TRUMP NAPAO I FBI, MISLI DA SU SE INFILTRIRALI U NJEGOVU KAMPANJU: ‘To je najveći politički skandal svih vremena’

Predsjednik SAD-a Donald Trump u petak je eskalirao svoje napade na ministarstvo pravosuđa sugerirajući da je FBI možda ubacio ili unovačio informatora u timu koji je vodio njegovu predsjedničku kampanju 2016.

‘Najveći politički skandal svih vremena’

Trump se ipak suzdržao optužiti FBI da je špijunirao njegovu kampanju ali se pozvao na neimenovana izvješća da je barem jedan pripadnik FBI-ja iz političkih razloga “ubačen” u njegovu kampanju. “Ako je to istina to je najveći politički skandal svih vremena”, napisao je na Twitteru. Bivši gradonačelnik New Yorka i državni odvjetnik Rudolph Giuliani, sada jedan od Trumpovih odvjetnika, gotovo odmah je srezao Trumpova nagađanja o doušniku rekavši CNN-u da on “ne zna sa sigurnošću, niti zna predsjednik, je li ga doista bilo”.

Nisu dali nikakve dokaze vladine infiltracije u Trumpovu kampanju

“Dugo vremena nam se govori da je bilo neke vrste infiltracije”, rekao je Giuliani. “Svojevremeno je predsjednik mislio da je riječ o prisluškivanju”. NI Trump ni Giuliani nisu dali nikakve dokaze vladine infiltracije u Trumpovu kampanju. FBI u petak nije imao komentara. The Washington Post je prvi izvijestio u svibnju da je doušnik FBI-aja i tajni dugogodišnji obavještajni izvor osigurao informacije u početku FBI-ajeve istrage o navodnim vezama između Rusije i Trumpove kampanje. The New York Times je u srijedu pišući o početcima ruske istrage izvijestio da se najmanje jedan vladin doušnik susreo nekoliko puta s dva bivša Trumpova savjetnika u kampanji Čarterom Pageom i Georgeom Papadopoulosom.