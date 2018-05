TOMISLAV PANENIĆ O ‘SLUČAJU DALIĆ’: ‘Njezin je kredibilitet ozbiljno poljuljan, možemo govoriti i o političkoj odgovornosti’

“Ako ne demantira autentičnost mailova, ako ne negira komunikaciju sa Šavorićem, onda izrečeno na Odboru ne odgovara istini i mislim da je ozbiljno poljuljan njezin kredibilitet”, kazao je Tomislav Panenić o potpredsjednici Vlade Martini Dalić

Aferu s mailovima potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić komentirao je i bivši ministar gospodarstva u koalicijskoj vladi HDZ-a i Mosta Tomislav Panenić gostujući na N1 televiziji. Mostovac Panenić, danas saborski zastupnik, osvrnuo se najprije na tvrdnju Martine Dalić da se u pozadini objave njene privatne prepiske putem elektronske pošte zapravo krije pokušaj sprečavanja nagodbe u Agrokoru.

“Nagodba nešto kasni, ušli smo i u dodatna tri mjeseca, ali to nije više predmet kojim se bavi Dalić ili povjerenik, nego je to stvar vjerovnika, oni trebaju odlučiti o modelu, predstaviti ga i usuglasiti se. Do tada je bilo krizno upravljanje kompanijom, regulirano zakonom, a jedini nedostatak je bio što se nije na vrijeme predložio stalno vjerovničko vijeće”, kazao je Panenić.

“O tome se ne komunicira putem privatnog maila”

Panenić kaže kako je, prema onome što on zna, Dalić već bila angažirala sigurnosne službe, ali smatra da je načinila propust ne dajući im na uvid cjelokupnu dokumetaciju.

“S obzirom na to da nitko nije u pitanje doveo vjerodostojnost mailova, sigurno da je točno i cijela ta komunikacija govori da je bila organizirana skupina koja je trebala prvo napraviti financijski uvid u poslovanje i prerasla u savjetodavni dio, a određeni dio skupine je postao netko tko se okoristio. Čak i u toj skupini vidim da nisu svi imali istu ulogu, nekima je uloga bila jača. To se i propitkivalo – zašto su angažirani i tko su ti ljudi”, ustvrdio je Panenić.

Dodao je kako može razumjeti da nije bilo stručnjaka u Ministarstvu gospodarstva s obzirom na zahtjevnu temu, ali smatra da se o tome ne komunicira putem privatnog maila.

“Normalna procedura bi bila da se oformi radni tim, morali bi postojati zapisnici, službena prepiska, postoji mail ministrice, mailovi kabineta, to su mailovi s kojih ide takva komunikacija. Ovdje je vidljivo da je zakon izradilo odvjetničko društvo, a tek na kraju su ga na uvid dobili u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu pravosuđa”. istaknuo je bivši ministar gospodarstva.

“Možemo govoriti i o njenoj političkoj odgovornosti”

Panenić također tvrdi da je Dalić dala lažan iskaz.

“Jer, ako autentičnost mailova ne demantiraju, ako ne negira komunikaciju sa Šavorićem, onda izrečeno na Odboru ne odgovara istini i mislim da je ozbiljno poljuljan njezin kredibilitet”, rekao je.

Pojasnio je i ulogu istražnog povjerenstva čije osnivanje, zbog ovog slučaja, traži Most.

“Davanje lažnog iskaza inače podrazumijeva i kaznenu odgovornost, ali za izrečeno na Odboru možemo govoriti o političkoj odgovornosti. Pitanja na osnovu ovih mailova bilo bi puno detaljnija”, kazao je Panenić

