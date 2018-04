TROJICA POLICAJACA IDU PRED SUD JER SU PRETUKLI MUŠKARCA: ‘Rekao mi je: ‘Ti zaje… moje ljude, e sad će vidjeti svoga Boga’ i počeli su me tući’

‘Najgore je počelo kad su me priveli u postaju u Ciottinoj, kada mi je pristupio jedan policajac i rekao ‘Ti zaje….. moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga Boga’. Počeo me tući šakom u trbuh, nakon čega me bacio na pod i nastavio mlatiti, zajedno s drugima’.

Trojica službenika riječke Prometne policije I.S., D.K. i S.Ž. ipak će sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Rijeci zbog kaznenog djela protiv života i tijela odnosno nanošenja osobito teških, po život opasnih ozljeda Riječaninu I. Ž. kojeg su priveli u rujnu 2015. godine.

Za njegovo uhićenje imali su i više nego opravdane razloge, međutim, I. Ž. je pet dana nakon ovog privođenja završio na operacijskom stolu zbog unutrašnjeg krvarenja. Imao je razdor trbušne maramice, slezene i opornjaka, sa serijskim prijelomom rebara, od drugog do šestog rebra lijevo, piše Novi list.

Istragom je utvrđeno kako su ozlijede mogle nastati tijekom policijskog postupanja pa je riječko tužiteljstvo podiglo optužnicu koju je sada potvrdilo i optužno vijeće Općinskog suda u Rijeci.



Prijeti im i 12 godina zatvora

Ukoliko policijski trojac bude proglašen krivima za teško kazneno dijelo mogli bi zaraditi kaznu od tri do 12 godina zatvora, jer ih se inkriminira da su ga počinili namjerno i svjesno, k tome još na službenoj dužnosti.

Unatoč ovako ozbiljnim optužbama i već visoke faze kaznenog postupka, u policiji i dalje ne smatraju da bi protiv trojice svojih službenika trebali poduzeti određene mjere, pa ni u vidu njihove suspenzije do okončanja cijelog postupka.

Kada je odvjetnik I. Ž.-a Nikola Sabljar podnio pritužbu, u PU primorsko-goranskoj nisu pokrenuli disciplinski postupak protiv inkriminiranog trojca. Tvrdili su i zauzeli stav da su nad uhićenim I. Ž. primjenjena samo zakonita sredstva prisile.

Tri puta ga isključivali iz prometa

Incident se dogodio 26. rujan 2015. nakon što je policija u 1 sat i 30 minut au noći zaistavila I.Ž. na Cerniku s čak 3,09 promila alkohola u krvi. Iako su mu zabranili da upravlja vozilom, još istog dana ponovno ga zaustavljaju na cesti. Alkotest odbija, a vozačke nema pa ga isključuju iz prometa. No, on ponovno sjeda u automobil pa ga prometna policija ponovno zaustavlja na Školjiću.

Po jednoj verziji pokušao je bijeg, po drugoj je samo izašao iz vozila, no kako god da je bilo završava tako da ga je dvojac iz prometne patrole oborio potrbuške na pod, stavio mu lisice i odvezao ga u policijsku postaju na smještaj do otrežnjenja. Najprije u Ciottinu, a kasnije su ga prebacili u Prvu policijsku u Starom gradu.

‘U tom trenutku bih potpisao bilo što samo da izađem van’

Govoreći za Novi list prije godinu dana I.Ž. je opisao događaj: “Najgore je počelo kad su me priveli u postaju u Ciottinoj, kada mi je pristupio jedan policajac i rekao ‘Ti zaje….. moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga Boga’. Počeo me tući šakom u trbuh, nakon čega me bacio na pod i nastavio mlatiti, zajedno s drugima. Kada su me ujutro, zapravo već je bilo skoro podne, pustili iz pritvora, dali su mi da potpišem papir da nemam zamjerke na postupanje policije. Vjerujte mi, u tom bih trenutku potpisao bilo što samo da izađem van. Dovukao sam se doma i legao u krevet iz kojeg se nisam dizao nekoliko dana. Kontao sam, prebili su me, okej, proći će. Ali nije prolazilo. Na nagovor prijatelja otišao sam odvjetniku, koji me poslao na Hitnu gdje su me odmah operirali”.

Sva trojica osumnjičenih policajaca, u iznošenju svojih obrana pred tužiteljstvom, poricala su da su učinili ono za što ih se kazneno tereti.