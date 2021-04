Lokomotiva ostala na dnu sa 23 boda

Nogometaši Gorice izbili su na treće mjesto ljestvice Prve HNL 4-2 (2-1) domaćom pobjedom protiv posljednje Lokomotive u susretu 31. kola. Strijelci za Goricu bili su Hamad (5), Mudrinski (28) i Špikić (53, 74), dok je oba gola za Lokomotivu postigao Pivarić (19-11, 53-11m) s bijele točke.

ČUDESNA UTAKMICA U GORICI: Palo šest golova, sudac pokazao dva crvena kartona, domaćini slavili nakon velike drame

“Jako sam razočaran. Razočaran sam jer večeras se moglo nešto osvojiti. Radimo kardinalne greške, dajemo poklone protivniku. Reći ću jednu stvar koja me jako tišti. Muči me taktička nedisciplina pojedinih igrača koji, izgleda, igraju privatne utakmice. Neki jednostavno ne upijaju što radimo na treningu. I to je jedan veliki problem. Nadam se da ćemo se rekuperirati do petka i pod pritiskom odigrati dobru utakmicu”, rekao je nakon utakmice trener Lokomotive Samir Toplak.

Pogledaj fotogaleriju

Treća Gorica sada ima 53 boda, dva više od četvrte Rijeke koja će u nedjelju igrati protiv Osijeka, dok je Lokomotiva ostala na dnu sa 23 boda, jednim manje od devete Istre 1961, a dva manje od osmog Varaždina koji će igrati međusobno u ponedjeljak.