Gradskog vijeća konstatiralo da se njima ne dovodi u pitanje zakonitost rada Gradskog vijeća Grada Gline na 1. konstituirajućoj sjednici i 2. sjednici te je utvrđeno da je na navedenim sjednicama sudjelovao zakonit broj članova Gradskog vijeća, da su sve odluke donesene potrebnom većinom glasova te da nema nepravilnosti slijedom kojih bi navedene sjednice bile proglašene nezakonitima.”

Audiovizualni dokazi

U Ministarstvu nisu htjeli posebno komentirati audiovizualne dokaze da 2. sjednice zapravo nije bilo. Od svih pravnih poteza jedino se postupak na Upravnom sudu pomaknuo s početne točke, ali Dadasović se nada da će reagirati i ostale pravne instance. “Nema šanse da odustanem. Netko mora pokazati da se događaju nezakonitosti. Ne želim da ostane pokriveno u tišini da se po HDZ-ovoj političkoj liniji mogu događati takva čudesa, kao što je legaliziranje sjednice koja se nije niti dogodila. Što je sljedeće? Kako je moguće da ministar Kuščević pristane na takvu igru? Vjerojatno misle da se tu kod nas, daleko od Zagreba, može raditi bilo što”.

Dadasović kaže da bi i u slučaju da se sjednica održala zakonito ovakav ustroj bio nezakonit jer je preustroj fiktivan, a gospođa Jelena Folnović se nikako ne može predstavljati pročelnicom. Na to bi mjesto mogla doći jedino na temelju javnog natječaja, a on nije održan. On zapravo smatra da je “preustroj” samo bio interni manevar uz pomoć kojeg se htjelo blisku suradnicu gradonačelnika, angažiranu aktivisticu lokalnog HDZ-a, dovesti do mjesta pročelnice izbjegavanjem “minskog polja” javnog natječaja.

“Neću odustati. Ako ne uspijem istjerati pravdu na hrvatskim pravosudnim instancama, idem dalje, na Europski sud za ljudska prava. Imamo zakone, ja znam da ih mnogi vole zaobići, ili ignorirati, ili interpretirati kako im volja. Ali bit ću uporan i inzistirati na provedbi zakona. Imam znanje i želim svoje poznavanje prava upotrijebiti da im dokažem da ne mogu raditi što ih je volja”, komentira Dadasović.

‘Ne mogu praviti budale od nas’

“Grad Glina je u ozbiljnoj krizi, ugroženi su projekti u vrijednosti od 10 milijuna kuna zbog nemara ili i neznanja u gradskoj upravi, službenici gradske uprave su pretvoreni u robote koji ne smiju niti izreći svoje stručno mišljenje, samo moraju šutke izvršavati. To je nedopustivo. Htio bih da osvijeste svoju poziciju, da dignu glavu”, govori Bojan Dadasović. On smatra da je i stanje u gradskoj upravi pokazatelj žalosnog propadanja cijelog kraja. Mladih, obrazovanih, sve je manje. Ostaje starije stanovništvo, šutljivo.

“I svojom pravnom bitkom želim pokazati da ne mogu praviti budale od nas. Da odustanem značilo bi da pristajem na izmišljenu sjednicu Gradskog vijeća. Uz sve to, za jednu sjednicu vijećnicima su isplaćena dva iznosa što opet znači novu štetu građanima Gline jer se proračun koristi za isplatu nezakonitih naknada! Kada bih sada pokleknuo, otvorio bih put svima koji su umiješani da izmišljaju i manipuliraju i dalje“, obrazlaže svoju upornost Bojan Dadasović.

Gradonačelnik Gline nije bio raspoložen za razgovor za Net.hr, nije odgovorio na pismeni upit, ali niti na telefonske pokušaje da stupimo u kontakt s njime.